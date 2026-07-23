Oυκρανία: Ο Ζελένσκι δέχεται πιέσεις για την επαναφορά του Φεντόροφ

Διαδηλωτές στην Ουκρανία δεσμεύονται να συνεχίσουν τις πανεθνικές διαμαρτυρίες μέχρι να επιστρέψει στη θέση του ο Μιχαήλ Φεντόροφ 

Νατάσα Παυλοπούλου

Oυκρανία: Ο Ζελένσκι δέχεται πιέσεις για την επαναφορά του Φεντόροφ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ζελένσκι δέχεται πιέσεις από διαδηλωτές να επαναφέρει τον αποπεμφθέντα υπουργό Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ, με τις διαδηλώσεις να συνεχίζονται επ' αόριστον.
  • Ο Ζελένσκι απέλυσε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Αλεξάντρ Σίρσκι και διόρισε τον Μιχαήλ Ντραπάτι, ενώ ο Φεντόροφ αρνήθηκε κυβερνητικό ρόλο εκτός της θέσης του υπουργού Άμυνας.
  • Οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων συστημάτων συνεχίζουν επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος και κατεχόμενες περιοχές, στοχεύοντας στρατιωτικές υποδομές και οικονομικούς στόχους.
  • Ο Ζελένσκι προχώρησε σε ριζικό ανασχηματισμό της στρατιωτικής διοίκησης, αντικαθιστώντας ανώτατα στελέχη, ενώ η αντιπαράθεση μεταξύ Φεντόροφ και Σίρσκι αποτυπώνει διαφωνίες για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων.
  • Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο διορισμός του Ντραπάτι δεν θα αλλάξει την κατάσταση στη μάχη, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις προετοιμάζονται για ενίσχυση της επιθετικής τους δράσης.
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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να επαναφέρει τον υπουργό Άμυνας που απέπεμψε, καθώς πλήθος διαδηλωτών δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν επ' αόριστον τις διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο μέχρι να αναλάβει ξανά o Μιχαήλ Φεντόροφ τη θέση του. Ο Ζελένσκι υπέκυψε στις απαιτήσεις του κοινού απολύοντας τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Αλεξάντρ Σίρσκι . Διόρισε τον Μιχαήλ Ντραπάτι ως νέο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας , στο πλαίσιο ενός ριζικού ανασχηματισμού της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης.

Ωστόσο, οι προσπάθειες του Ζελένσκι να εκτονώσει τη λαϊκή οργή προσφέροντας στον Φεντόροφ έναν νέο κυβερνητικό ρόλο μέχρι στιγμής φαίνεται να έχουν αποτύχει. Ο Φεντόροφ φέρεται να έχει αρνηθεί τη θέση του αναπληρωτή πρωθυπουργού για την τεχνολογική ανάπτυξη. Αντ' αυτού, επιθυμεί να επανατοποθετηθεί στη θέση του υπουργού Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εφαρμόσει το φιλόδοξο σχέδιό του για τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση του ουκρανικού στρατού. Η θέση δεν είναι πλέον κενή, αφότου ο Ζελένσκι διόρισε τον διοικητή των ειδικών δυνάμεων, Γεβχένι Χμάρα, ως υπηρεσιακό υπουργό.

Ο Μιχαήλ Φεντόροφ απομακρύνθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας την περασμένη εβδομάδα μετά από μόλις έξι μήνες στη θέση. Οι διαδηλωτές διοργανώνουν συγκέντρωση την Παρασκευή το βράδυ έξω από το προεδρικό γραφείο του Ζελένσκι στην πλατεία Ιβάνα Φράνκα στο Κίεβο . Η ανακοίνωση - που έγινε από τον εξέχοντα βετεράνο Ντμίτρο Κοζιατίνσκι - υποδηλώνει ότι η πολιτική κρίση της Ουκρανίας είναι πιθανό να συνεχιστεί για δεύτερη εβδομάδα.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε το δεύτερο αίτημα της διαμαρτυρίας – την επιστροφή του Μιχαήλ Φεντόροφ στη θέση του υπουργού Άμυνας», έγραψε ο Κοζιατίνσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσε: «Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι η κυβέρνηση θα ακούσει και θα ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα της κοινωνίας». Ανώτερη στρατιωτική πηγή δήλωσε στον Guardian ότι ο Ζελένσκι αντιμετώπιζε ένα σημαντικό δίλημμα. «Εάν ανακαλέσει την απόφασή του, αυτή θα ήταν μια μεγάλη νίκη για τον Φεντόροφ. Θα ήταν ταπεινωτικό για τον πρόεδρο και θα αποκάλυπτε την αδυναμία του. Αλλά αν δεν το κάνει, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν», είπαν.

