Ο 64χρονος μοναδικός κάτοικος σε «χωριό-φάντασμα» της Ισπανίας: Ζει μόνος εκεί εδώ και 12 χρόνια

Σε μια ορεινή περιοχή της Καταλονίας, ένα μικρό χωριό που κάποτε είχε κατοίκους παραμένει σχεδόν έρημο. Ο Τομάς Μπαγέστε, όμως, αποφάσισε πριν από 12 χρόνια να εγκατασταθεί εκεί και να προσπαθήσει να το αναγεννήσει.

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