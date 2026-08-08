Τι συμβαίνει με τον Morrissey; Νέες ακυρώσεις εμφανίσεων

Ο Morrissey ακύρωσε και τις τέσσερις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Λας Βέγκας. Οι διοργανωτές επικαλούνται «απρόβλεπτα οργανωτικά προβλήματα»

Μίλτος Τσεκούρας

Τι συμβαίνει με τον Morrissey; Νέες ακυρώσεις εμφανίσεων
LIFESTYLE
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  • Ο Morrissey ακύρωσε τις τέσσερις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Λας Βέγκας λόγω «απρόβλεπτων οργανωτικών προβλημάτων».
  • Οι εμφανίσεις ήταν προγραμματισμένες για τις 14, 15, 18 και 19 Αυγούστου στο Encore Theater του Wynn Las Vegas.
  • Οι ακυρώσεις προστίθενται σε μια σειρά ακυρώσεων και αναβολών συναυλιών του Morrissey το 2026, με διάφορες αιτίες όπως ασθένεια και οργανωτικά ζητήματα.
  • Η επίσημη ιστοσελίδα του Morrissey δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τις ακυρώσεις, ενώ το Wynn και η Ticketmaster έχουν αφαιρέσει τις εμφανίσεις από τα προγράμματά τους.
  • Ο Morrissey πραγματοποίησε την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση στις 1 Αυγούστου στην Πορτογαλία πριν τις νέες ακυρώσεις.
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Νέα ακύρωση για τον Morrissey, αυτή τη φορά στο Λας Βέγκας, όπου ο Βρετανός τραγουδιστής επρόκειτο να πραγματοποιήσει τέσσερις εμφανίσεις στο Encore Theater του Wynn Las Vegas.

Ο Morrissey ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την τετραήμερη σειρά εμφανίσεών του στις 14 Αυγούστου, στο Encore Theater του Wynn Las Vegas. Ωστόσο, οι κάτοχοι εισιτηρίων, πολλοί από τους οποίους είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για το ταξίδι τους και είχαν κλείσει καταλύματα προκειμένου να δουν τον τραγουδιστή στο Sin City, ενημερώθηκαν την Παρασκευή ότι οι συναυλίες ακυρώθηκαν.

«Λυπούμαστε που σας ενημερώνουμε ότι οι συναυλίες Morrissey – Live in Concert, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για τις 14, 15, 18 και 19 Αυγούστου στο Encore Theater του Wynn Las Vegas, ακυρώθηκαν», ανέφερε το email που στάλθηκε στους θαυμαστές. «Λόγω απρόβλεπτων οργανωτικών προβλημάτων, η προγραμματισμένη residency στο Λας Βέγκας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί».

Αν και η επίσημη ιστοσελίδα του Morrissey δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής την ακύρωση -οι συγκεκριμένες συναυλίες εξακολουθούν να εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Morrissey- το Wynn έχει αφαιρέσει τις εμφανίσεις από τη σελίδα του με το πρόγραμμα ψυχαγωγίας, ενώ στις καταχωρίσεις της Ticketmaster αναφέρεται πλέον: «Δυστυχώς, ο διοργανωτής της εκδήλωσης αναγκάστηκε να ακυρώσει την εκδήλωσή σας».

Σειρά ακυρώσεων και όχι εμφανίσεων

Δεν είναι σαφές ποια ακριβώς είναι τα «απρόβλεπτα οργανωτικά προβλήματα» που εμποδίζουν τον Morrissey να πραγματοποιήσει τις εμφανίσεις του την επόμενη εβδομάδα. Ο τραγουδιστής, πάντως, πραγματοποίησε την τελευταία ζωντανή εμφάνισή του μόλις πριν από μία εβδομάδα, την 1η Αυγούστου, στην Πορτογαλία.

Ο Morrissey ξεκίνησε τη χρονιά ακυρώνοντας συναυλίες στην Καλιφόρνια -εμφανίσεις που είχαν ήδη μεταφερθεί από το 2025- λόγω, όπως ανακοινώθηκε, «ανεπιθύμητης αντίδρασης σε συνταγογραφούμενο φάρμακο».

Η συναυλία του στην Ατλάντα ακυρώθηκε λόγω «ασθένειας του καλλιτέχνη», ενώ η εμφάνισή του στο St. Louis ακυρώθηκε την ίδια ημέρα εξαιτίας «γρίπης». Η συναυλία του στη Δομινικανή Δημοκρατία ακυρώθηκε για «λόγους που ήταν εντελώς πέρα από τον έλεγχό μας», όπως ανέφεραν οι διοργανωτές. Μια εμφάνιση στο St. Petersburg της Φλόριντα ακυρώθηκε χωρίς να δοθεί κάποια εξήγηση.

Στη συνέχεια, μια συναυλία στη Βαλένθια της Ισπανίας ματαιώθηκε λόγω «έλλειψης ύπνου», εξαιτίας ενός κοντινού φεστιβάλ με έντονο θόρυβο, ο οποίος, σύμφωνα με την πλευρά του Morrissey, «τον άφησε σε κατατονική κατάσταση».

Πέρυσι ο Morrissey είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί στην Ελλάδα, αρχικά στις 16 Ιουλίου 2025 στο Release Athens Festival και στη συνέχεια τον Δεκέμβριο του 2025. Ωστόσο, και οι δύο εμφανίσεις του ακυρώθηκαν οριστικά λόγω διαφορών προβλημάτων υγείας, τραυματισμών μελών της μπάντας του και εξάντλησης.

Οι νέες ακυρώσεις προσθέτουν ακόμη ένα επεισόδιο σε μια ήδη μακρά σειρά συναυλιών που δεν πραγματοποιήθηκαν, αναβολών και ακυρώσεων που έχουν χαρακτηρίσει την πορεία του Morrissey μέσα στο 2026.

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