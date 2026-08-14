Ξεκαρδιστικές εικόνες: Σπριντ «ολυμπιακών διαστάσεων» για μία ξαπλώστρα

Νέο βίντεο από τις «κούρσες» τουριστών για μία «θέση στον ήλιο»

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ξεκαρδιστικές εικόνες: Σπριντ «ολυμπιακών διαστάσεων» για μία ξαπλώστρα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σε ξενοδοχείο στην Τενερίφη παραθεριστές τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα για να καταλάβουν ξαπλώστρες στην πισίνα με το άνοιγμά της.
  • Περισσότεροι από 100 τουρίστες περίμεναν στην ουρά από νωρίς το πρωί, με κάποιους να φτάνουν από τις 7:45.
  • Το ξενοδοχείο τοποθέτησε πινακίδες που απαγορεύουν την κράτηση ξαπλωστρών εκ των προτέρων, αλλά ο συνωστισμός παραμένει μεγάλος.
  • Ο βρετανός παραθεριστής Νικ Χιουζ κατέγραψε το περιστατικό, τονίζοντας την έντονη αλλαγή από την ήρεμη ατμόσφαιρα πριν το άνοιγμα της πισίνας σε έναν αγώνα ταχύτητας.
Snapshot powered by AI

Σε δύσκολο σπορ εξελίσσεται η εύρεση ξαπλώστρας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την πισίνα ενός ξενοδοχείου, καθώς δεν είναι λίγα τα παράπονα και οι καταγγελίες επισκεπτών, ότι ορισμένοι «κρατούν θέση» από τα ξημερώματα, απλώνοντας τις πετσέτες τους.

Κάπως έτσι συνέβη και σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Τενερίφη, όπου κυριολεκτικά έγινε μάχη για μία θέση στον ήλιο.

Δεκάδες τουρίστες, περισσότεροι από 100, περίμεναν για ώρες στην ουρά για να ανοίξει η πισίνα και όταν ήρθε η ώρα, έτρεξαν με ...ολυμπιακές επιδόσεις.

Το βίντεο, που κατέγραψε τη σκηνή και τράβηξε ο Βρετανός Νικ Χιουζ δείχνει παραθεριστές με σαγιονάρες και πετσέτες θαλάσσης να συρρέουν στην εξωτερική πισίνα του ξενοδοχείου με το άνοιγμα στις 9 το πρωί.

Μερικοί επισκέπτες είχαν συγκεντρωθεί από τις 7:45 το πρωί.

Οι παραθεριστές φαίνονται να σπρώχνονται μεταξύ τους, ενώ άλλοι ρίχνουν πετσέτες πάνω σε κενές ξαπλώστρες πριν καν φτάσουν σε αυτές.

Το ξενοδοχείο έχει τοποθετήσει πινακίδες που προειδοποιούν τους επισκέπτες να μην κρατούν ξαπλώστρες εκ των προτέρων, γεγονός που προκαλεί τεράστια συνωστισμό όταν ανοίγει η πισίνα.

Ο Νικ, ο οποίος βρισκόταν στο ξενοδοχείο με τη σύζυγο και τα δύο μικρά παιδιά τους, τράβηξε το viral βίντεο, καθώς όπως είπε είχε δει παρόμοιες «κούρσες» για ξαπλώστρες στο διαδίκτυο, αλλά δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα έβλεπε κάτι τέτοιο με τα ίδια του τα μάτια. «Πριν ανοίξει η μπάρα, όλοι φαινόταν πολύ χαλαροί και φιλικοί. Οι άνθρωποι κουβέντιαζαν, γελούσαν και γενικά συμπεριφέρονταν όπως θα περίμενε κανείς στις διακοπές. Τη στιγμή που κατέβηκε η μπάρα, όμως, όλα άλλαξαν. Αυτό που ήταν μια ήρεμη ουρά μετατράπηκε ξαφνικά σε αγώνα ταχύτητας, με τους ανθρώπους να ορμούν προς όλες τις κατευθύνσεις για να εξασφαλίσουν τη θέση της προτίμησής τους. Η αντίθεση μεταξύ της ήρεμης ατμόσφαιρας πριν και του χάους μετά ήταν αυτό που το έκανε τόσο αξιοσημείωτο. Άρχισα να τραβάω βίντεο γιατί πραγματικά το βρήκα αστείο. Είχα ακούσει φίλους και συγγενείς να αστειεύονται για τον περίφημο αγώνα για τις ξαπλώστρες στα θέρετρα διακοπών, αλλά δεν είχα δει ποτέ κάτι τέτοιο από κοντά».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη Πατρίτσια που επέζησε από το τροχαίο, στο οποίο σκοτώθηκε η οικογένειά της

