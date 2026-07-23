Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.