Χάντερ Μπάιντεν: «Ο καρκίνος του πατέρα έχει εξαπλωθεί στα οστά» – Η χάρη, ο εθισμός και το ντιμπέιτ

Snapshot Ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του προστάτη που έχει εξαπλωθεί στα οστά και προκαλεί έντονο πόνο και εξάντληση.

Η προεδρική χάρη που έδωσε ο Τζο Μπάιντεν στον γιο του το 2024 κάλυψε ομοσπονδιακά αδικήματα και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο Χάντερ Μπάιντεν παραδέχεται ότι αντιμετώπισε σοβαρό εθισμό με ακραία χρήση ουσιών, χωρίς να αισθάνεται ότι η οικογενειακή του θέση του προσέφερε ασυλία.

Ο Χάντερ δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά θέλει να εστιάσει στην ενημέρωση για τον εθισμό και την ανάρρωση.

Παρά την επιδείνωση της υγείας του, ο Τζο Μπάιντεν παραμένει κεντρικό πρόσωπο στην οικογένεια και δραστηριοποιείται στη δημόσια ζωή, ενώ ο γιος του τον χαρακτηρίζει ως ανθεκτικό και σκληραγωγημένο. Snapshot powered by AI

Σε μια εκτενή και ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στο «Newsnight» του BBC, ο Χάντερ Μπάιντεν μίλησε για την αμφιλεγόμενη απόφαση του πατέρα του, Τζο Μπάιντεν, να του απονείμει προεδρική χάρη, τη μάχη του με τον εθισμό, αλλά και τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αναφορά του στην υγεία του πατέρα του. Ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε τον Μάιο του 2025 με επιθετικό καρκίνο του προστάτη, ο οποίος είχε ήδη εξαπλωθεί στα οστά.

Σύμφωνα με τον Χάντερ Μπάιντεν, η κατάσταση έχει πλέον επιβαρυνθεί περαιτέρω. Όπως ανέφερε στη συνέντευξή του, η ασθένεια έχει κάνει μετάσταση στα οστά και «αλλού», προκαλώντας στον πρώην πρόεδρο έντονο πόνο και μεγάλη εξάντληση.

«Ο καρκίνος είναι πραγματικά δύσκολος. Είναι πραγματικά θλιβερό να το βλέπεις», είπε εμφανώς συγκινημένος, περιγράφοντας την κατάσταση ως «πολύ επώδυνη» και «πολύ εξουθενωτική».

“I wish he would complain more, because it’s not good - the cancer has spread”



Hunter Biden discusses the health of his father, former US President Joe Biden. #Newsnight pic.twitter.com/QwNYjfithd — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) August 7, 2026

Παρά τις δυσκολίες, ο Χάντερ υποστήριξε ότι ο πατέρας του εξακολουθεί να έχει κεντρικό ρόλο στην οικογένεια και να παραμένει ενεργός στη δημόσια ζωή.

«Ο πατέρας μου είναι μέχρι και σήμερα το κέντρο της οικογένειάς μας. Είναι ο καλύτερος πατέρας, ο καλύτερος σύζυγος, ο καλύτερος παππούς», ανέφερε.

Η αμφιλεγόμενη χάρη του 2024

Ένα σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορούσε την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να απονείμει στον γιο του προεδρική χάρη, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις του ότι δεν θα χρησιμοποιούσε την προεδρική εξουσία για να παρέμβει στις δικαστικές του υποθέσεις.

Η χάρη, η οποία εκδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2024, ήταν πλήρης και άνευ όρων και κάλυπτε ομοσπονδιακά αδικήματα που είχαν διαπραχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 1η Δεκεμβρίου 2024.

Ο Χάντερ Μπάιντεν παραδέχθηκε ότι η απόφαση του πατέρα του ήταν δύσκολο να υπερασπιστεί πολιτικά και θεσμικά. Τόνισε, ωστόσο, ότι προσωπικά αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για την επιλογή του πατέρα του.

«Τι θα σκεφτόσασταν για τον πατέρα μου αν δεν το έκανε αυτό για μένα;», είπε, προσθέτοντας ότι αντιλαμβάνεται γιατί η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις.

Υποστήριξε ακόμη ότι ο Τζο Μπάιντεν ανησυχούσε πως ο ίδιος θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Ο Χάντερ διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν είχε προηγηθεί συζήτηση μεταξύ τους για το ενδεχόμενο χάρης. Όπως είπε, μια τέτοια συνεννόηση θα ήταν δύσκολο να μείνει κρυφή.

