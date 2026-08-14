Σκύλος δάγκωσε και τραυμάτισε ανήλικο - Συνελήφθη η κηδεμόνας του

Snapshot Ένας 17χρονος δαγκώθηκε και τραυματίστηκε από δεσποζόμενο σκύλο στην πλατεία του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Συνελήφθη η 44χρονη κηδεμόνας του σκύλου, με δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και έλαβε τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Η 44χρονη αφέθηκε ελεύθερη μετά τις διαδικασίες και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για παράβαση νομοθεσίας ευζωίας ζώων. Snapshot powered by AI

Επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε στην πλατεία του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Για το περιστατικό συνελήφθη 44χρονη, κηδεμόνας του ζώου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον σκύλο, τον οποίο κρατούσε με λουρί, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ζώο επιτέθηκε στον 17χρονο και τον δάγκωσε.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες για τα τραύματά του.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, η 44χρονη αφέθηκε ελεύθερη.

Παράλληλα, σε βάρος της επιβλήθηκε από τις αρμόδιες αρχές το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τους κανόνες ευζωίας και την περιφορά δεσποζόμενων ζώων.