Τους τελευταίους μήνες, οι δυνάμεις μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά από επιθέσεις μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς σε ρωσικό έδαφος , καθώς και στην κατεχόμενη νότια Ουκρανία και την Κριμαία. Στους στόχους έχουν περιληφθεί διυλιστήρια πετρελαίου και στρατιωτικές αποθήκες, καθώς και πλοία και πετρελαιοφόρα στη Θάλασσα του Αζόφ και τη Μαύρη Θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες που ανήκουν στον ρωσικό διαδικτυακό λιανοπωλητή Wildberries , προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές στο Κρασνοντάρ και το Νεβινόμισκ. Οι επιθέσεις ήταν μέρος μιας συνεχιζόμενης εκστρατείας για την παρακώλυση της οικονομίας της Ρωσίας, ώστε να μην μπορεί πλέον να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε την Τετάρτη με τους κορυφαίους στρατηγούς του. Στη συνέχεια, ο Ντραπάτι έγραψε στο Facebook ότι του είχαν δοθεί οδηγίες να «εντείνει τις επιθετικές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς». Είπε ότι άλλα καθήκοντα περιελάμβαναν τον σχεδιασμό επιχειρήσεων πίσω από τις εχθρικές γραμμές, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Ο διορισμός του Ντραπατί έγινε δεκτός με ευρεία αποδοχή. Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο δήλωσε ότι ο στρατός τον εμπιστεύεται. «Τον γνωρίζω ως έναν άνδρα με στρατηγική νοοτροπία, γενναίο και αποφασιστικό. Λατρεύει τους ανθρώπους. Ο ουκρανικός λαός έχει μεγάλες ελπίδες σε αυτόν», δήλωσε ο Ποροσένκο.

Η κρίση στην στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας προκλήθηκε από μια γενεαλογική σύγκρουση μεταξύ του Φεντόροφ, ενός 35χρονου, τεχνολογικά καταρτισμένου εκσυγχρονιστή, και του Σίρσκι, ενός 60χρονου, σοβιετικής καταγωγής, υποστηρικτή των παραδοσιακών πρακτικών. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι προσπάθησε να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο πλευρών, προτού απολύσει τον Φεντόροφ ως έσχατη λύση.

Σε μια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση, ο Σίρσκι υπερασπίστηκε το ιστορικό του, το οποίο περιλαμβάνει την υπεράσπιση του Κιέβου και του Χάρκοβο τις πρώτες εβδομάδες της ρωσικής εισβολής το 2022. Είπε ότι η Ουκρανία είχε ανακαταλάβει περισσότερα από 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους φέτος και είπε ότι είχε δημιουργήσει ένα ξεχωριστό τμήμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων - το πρώτο του είδους του στον κόσμο.

«Παραδίνω στον διάδοχό μου έναν στρατό που όχι μόνο κρατά την άμυνα αλλά βρίσκεται και στην επίθεση - με πρωτοβουλία, με δομή, με ανθρώπους που ξέρουν πώς να νικήσουν τον εχθρό», είπε. Πρόσθεσε ότι ειλικρινά ελπίζει ότι η επίθεση θα συνεχιστεί, προσθέτοντας: «Όλα είναι έτοιμα για αυτό».

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο υποστράτηγος Ιχόρ Σκίμπιουκ θα αντικαταστήσει τον Αντρίι Χνάτοφ ως αρχηγός του γενικού επιτελείου. Ο πρόεδρος περιέγραψε τον Σκίμπιουκ ως έναν «πολύ έμπειρο αξιωματικό που υπερασπίστηκε την Ουκρανία δίπλα στον νέο αρχηγό». Ρώσοι μπλόγκερ έχουν αναγνωρίσει ότι ο Ντραπατί είναι ένας τρομερός αντίπαλος. «Είναι έξυπνος, δυνατός και μισεί τη Ρωσία», σχολίασε ένας.

Σημείωσαν επίσης ότι είχε ανέλθει από διοικητής τάγματος σε αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων - μια καριέρα που είναι πρακτικά αδύνατη στη Ρωσία, όπου οι προαγωγές αποφασίζονται με βάση τις διασυνδέσεις και τις «ίντριγκες». Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι ο διορισμός του Ντραπατί δεν θα αλλάξει την κατάσταση στην πρώτη γραμμή. «Δεν νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει την πλήρους κλίμακας επίθεσή της, η οποία διαρκεί σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια.

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