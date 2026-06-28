Τζο Μπάιντεν: Θλιβερή εικόνα του πρώην πλανητάρχη σε γκαλά - Μετά βίας όρθιος έψαχνε την έξοδο

Ο 83χρονος Μπάιντεν μάχεται με καρκίνο του προστάτη στο στάδιο 4, ενώ η πρώην πρώτη κυρία έχει εκφράσει φόβους ότι ο σύζυγό της ίσως «υπέστη εγκεφαλικό» κατά τη διάρκεια της καταστροφικής προεδρικής τηλεμαχίας του 2024

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τζο Μπάιντεν: Θλιβερή εικόνα του πρώην πλανητάρχη σε γκαλά - Μετά βίας όρθιος έψαχνε την έξοδο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζο Μπάιντεν προκάλεσε ανησυχία με την εμφάνισή του σε γκαλά του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μέριλαντ, όπου φαινόταν να δυσκολεύεται να βρει την έξοδο της σκηνής.
  • Ο Μπάιντεν χρησιμοποίησε τηλεοπτικό υποβολέα κατά την ομιλία του και υπερασπίστηκε το έργο του, ενώ επέκρινε τον διάδοχό του για τη στάση του απέναντι στο ΝΑΤΟ.
  • Η εμφάνιση αυτή ακολούθησε παρόμοιες στιγμές σύγχυσης σε πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις, όπως στα εγκαίνια της προεδρικής βιβλιοθήκης του Ομπάμα.
  • Ο 83χρονος πρώην πρόεδρος αντιμετωπίζει καρκίνο του προστάτη στο στάδιο 4, ενώ η σύζυγός του Τζιλ Μπάιντεν έχει αυξήσει τη δημόσια παρουσία της προωθώντας το νέο της βιβλίο.
  • Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Μπάιντεν είχε συχνά αδέξιες στιγμές επί σκηνής, όπως η γνωστή σύγχυση στη φωτογράφιση της G7 το 2024.
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Ανησυχία προκάλεσε η εμφάνιση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ενός γκαλά του Δημοκρατικού Κόμματος του Μέριλαντ, κοντά στη Βαλτιμόρη, το Σάββατο.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος αποκλείστηκε από την υποψηφιότητα για επανεκλογή από τους συναδέλφους του Δημοκρατικούς το 2024 μετά την καταστροφική του εμφάνιση στη τηλεμαχία με τον Τραμπ. Υπερασπίστηκε το έργο του και επέκρινε τον διάδοχό του για τη «σκόπιμη απόσπαση της προσοχής – την καταστροφή του ΝΑΤΟ» και χαρακτήρισε την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου ως «έργο ματαιοδοξίας».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Μπάιντεν επανέλαβε το γνωστό ρεφρέν για την ικανότητα της χώρας να ξεπεράσει τις προκλήσεις – και στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια για να βρει από πού να βγει από τη σκηνή.

Γύρισε προς τα πλάγια αναζητώντας καθοδήγηση και, στη συνέχεια, έδειξε προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις για να βρει την καλύτερη διαδρομή. Μόλις το ξεκαθάρισε, απομακρύνθηκε από τη σκηνή με την πλάτη στραμμένη προς το κοινό.

Η εμφάνισή του στην εκδήλωση, έλαβε χώρα λίγες μόνο ημέρες μετά την παρουσία του στα εγκαίνια της προεδρικής βιβλιοθήκης του Μπαράκ Ομπάμα στο Σικάγο.

Σε εκείνη την εκδήλωση, ένας Μπάιντεν που φαινόταν μπερδεμένος έμεινε αμήχανα στη σκηνή όταν η εκδήλωση έληξε. «Πού είναι η εγγονή μου;» φώναξε καθώς ανέβαινε στο βήμα ενώ η εκδήλωση τελείωνε. Σε άλλες περιπτώσεις, τον καθοδηγούσε η πρώην πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν.

Ο 83χρονος Μπάιντεν βασίστηκε σε τηλεοπτικό υποβολέα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το Σάββατο το βράδυ, ανοιγοκλείνοντας τα μάτια του κατά διαστήματα καθώς διάβαζε τις λεκτικές επιθέσεις του εναντίον του αντιπάλου του, τον οποίο νίκησε το 2020, για να παραδώσει τελικά τον Λευκό Οίκο το 2024.

Οι διαδοχικές αδέξιες αποχωρήσεις του Μπάιντεν έρχονται μετά από ένα μακρύ ιστορικό κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, όπου μπέρδευε τις οδηγίες επί σκηνής, όπως έκανε περίφημα σε μια φωτογράφιση της G7 στην Ιταλία το 2024.

Ο πρώην πρόεδρος μάχεται με καρκίνο του προστάτη στο στάδιο 4.

Η πρώην πρώτη κυρία έχει ενισχύσει την παρουσία της στα ΜΜΕ, καθώς προωθεί το νέο της βιβλίο, στο οποίο αποκάλυψε ότι αρχικά σκέφτηκε ότι ο Μπάιντεν ίσως «υπέστη εγκεφαλικό» κατά τη διάρκεια της καταστροφικής προεδρικής τηλεμαχίας του 2024.

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