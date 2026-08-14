Τι συμβαίνει στο DNA μετά από μόλις έναν μήνα vegan διατροφής

Η vegan διατροφή μπορεί να αλλάξει τους «διακόπτες» του DNA σε μόλις 1 μήνα, σύμφωνα με έρευνα.

Newsroom

Τι συμβαίνει στο DNA μετά από μόλις έναν μήνα vegan διατροφής
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας μήνας χωρίς ζωικές τροφές μπορεί να είναι αρκετός για να αλλάξει τα χημικά σημάδια, που βοηθούν στη ρύθμιση του τρόπου συμπεριφοράς των γονιδίων.

Σε μια μικρή τυχαιοποιημένη δοκιμή υγιών ενηλίκων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια vegan διατροφή άλλαξε τα πρότυπα μεθυλίωσης του DNA και παρήγαγε σήματα συμβατά με βραδύτερη βιολογική γήρανση.

Τα ευρήματα είναι ενδιαφέροντα, αλλά δεν αποδεικνύουν ότι η vegan διατροφή αντιστρέφει τη γήρανση ή αλλάζει την καθαυτή αλληλουχία του DNA.

Τι διαπίστωσε η μελέτη μετά από 1 μήνα vegan διατροφής;

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο MedComm, και περιελάμβανε μόλις 48 υγιείς ενήλικες. Μετά από μια τυποποιημένη διατροφή μιας εβδομάδας, οι συμμετέχοντες ανατέθηκαν τυχαία είτε σε vegan είτε σε πλούσια σε κρέας διατροφή για 1 μήνα. Οι δίαιτες παρείχαν παρόμοιες θερμίδες, βοηθώντας τους ερευνητές να εξετάσουν τη σύνθεση της διατροφής χωρίς η απώλεια βάρους να γίνει η κύρια εξήγηση.

Δείγματα αίματος, που συλλέχθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση, αναλύθηκαν σε περισσότερες από 800.000 θέσεις μεθυλίωσης DNA. Η μεθυλίωση του DNA περιλαμβάνει χημικές ετικέτες, που μπορούν να επηρεάσουν το εάν τα γονίδια είναι περισσότερο ή λιγότερο ενεργά χωρίς να αλλοιώσουν τον υποκείμενο γενετικό κώδικα.

Η vegan ομάδα ανέπτυξε ένα ξεχωριστό πρότυπο μεθυλίωσης, που περιλαμβάνει οδούς οι οποίες σχετίζονται με τη φλεγμονή, τον μεταβολισμό των λιπιδίων, την ινσουλινική σηματοδότηση, την επιδιόρθωση του DNA και το κυτταρικό στρες. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μεγαλύτερη μεθυλίωση σε γονίδια που εμπλέκονται σε οδούς κυτταρικής ανάπτυξης, όπως το mTOR και το Hippo.

Ωστόσο, πολλές διαφορές σε ολόκληρο το γονιδίωμα δεν παρέμειναν στατιστικά σημαντικές μετά τη διόρθωση για τον μεγάλο αριθμό συγκρίσεων, επομένως αυτά τα ευρήματα παραμένουν διερευνητικά.

χαρουμενο ζευγαρι στην παραλια τρωει σαλατα

Έκανε η vegan διατροφή τους συμμετέχοντες βιολογικά νεότερους;

Το ισχυρότερο σήμα γήρανσης προήλθε από το PhenoAge, ένα επιγενετικό “ρολόι”, που έχει σχεδιαστεί για να υπολογίζει τη βιολογική γήρανση μέσα από πρότυπα μεθυλίωσης του DNA, τα οποία σχετίζονται με αποτελέσματα υγείας. Στο στατιστικό μοντέλο της έρευνας:

  • το εκτιμώμενο PhenoAge της vegan ομάδας μειώθηκε κατά περίπου 1,69 χρόνια κατά τη διάρκεια του μήνα, ενώ
  • η ομάδα πλούσια σε κρέας αυξήθηκε κατά περίπου 0,56 χρόνια
  • η αλληλεπίδραση διατροφής-χρόνου έφτασε σε στατιστική σημαντικότητα

Αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες έγιναν κυριολεκτικά 1,7 χρόνια νεότεροι. Μια άμεση σύγκριση μεταξύ ομάδων του PhenoAge σε σχέση με την αρχική τιμή μετά την παρέμβαση δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