Η απόφαση του τότε προέδρου είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ο Χάντερ είχε καταδικαστεί για ομοσπονδιακή υπόθεση που αφορούσε κατοχή όπλου και είχε δηλώσει ένοχος σε ξεχωριστή φορολογική υπόθεση. Ο Τζο Μπάιντεν είχε υποστηρίξει ότι ο γιος του είχε αντιμετωπίσει «επιλεκτική και άδικη δίωξη».

«Σοκαρίστηκα» με την εμφάνιση στο ντιμπέιτ

Ο Χάντερ Μπάιντεν αναφέρθηκε και στην τηλεμαχία του Ιουνίου του 2024 μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αποτέλεσε καθοριστική στιγμή για την προεκλογική εκστρατεία του Δημοκρατικού προέδρου.

Παρακολουθώντας το ντιμπέιτ από την Καλιφόρνια, ο Χάντερ είπε ότι αντιλήφθηκε αμέσως πως η εικόνα του πατέρα του ήταν διαφορετική από αυτή που περίμενε.

«Σοκαρίστηκα. Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», ανέφερε.

Η κακή εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν ενίσχυσε τις πιέσεις που δεχόταν για την ηλικία και την καταλληλότητά του να συνεχίσει την προεκλογική προσπάθεια, πριν τελικά αποσύρει την υποψηφιότητά του τον Ιούλιο του 2024.

Ο Χάντερ είχε αποδώσει αρχικά την εικόνα του πατέρα του στην κόπωση από τα συνεχή ταξίδια. Μετά τη διάγνωση του καρκίνου, ωστόσο, έχει αναρωτηθεί κατά πόσο η ασθένεια μπορεί να επηρέαζε ήδη την κατάστασή του εκείνη την περίοδο.

Η μάχη με τον εθισμό

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Χάντερ Μπάιντεν μίλησε χωρίς περιστροφές για τον εθισμό που, όπως περιέγραψε, έφτασε σε ακραίο σημείο.

Αναφερόμενος στη χειρότερη περίοδο της ζωής του, είπε ότι κατανάλωνε σχεδόν τέσσερα λίτρα βότκα την ημέρα και κάπνιζε κρακ περίπου κάθε 15 λεπτά.

Περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως «κόλαση επί της γης», απορρίπτοντας παράλληλα την άποψη ότι η θέση της οικογένειάς του τον έκανε να αισθάνεται πως δεν θα είχε συνέπειες για τις πράξεις του.

Όπως εξήγησε, η χρήση ουσιών δεν ξεκίνησε από την αίσθηση δύναμης ή προνομίων, αλλά από την ανάγκη να ξεφύγει από το άγχος και την απομόνωση.

Αυτό που αρχικά έμοιαζε με διέξοδο, όπως είπε, εξελίχθηκε τελικά σε έναν εθισμό που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

“It was hell on Earth”



Hunter Biden, son of former US President Joe Biden, discusses his struggles with smoking crack-cocaine “every 15 minutes or so” before beginning his recovery.#Newsnight pic.twitter.com/5gxYx3c8bB — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) August 7, 2026

Δεν σκέφτεται να μπει στην πολιτική

Ο Χάντερ Μπάιντεν ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν σχεδιάζει να ακολουθήσει τα πολιτικά βήματα του πατέρα του.

Παρά τις κατά καιρούς φήμες που τον ήθελαν να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο διεκδίκησης της προεδρίας, δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για την εκλογική πολιτική και δεν προτίθεται να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα.

Αντίθετα, θέλει να επικεντρωθεί στην ενημέρωση γύρω από τον εθισμό και την ανάρρωση. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για ένα ζήτημα που μπορεί να λειτουργήσει ενωτικά σε μια χώρα με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις.

«Είναι ο πιο ανθεκτικός άνθρωπος που γνωρίζω»

Κλείνοντας, ο Χάντερ Μπάιντεν μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον πατέρα του. Όταν ρωτήθηκε ποιο χαρακτηριστικό του Τζο Μπάιντεν εκτιμά περισσότερο, δεν στάθηκε στην πολιτική του διαδρομή, αλλά στην ικανότητά του να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες.

«Είμαι περισσότερο υπερήφανος για την ανθεκτικότητά του», είπε, σημειώνοντας ότι ο πατέρας του έχει αποδείξει επανειλημμένα πως μπορεί να σηκώνεται κάθε φορά που πέφτει.

«Είναι ο πιο σκληραγωγημένος άνθρωπος που γνωρίζω», ανέφερε.

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