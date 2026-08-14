Τι συμβαίνει στο DNA μετά από μόλις έναν μήνα vegan διατροφής

Ένας μήνας χωρίς ζωικές τροφές μπορεί να είναι αρκετός για να αλλάξει τα χημικά σημάδια, που βοηθούν στη ρύθμιση του τρόπου συμπεριφοράς των γονιδίων.

Σε μια μικρή τυχαιοποιημένη δοκιμή υγιών ενηλίκων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια vegan διατροφή άλλαξε τα πρότυπα μεθυλίωσης του DNA και παρήγαγε σήματα συμβατά με βραδύτερη βιολογική γήρανση.

Τα ευρήματα είναι ενδιαφέροντα, αλλά δεν αποδεικνύουν ότι η vegan διατροφή αντιστρέφει τη γήρανση ή αλλάζει την καθαυτή αλληλουχία του DNA.

Τι διαπίστωσε η μελέτη μετά από 1 μήνα vegan διατροφής;

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο MedComm, και περιελάμβανε μόλις 48 υγιείς ενήλικες. Μετά από μια τυποποιημένη διατροφή μιας εβδομάδας, οι συμμετέχοντες ανατέθηκαν τυχαία είτε σε vegan είτε σε πλούσια σε κρέας διατροφή για 1 μήνα. Οι δίαιτες παρείχαν παρόμοιες θερμίδες, βοηθώντας τους ερευνητές να εξετάσουν τη σύνθεση της διατροφής χωρίς η απώλεια βάρους να γίνει η κύρια εξήγηση.

Δείγματα αίματος, που συλλέχθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση, αναλύθηκαν σε περισσότερες από 800.000 θέσεις μεθυλίωσης DNA. Η μεθυλίωση του DNA περιλαμβάνει χημικές ετικέτες, που μπορούν να επηρεάσουν το εάν τα γονίδια είναι περισσότερο ή λιγότερο ενεργά χωρίς να αλλοιώσουν τον υποκείμενο γενετικό κώδικα.

Η vegan ομάδα ανέπτυξε ένα ξεχωριστό πρότυπο μεθυλίωσης, που περιλαμβάνει οδούς οι οποίες σχετίζονται με τη φλεγμονή, τον μεταβολισμό των λιπιδίων, την ινσουλινική σηματοδότηση, την επιδιόρθωση του DNA και το κυτταρικό στρες. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μεγαλύτερη μεθυλίωση σε γονίδια που εμπλέκονται σε οδούς κυτταρικής ανάπτυξης, όπως το mTOR και το Hippo.

Ωστόσο, πολλές διαφορές σε ολόκληρο το γονιδίωμα δεν παρέμειναν στατιστικά σημαντικές μετά τη διόρθωση για τον μεγάλο αριθμό συγκρίσεων, επομένως αυτά τα ευρήματα παραμένουν διερευνητικά.

Έκανε η vegan διατροφή τους συμμετέχοντες βιολογικά νεότερους;

Το ισχυρότερο σήμα γήρανσης προήλθε από το PhenoAge, ένα επιγενετικό “ρολόι”, που έχει σχεδιαστεί για να υπολογίζει τη βιολογική γήρανση μέσα από πρότυπα μεθυλίωσης του DNA, τα οποία σχετίζονται με αποτελέσματα υγείας. Στο στατιστικό μοντέλο της έρευνας:

το εκτιμώμενο PhenoAge της vegan ομάδας μειώθηκε κατά περίπου 1,69 χρόνια κατά τη διάρκεια του μήνα, ενώ

κατά τη διάρκεια του μήνα, ενώ η ομάδα πλούσια σε κρέας αυξήθηκε κατά περίπου 0,56 χρόνια

