Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν δύο ελικόπτερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
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