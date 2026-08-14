Ο 64χρονος μοναδικός κάτοικος σε «χωριό-φάντασμα» της Ισπανίας: Ζει μόνος εκεί εδώ και 12 χρόνια
Ο 64χρονος Τομάς Μπαγέστε ζει μόνος στο εγκαταλελειμμένο Σολανέλ και εδώ και 12 χρόνια προσπαθεί να αναστήσει το χωριό και να του δώσει ξανά ζωή.
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Σε μια ορεινή περιοχή της Καταλονίας, ένα μικρό χωριό που κάποτε είχε κατοίκους παραμένει σχεδόν έρημο. Ο Τομάς Μπαγέστε, όμως, αποφάσισε πριν από 12 χρόνια να εγκατασταθεί εκεί και να προσπαθήσει να το αναγεννήσει.
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