η αλληλεπίδραση διατροφής-χρόνου έφτασε σε στατιστική σημαντικότητα

Αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες έγιναν κυριολεκτικά 1,7 χρόνια νεότεροι. Μια άμεση σύγκριση μεταξύ ομάδων του PhenoAge σε σχέση με την αρχική τιμή μετά την παρέμβαση δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Το GrimAge, ένα άλλο επιγενετικό “ρολόι” που βασίζεται στην υγεία, κινήθηκε επίσης ευνοϊκά στην vegan ομάδα, αλλά η συνολική σύγκριση διατροφής-χρόνου δεν ήταν σημαντική

Ένα τρίτο ρολόι βελτιστοποιημένο για τη χρονολογική ηλικία, το Blood&Skin, κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση

Αυτά τα αντικρουόμενα επιγενετικά “ρολόγια” έχουν σημασία, επειδή μετρούν διαφορετικά βιολογικά σήματα. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν επομένως, ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάσει γρήγορα τους μοριακούς δείκτες που σχετίζονται με τη γήρανση, αλλά όχι ότι έχει αποδειχθεί πως μια vegan διατροφή επιβραδύνει την καθαυτή γήρανση.

Τι συνέβη με τα σήματα που σχετίζονται με τη φλεγμονή;

Τα δεδομένα μεθυλίωσης του DNA προέβλεψαν λιγότερα ουδετερόφιλα και περισσότερα CD4+ Τ κύτταρα στην vegan ομάδα, ένα μοτίβο που συνάδει με μια λιγότερο φλεγμονώδη κατάσταση. Αυτές οι προβλέψεις ταίριαζαν με τις πραγματικές μετρήσεις αιμοσφαιρίων από τη δοκιμή, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη ότι ορισμένες μοριακές αλλαγές αντανακλούσαν πραγματικές φυσιολογικές μετατοπίσεις.

Ωστόσο, η δοκιμή περιελάμβανε μόνο 24 άτομα ανά ομάδα και διήρκεσε 1 μήνα. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν εάν αυτές οι αλλαγές επιμένουν, εμφανίζονται σε ευρύτερους πληθυσμούς ή μεταφράζονται σε χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου, καρδιαγγειακών παθήσεων ή άλλων παθήσεων, οι οποίες σχετίζονται με την ηλικία.

Συχνές Ερωτήσεις

Αλλάζει μια vegan διατροφή το DNA μου;

Όχι, δεν “ξαναγράφει” κάποια γενετική αλληλουχία. Αυτή η μελέτη μέτρησε τις επιγενετικές αλλαγές: χημικές τροποποιήσεις, που μπορούν να επηρεάσουν τη γονιδιακή ρύθμιση, αφήνοντας άθικτο τον καθαυτό κώδικα DNA.

Τι πρέπει να λάβει υπόψη κάποιος πριν μεταβεί σε μια vegan διατροφή;

Μια καλά σχεδιασμένη vegan διατροφή μπορεί να παρέχει τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά, αλλά η βιταμίνη Β12 χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, επειδή οι μη εμπλουτισμένες φυτικές τροφές δεν την παρέχουν φυσικά. Το ασβέστιο, ο σίδηρος, το ιώδιο, η βιταμίνη D και το σελήνιο μπορεί επίσης να απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό.

Συμπέρασμα

Η μελέτη παρέχει νέα στοιχεία ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάσει το επιγονιδίωμα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Μια vegan διατροφή παρήγαγε μετρήσιμες μετατοπίσεις μεθυλίωσης του DNA και ένα ευνοϊκό σήμα σε ένα ρολόι γήρανσης, που σχετίζεται με την υγεία, αλλά η μελέτη ήταν μικρή, σύντομη και όχι ομοιόμορφα θετική σε όλες τις μετρήσεις.

Το εύρημα είναι μια πολλά υποσχόμενη μοριακή ένδειξη, αλλά όχι απόδειξη ότι μόλις ένας μήνας vegan διατροφής μπορεί να... γυρίσει τους δείκτες του βιολογικού μας ρολογιού.

Πηγές: