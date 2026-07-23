Ηράκλειο: Δύο φωτιές μέσα σε λίγα λεπτά σε Μελιδοχώρι και Τσιφούτ Καστέλι

Snapshot Δύο φωτιές ξέσπασαν με διαφορά λίγων λεπτών στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, στις περιοχές Μελιδοχώρι και Τσιφούτ Καστέλι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα και περιόρισαν γρήγορα την εξάπλωση και των δύο πυρκαγιών.

Οι φωτιές τέθηκαν υπό μερικό έλεγχο χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στα σημεία παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού θα διερευνήσει τα αίτια των σχεδόν ταυτόχρονων πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Δύο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα λίγο πριν τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/7) στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:50 σε χορτολιβαδική έκταση στο Μελιδοχώρι, στον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων, σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί πριν από λίγες ημέρες, με τους πυροσβέστες να καταφέρνουν να περιορίσουν γρήγορα την εξάπλωσή της.

Λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 06:00, εκδηλώθηκε δεύτερη φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Τσιφούτ Καστέλι του δήμου Γόρτυνας, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το πρώτο συμβάν.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η επέμβαση των δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, και οι δύο φωτιές έχουν τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές ή τραυματισμοί.

Έρευνα για την πρόκληση των σχεδόν ταυτόχρονων και σε κοντινή απόσταση πυρκαγιών θα διεξαχθεί από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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