  • Το GrimAge, ένα άλλο επιγενετικό “ρολόι” που βασίζεται στην υγεία, κινήθηκε επίσης ευνοϊκά στην vegan ομάδα, αλλά η συνολική σύγκριση διατροφής-χρόνου δεν ήταν σημαντική
  • Ένα τρίτο ρολόι βελτιστοποιημένο για τη χρονολογική ηλικία, το Blood&Skin, κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση

Αυτά τα αντικρουόμενα επιγενετικά “ρολόγια” έχουν σημασία, επειδή μετρούν διαφορετικά βιολογικά σήματα. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν επομένως, ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάσει γρήγορα τους μοριακούς δείκτες που σχετίζονται με τη γήρανση, αλλά όχι ότι έχει αποδειχθεί πως μια vegan διατροφή επιβραδύνει την καθαυτή γήρανση.

σαλατα με ρεβυθια

Τι συνέβη με τα σήματα που σχετίζονται με τη φλεγμονή;

Τα δεδομένα μεθυλίωσης του DNA προέβλεψαν λιγότερα ουδετερόφιλα και περισσότερα CD4+ Τ κύτταρα στην vegan ομάδα, ένα μοτίβο που συνάδει με μια λιγότερο φλεγμονώδη κατάσταση. Αυτές οι προβλέψεις ταίριαζαν με τις πραγματικές μετρήσεις αιμοσφαιρίων από τη δοκιμή, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη ότι ορισμένες μοριακές αλλαγές αντανακλούσαν πραγματικές φυσιολογικές μετατοπίσεις.

Ωστόσο, η δοκιμή περιελάμβανε μόνο 24 άτομα ανά ομάδα και διήρκεσε 1 μήνα. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν εάν αυτές οι αλλαγές επιμένουν, εμφανίζονται σε ευρύτερους πληθυσμούς ή μεταφράζονται σε χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου, καρδιαγγειακών παθήσεων ή άλλων παθήσεων, οι οποίες σχετίζονται με την ηλικία.

Συχνές Ερωτήσεις

Αλλάζει μια vegan διατροφή το DNA μου;

Όχι, δεν “ξαναγράφει” κάποια γενετική αλληλουχία. Αυτή η μελέτη μέτρησε τις επιγενετικές αλλαγές: χημικές τροποποιήσεις, που μπορούν να επηρεάσουν τη γονιδιακή ρύθμιση, αφήνοντας άθικτο τον καθαυτό κώδικα DNA.

Τι πρέπει να λάβει υπόψη κάποιος πριν μεταβεί σε μια vegan διατροφή;

Μια καλά σχεδιασμένη vegan διατροφή μπορεί να παρέχει τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά, αλλά η βιταμίνη Β12 χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, επειδή οι μη εμπλουτισμένες φυτικές τροφές δεν την παρέχουν φυσικά. Το ασβέστιο, ο σίδηρος, το ιώδιο, η βιταμίνη D και το σελήνιο μπορεί επίσης να απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό.

Συμπέρασμα

Η μελέτη παρέχει νέα στοιχεία ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάσει το επιγονιδίωμα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Μια vegan διατροφή παρήγαγε μετρήσιμες μετατοπίσεις μεθυλίωσης του DNA και ένα ευνοϊκό σήμα σε ένα ρολόι γήρανσης, που σχετίζεται με την υγεία, αλλά η μελέτη ήταν μικρή, σύντομη και όχι ομοιόμορφα θετική σε όλες τις μετρήσεις.

Το εύρημα είναι μια πολλά υποσχόμενη μοριακή ένδειξη, αλλά όχι απόδειξη ότι μόλις ένας μήνας vegan διατροφής μπορεί να... γυρίσει τους δείκτες του βιολογικού μας ρολογιού.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν: Έπεσε σε κώμα για 221 ημέρα μετά από «βροχή» αντικανονικών χτυπημάτων στο ρινγκ

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε καταμαράν στις Φλέβες Σαρωνικού με 10 επιβάτες - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Ραφήνας, Λαυρίου τουλάχιστον μέχρι τις 16:00 - «Κόβονται» δρομολόγια από Πειραιά - Ριπές έως 100χλμ. α/ω

