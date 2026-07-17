Snapshot Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλο Φεντόροφ, άσκησε δημόσια σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Ζελένσκι λίγες μέρες μετά την αποπομπή του.

Ο Φεντόροφ κατήγγειλε τη στρατιωτική στρατηγική, τη διαφθορά στις αμυντικές συμβάσεις και τις ελλείψεις στη στρατιωτική ηγεσία.

Η σύγκρουση μεταξύ του Φεντόροφ και του αρχιστράτηγου προκάλεσε ρήγμα στην ενότητα της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας.

Η απομάκρυνση του Φεντόροφ ανέκοψε την πρόοδο της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης, παρά τις πρόσφατες επιτυχίες.

Η κριτική του Φεντόροφ αποτελεί τη μεγαλύτερη δημόσια αμφισβήτηση της στρατιωτικής ηγεσίας από την έναρξη του πολέμου. Snapshot powered by AI

Σφοδρή κριτική απέναντι στο καθεστώς Ζελένσκι εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός Άμυνας, Μιχαήλο Φεντόροφ, μία μέρα μετά την αποπομπή του.

Όπως γράφουν οι ΝΥΤ, ο Φεντόροφ κάλεσε την Πέμπτη δημοσιογράφους και πολιτικούς της αντιπολίτευσης σε ένα υπόγειο γκαράζ, προκειμένου να προστατευτούν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, για τους μιλήσει σχετικά με τα προβλήματα στο εσωτερικό της στρατιωτικής διοίκησης.

Πρόκειται για την πιο σφοδρή, όπως σχολιάζει το άρθρο, και δημόσια κριτική του καθεστώτος από την έναρξη του πολέμου, το οποίο το τελευταίο διάστημα έφερνε συνεχείς επιτυχίες χάρη στο σθένος των στρατιωτών και την εφευρετικότητα των μηχανικών.

Οι πολιτικές τριβές στο εσωτερικό, με αποκορύφωμα την απομάκρυνση Φεντόροφ, ενός δημοφιλούς και νέου σε ηλικία υπουργού Άμυνας, ο οποίος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της καινοτομίας στον τομέα του πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέκοψε τη θετική πορεία της Ουκρανίας στο πεδίο μαχών.

Ο πρώην υπουργός μίλησε κατά της πολεμικής στρατηγικής της Ουκρανίας, της διαφθοράς στις αμυντικές συμβάσεις και των ελλείψεων στη στρατιωτική ηγεσία.Έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια κατά τα οποία σχεδόν όλοι οι Ουκρανοί αξιωματούχοι εξυμνούσαν τη στρατιωτική ηγεσία, ο κ. Φεντόροφ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον της.

Μια ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ του υπουργού Άμυνας και του αρχιστράτηγου είχε κλονίσει το κρίσιμης σημασίας αίσθημα ενότητας στον αγώνα κατά του μεγαλύτερου ρωσικού στρατού, καθώς και το αφήγημα μιας Ουκρανίας που σημείωνε επιτυχίες στον πόλεμο.

Επί εβδομάδες, οι Ουκρανοί μιλούσαν για ένα σημείο καμπής στη σύγκρουση, με την Ουκρανία να σημειώνει επιτυχίες τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο διπλωματικό επίπεδο, μετά από έναν κρύο, σκοτεινό χειμώνα σφοδρών ρωσικών βομβαρδισμών.

Διαβάστε επίσης