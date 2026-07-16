Ουκρανία: Ορίστηκε ο νέος υπουργός Άμυνας - Ποιος είναι ο Γιεβγκένιι Χμάρα 

Snapshot Ο Γιεβγκένιι Χμάρα ορίστηκε νέος υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Χμάρα έχει εκτενή θητεία στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, ειδικά στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Ο Ζελένσκι ανέθεσε στον Χμάρα να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του τομέα της άμυνας και να διασφαλίσει αποτελέσματα στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Η εμπειρία του Χμάρα στις τεχνολογικές επιθετικές επιχειρήσεις και στις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά της Ρωσίας θεωρείται κρίσιμη για την άμυνα της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος ζήτησε από το κοινοβούλιο να υποστηρίξει την επιλογή του Χμάρα για τη θέση του υπουργού Άμυνας. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι όρισε σήμερα τον Γιεβγκένι Χμάρα, έναν αξιωματούχο με καριέρα στις μυστικές υπηρεσίες, ως υπουργό Άμυνας, μετά την απομάκρυνση του προκατόχου του Μιχαήλο Φιόντοροφ, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον ασκώντα χρέη επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και διευθυντή του Κέντρου ειδικών επιχειρήσεων «Α» της SBU και του ανέθεσε να ασκήσει τα καθήκοντα του υπουργού Άμυνας της χώρας.

«Ανέθεσα στον Γιεβγκένι Χμάρα να αναλάβει τα καθήκοντα του υπουργού Άμυνας και να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του τομέα της άμυνας και να εξασφαλίσει στην Ουκρανία όλα εκείνα τα αποτελέσματα για τα οποία μιλήσαμε», έγραψε ο Ζελέσνκι στην πλατφόρμα Χ προσθέτοντας ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να υποστηρίξει την επιλογή του.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος εξήρε τη «μεγάλη εμπειρία» του στη SBU, τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.Ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) διακρίθηκε στη διεξαγωγή επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας και ότι αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για την άσκηση των καθηκόντων του υπουργού Άμυνας.

«Μόλις συζητήσαμε με τον Γιεβγκένι Χμάρα τη διεξαγωγή των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας και την παροχή των απαραίτητων μέσων στις μονάδες ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει στρατηγικό όραμα για το πώς η Ουκρανία πρέπει να δρα ενεργά και στο μέλλον, προκειμένου να προστατεύσει την ανεξαρτησία μας και να αναγκάσει τη Ρωσία να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό.

Ο Γιεβγκένι Χμάρα έχει αποκτήσει μεγάλη, σε μεγάλο βαθμό μια άνευ προηγουμένου εμπειρία στη διεξαγωγή τεχνολογικών επιθετικών επιχειρήσεων. Ακριβώς σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η άμυνά μας σε αυτόν τον πόλεμο», έγραψε ο πρόεδρο Ζελένσκι στην ανάρτηση του.

Ποιος είναι ο νέος υπουργός

Ο Γιεβγκένι Λεονίντοβιτς Χμάρα είναι αξιωματικός των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και υποστράτηγος, ο οποίος διορίστηκε αναπληρωτής επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στις 5 Ιανουαρίου 2026. Προηγουμένως ηγούνταν του Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων «Α» (Άλφα) που αποτελεί μία από τις ελίτ ειδικές δυνάμεις της SBU. Κατείχε και άλλες ανώτερες διοικητικές θέσεις σε μονάδες ειδικών επιχειρήσεων της SBU κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Τον Απρίλιο του 2023, ο Χμάρα διορίστηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως επικεφαλής της μονάδας της SBU που είναι αρμόδια για ειδικές επιχειρήσεις, αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες και την προστασία των εμπλεκομένων σε ποινικές διαδικασίες και των αξιωματούχων των αρχών επιβολής του νόμου.Μετά από νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που αναδιάρθρωσαν τις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων της SBU, ο Χμάρα διορίστηκε εκ νέου στις 25 Αυγούστου 2025 ως επικεφαλής του αναδιοργανωμένου και μετονομασμένου Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων «Α».

Η μονάδα, γνωστή ανεπίσημα ως «Άλφα», διεξάγει αντιτρομοκρατικές και άλλες ειδικές αποστολές στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας.Στις 5 Ιανουαρίου 2026, ο Ζελένσκι διόρισε τον Χμάρα ως αναπληρωτή επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), αναθέτοντάς του την ηγεσία της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Στις 23 Ιουνίου 2024, ο Ζελένσκι απένειμε στον Χμάρα τον στρατιωτικό βαθμό του υποστράτηγου. Η προαγωγή αναφέρθηκε από τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ως μέρος ενός ευρύτερου διατάγματος με το οποίο απονεμήθηκαν ανώτεροι βαθμοί στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας της Ουκρανίας.