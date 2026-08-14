Φωτιά τώρα στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη
Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα επί τόπου.
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- Ξέσπασε φωτιά το πρωί της Παρασκευής στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας.
- Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα επί τόπου.
- Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη στην κατάσβεση.
- Στη μάχη της πυρόσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στον Γαλατά Αιτωλοκαρνανίας.
Επί τόπου επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και δύο αεροσκάφη. Στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων έχουν σπεύσει και υδροφόρες ΟΤΑ.
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