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πυρκαγιά σε κτήριο 21 ορόφων στο Βερολίνο - Πέντε τραυματίες, άτομο πήδηξε από παράθυρο για να σωθεί

11:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου: Θερμότερος και υγρότερος από τα κανονικά – Πρόγνωση Κολυδά

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κληρονομικό δίκαιο: Όλες οι αλλαγές που έρχονται σε διαθήκες και κληρονομιές από τον Σεπτέμβριο

11:43LIFESTYLE

Γιώργος Καραγκούνης: Ο «Τυπάρας» του ελληνικού ποδοσφαίρου στη Μύκονο - Η βόλτα στα Ματογιάννια

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 6 νεκροί από «πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κάνναβης - Πάνω από 1,6 κιλά κατασχέθηκαν

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 59χρονος εμπρηστής της Σίνδου

11:31TRAVEL

Δωδεκάνησα: Εκεί όπου ο Δεκαπενταύγουστος γίνεται γλέντι - Η «Κούππα» και τα έθιμα που ενώνουν

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Απάτες με δέματα αντικαταβολής - Πλήρωσε 45 ευρώ για κάτι που δεν είχε παραγγείλει – Τι καταγγέλλει επιχειρηματίας στο νησί

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «30 μήνες έργου στην Αττική με 352 παρεμβάσεις»

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου - Η κατάσταση στα λιμάνια και τους δρόμους

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί είναι σχεδόν αδύνατον για τον Τραμπ να αντικαταστήσει την εκπρόσωπο Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ

11:03ΚΑΙΡΟΣ

Βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο: «Προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις» - Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ για το αεροπλανοφόρο Lincoln: Οι Δημοκρατικοί ζητούν εξηγήσεις για τις απάνθρωπες συνθήκες

11:00ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει στο DNA μετά από μόλις έναν μήνα vegan διατροφής

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Χρήστος Πριτσαπίδουλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε επίπεδα θύελλας το μελτέμι – Πού και πότε θα βρέξει – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Ραφήνας, Λαυρίου τουλάχιστον μέχρι τις 16:00 - «Κόβονται» δρομολόγια από Πειραιά - Ριπές έως 100χλμ. α/ω

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στον Κάλαμο: Η στιγμή που ιστιοφόρο προσκρούει σε δεμένα σκάφη στο λιμάνι – Δείτε βίντεο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε καταμαράν στις Φλέβες Σαρωνικού με 10 επιβάτες - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Ο οδηγός της μηχανής περιγράφει πώς γλίτωσε από το βυτιοφόρο: «Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25»

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αλλάζει τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ: Τέλος η υψηλή τεχνολογία, επιστροφή ... στον ατμό

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου - «Αν είχα αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω»

11:03ΚΑΙΡΟΣ

Βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο: «Προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις» - Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η ώρα του Καραλή, τελικός για Μέρλο, Μίτα - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

11:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου: Θερμότερος και υγρότερος από τα κανονικά – Πρόγνωση Κολυδά

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο πλανήτης «έχει πυρετό»: Το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία «δείχνει» το σούπερ Ελ Νίνιο

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Για τα πανηγύρια: Δεκαπενταύγουστος με κλαρίνα, μπουζούκια, βιολιά, ψητό και θρησκευτική κατάνυξη– Το «Γλέντι» και οι τραγουδιστές

10:08ΚΟΣΜΟΣ

17χρονος βγάζει πάνω από 120.000 ευρώ τον χρόνο αγοράζοντας... αποθήκες

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο 64χρονος μοναδικός κάτοικος σε «χωριό-φάντασμα» της Ισπανίας: Ζει μόνος εκεί εδώ και 12 χρόνια

10:33ΕΥ ΖΗΝ

7 ροφήματα πλούσια σε ηλεκτρολύτες για τη βέλτιστη ενυδάτωση

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστικές εικόνες: Σπριντ «ολυμπιακών διαστάσεων» για μία ξαπλώστρα

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

06:54LIFESTYLE

Τα μεγάλα στοιχήματα της νέας τηλεοπτικής σεζόν

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανός τουρίστας έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στο Ναυάγιο της Ζακύνθου παρά τις απαγορεύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