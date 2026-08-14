Ξεκαρδιστικές εικόνες: Σπριντ «ολυμπιακών διαστάσεων» για μία ξαπλώστρα

Snapshot Σε ξενοδοχείο στην Τενερίφη παραθεριστές τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα για να καταλάβουν ξαπλώστρες στην πισίνα με το άνοιγμά της.

Περισσότεροι από 100 τουρίστες περίμεναν στην ουρά από νωρίς το πρωί, με κάποιους να φτάνουν από τις 7:45.

Το ξενοδοχείο τοποθέτησε πινακίδες που απαγορεύουν την κράτηση ξαπλωστρών εκ των προτέρων, αλλά ο συνωστισμός παραμένει μεγάλος.

Ο βρετανός παραθεριστής Νικ Χιουζ κατέγραψε το περιστατικό, τονίζοντας την έντονη αλλαγή από την ήρεμη ατμόσφαιρα πριν το άνοιγμα της πισίνας σε έναν αγώνα ταχύτητας. Snapshot powered by AI

Σε δύσκολο σπορ εξελίσσεται η εύρεση ξαπλώστρας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την πισίνα ενός ξενοδοχείου, καθώς δεν είναι λίγα τα παράπονα και οι καταγγελίες επισκεπτών, ότι ορισμένοι «κρατούν θέση» από τα ξημερώματα, απλώνοντας τις πετσέτες τους.

Κάπως έτσι συνέβη και σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Τενερίφη, όπου κυριολεκτικά έγινε μάχη για μία θέση στον ήλιο.

Δεκάδες τουρίστες, περισσότεροι από 100, περίμεναν για ώρες στην ουρά για να ανοίξει η πισίνα και όταν ήρθε η ώρα, έτρεξαν με ...ολυμπιακές επιδόσεις.

Το βίντεο, που κατέγραψε τη σκηνή και τράβηξε ο Βρετανός Νικ Χιουζ δείχνει παραθεριστές με σαγιονάρες και πετσέτες θαλάσσης να συρρέουν στην εξωτερική πισίνα του ξενοδοχείου με το άνοιγμα στις 9 το πρωί.

Μερικοί επισκέπτες είχαν συγκεντρωθεί από τις 7:45 το πρωί.

Οι παραθεριστές φαίνονται να σπρώχνονται μεταξύ τους, ενώ άλλοι ρίχνουν πετσέτες πάνω σε κενές ξαπλώστρες πριν καν φτάσουν σε αυτές.

Το ξενοδοχείο έχει τοποθετήσει πινακίδες που προειδοποιούν τους επισκέπτες να μην κρατούν ξαπλώστρες εκ των προτέρων, γεγονός που προκαλεί τεράστια συνωστισμό όταν ανοίγει η πισίνα.

Make way for the sun lounger Olympics! pic.twitter.com/xuXtIt6Rt0 — The Sun (@TheSun) August 13, 2026

Ο Νικ, ο οποίος βρισκόταν στο ξενοδοχείο με τη σύζυγο και τα δύο μικρά παιδιά τους, τράβηξε το viral βίντεο, καθώς όπως είπε είχε δει παρόμοιες «κούρσες» για ξαπλώστρες στο διαδίκτυο, αλλά δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα έβλεπε κάτι τέτοιο με τα ίδια του τα μάτια. «Πριν ανοίξει η μπάρα, όλοι φαινόταν πολύ χαλαροί και φιλικοί. Οι άνθρωποι κουβέντιαζαν, γελούσαν και γενικά συμπεριφέρονταν όπως θα περίμενε κανείς στις διακοπές. Τη στιγμή που κατέβηκε η μπάρα, όμως, όλα άλλαξαν. Αυτό που ήταν μια ήρεμη ουρά μετατράπηκε ξαφνικά σε αγώνα ταχύτητας, με τους ανθρώπους να ορμούν προς όλες τις κατευθύνσεις για να εξασφαλίσουν τη θέση της προτίμησής τους. Η αντίθεση μεταξύ της ήρεμης ατμόσφαιρας πριν και του χάους μετά ήταν αυτό που το έκανε τόσο αξιοσημείωτο. Άρχισα να τραβάω βίντεο γιατί πραγματικά το βρήκα αστείο. Είχα ακούσει φίλους και συγγενείς να αστειεύονται για τον περίφημο αγώνα για τις ξαπλώστρες στα θέρετρα διακοπών, αλλά δεν είχα δει ποτέ κάτι τέτοιο από κοντά».