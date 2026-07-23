Θεσσαλονίκη: Πέρασε άγνωστο για τον άνθρωπο που τον είχε ξυλοκοπήσει και του επιτέθηκε με τρίαινα

Ο 36χρονος δράστης άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερος

Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Πέρασε άγνωστο για τον άνθρωπο που τον είχε ξυλοκοπήσει και του επιτέθηκε με τρίαινα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Ένας 36χρονος στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε με τρίαινα σε 41χρονο, πιστεύοντας λανθασμένα ότι ήταν ένας από τους δράστες που τον είχαν ξυλοκοπήσει στη Χαλκιδική.
  • Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 2 ετών και 7 μηνών με αναστολή λόγω έφεσης.
  • Το θύμα κατέθεσε ότι δεν γνώριζε τον δράστη και δεν είχε καμία σχέση με το προηγούμενο περιστατικό στη Χαλκιδική.
  • Ο 36χρονος επικαλέστηκε φόβο και πανικό μετά από προηγούμενη επίθεση που δέχθηκε, αλλά το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς του.
  • Ο δράστης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος μετά την απόφαση.
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Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρέθηκε 36χρονος στη Θεσσαλονίκη, επειδή επιτέθηκε με τρίαινα σε άνδρα, 41 ετών, πιστεύοντας λανθασμένα, όπως υποστήριξε, ότι είχε απέναντί του έναν από τους ανθρώπους που λίγες μέρες νωρίτερα τον είχαν ξυλοκοπήσει, έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Χαλκιδική, όπου έκανε διακοπές.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου κλήθηκε να δικαστεί, τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 2 ετών και 7 μηνών. Την εκτέλεση της ποινής ανέστειλε η έφεση που άσκησε.

Το θύμα, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, δεν είχε καμία σχέση με το προηγούμενο συμβάν στη Χαλκιδική. «Πρώτη φορά τον έβλεπα στη ζωή μου», ανέφερε, περιγράφοντας πως ο κατηγορούμενος τον πλησίασε και τον χτύπησε με την τρίαινα στον ώμο, πριν καταλάβει ότι είχε κάνει λάθος. «Μόλις το συνειδητοποίησε, σταμάτησε και μου ζήτησε συγγνώμη», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επιχειρώντας να δικαιολογήσει την αντίδρασή του, ο 36χρονος έκανε λόγο για «φόβο και πανικό» που τον κυρίευσε μετά τη φερόμενη επίθεση που δέχθηκε μαζί με φίλο του «από ομάδα μπράβων», όπως είπε, στη Χαλκιδική (υπόθεση την οποία κατήγγειλε στις τοπικές Αρχές). Ο ίδιος είπε ότι πήγε με τον φίλο του σε μαγαζί να πάρουν φαγητό, όταν αντίκρισαν τον 41 ετών παθόντα και πίστεψαν ότι είναι ένας από τους δράστες, καθώς έμοιαζαν εντυπωσιακά.

«Ρώτησα τον φίλο μου και μου επιβεβαίωσε ότι είναι αυτός», είπε. «Όταν μπήκαμε στο μαγαζί και τον είδα άρχισα να τρέμω. Έβγαλα την τρίαινα, την οποία κατέχω λόγω της ενασχόλησής μου με το ψαροντούφεκο, για να καταφέρουμε να φύγουμε», προσέθεσε, τονίζοντας πως όταν συνειδητοποίησε την γκάφα του, τα έχασε.

Το δικαστήριο δεν δέχθηκε τους ισχυρισμούς του και τον έκρινε ένοχο. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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