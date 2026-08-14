Πόσα χιλιόμετρα διένυσε το Nissan Qashqai e-POWER με ένα μόνο ρεζερβουάρ;
Το Nissan Qashqai με τη νέα γενιά του συστήματος e-POWER πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, διανύοντας συνολικά 1.980 χιλιόμετρα χωρίς εξωτερική φόρτιση και χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου.
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Η επίδοση αφορά την κατηγορία των Extended-Range Electric SUV και πραγματοποιήθηκε με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ.
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