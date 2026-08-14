Φωτιά τώρα στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα επί τόπου.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Φωτιά τώρα στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξέσπασε φωτιά το πρωί της Παρασκευής στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας.
  • Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα επί τόπου.
  • Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη στην κατάσβεση.
  • Στη μάχη της πυρόσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στον Γαλατά Αιτωλοκαρνανίας.

Επί τόπου επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και δύο αεροσκάφη. Στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων έχουν σπεύσει και υδροφόρες ΟΤΑ.

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