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστικές εικόνες: Σπριντ «ολυμπιακών διαστάσεων» για μία ξαπλώστρα

07:26NEWSBOMB

Αχαΐα: Έναν χρόνο μετά τη φωτιά, οι πυρόπληκτοι ακόμη περιμένουν τις αποζημιώσεις

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Από Αγιατολάχ... υδραυλικός: Το επικό δώρο του Λευκού Οίκου στον Μάρκο Ρούμπιο για τα 55α γενέθλιά του

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου - «Αν είχα αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω»

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Η σκηνή έντασης της Καρολίν Λέβιτ με τον Τραμπ και την ξανθιά βοηθό του, πυροδοτεί θεωρίες συνωμοσίας για την αποχώρηση από τον Λευκό Οίκο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο «χορός» των κατασκόπων στην Ευρώπη: Η Πολωνία απέτρεψε δολοφονία Αμερικανο-Ουκρανού πολίτη από τους Ρώσους

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο ηλεκτρολογικός πίνακας του σπιτιού

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου

06:54LIFESTYLE

Τα μεγάλα στοιχήματα της νέας τηλεοπτικής σεζόν

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα – Τι ισχύει στον Πειραιά

06:48NEWSBOMB

Παραμονές Δεκαπενταύγουστου: Οι εορτασμοί και τα έθιμα στην Ελλάδα

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η ώρα του Καραλή, τελικός για Μέρλο, Μίτα - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Αυγούστου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις – Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σίβηρη, κρίσιμη η σημερινή μέρα

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε επίπεδα θύελλας το μελτέμι – Πού και πότε θα βρέξει – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πότε αρχίζουν οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Αυγούστου

04:50ΕΡΓΑΣΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Από σήμερα οι αιτήσεις για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε επίπεδα θύελλας το μελτέμι – Πού και πότε θα βρέξει – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα – Τι ισχύει στον Πειραιά

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε ξενοδοχεία και καταλύματα της Θεσσαλονίκης θα μείνουν απόψε οι πυρόπληκτοι

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η ώρα του Καραλή, τελικός για Μέρλο, Μίτα - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις – Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σίβηρη, κρίσιμη η σημερινή μέρα

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα φύλλα δάφνης δεν προσθέτουν μόνο γεύση - Πόσο ισχυρά στοιχεία υγείας έχουν;

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αντικαθιστούν το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή με το George Washington

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του MEGA - Έσπασαν το κινητό και το μικρόφωνο της δημοσιογράφου

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 13/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο ηλεκτρολογικός πίνακας του σπιτιού

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Η σκηνή έντασης της Καρολίν Λέβιτ με τον Τραμπ και την ξανθιά βοηθό του, πυροδοτεί θεωρίες συνωμοσίας για την αποχώρηση από τον Λευκό Οίκο

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι -«Πάει το σπίτι μου, πάνε τα σκυλάκια μου»

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Mία επικίνδυνη συνάντηση: Χταπόδι αρπάζει ψαρά από το πρόσωπο - Το χτυπάει με ρόπαλο για να ξεφύγει

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Άσχημα πράγματα συμβαίνουν σε καλούς ανθρώπους» - Η αντίδραση του πατέρα στα ουρλιαχτά της κόρης που σκότωσε τη νύφη

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σπεύδει στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα – Ενισχυμένη συνεργασία μετά τη συμφωνία της Μέκκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