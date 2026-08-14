Θρίλερ στο Νιου Τζέρσεϊ: Δεκάδες νεκροί καρχαρίες ξεβράστηκαν σε παραλία

Snapshot Περίπου 30 νεκροί καρχαρίες του είδους αγκαθωτών σκυλόψαρων ξεβράστηκαν σε ακτή του Νιου Τζέρσεϊ, σε έκταση δέκα οικοδομικών τετραγώνων.

Οι ειδικοί αποκλείουν το ενδεχόμενο τοξικής μόλυνσης και θεωρούν πιθανότερη αιτία την παγίδευση των καρχαριών σε αλιευτικά δίχτυα.

Οι καρχαρίες μπορεί να απορρίφθηκαν νεκροί ή να διέφυγαν από σκισμένα δίχτυα, με αποτέλεσμα τα ρεύματα να τους παρασύρουν στην ακτή.

Το είδος των αγκαθωτών σκυλόψαρων είναι κοινό στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και μεταναστεύει βορειότερα το καλοκαίρι, αλλά ορισμένοι πληθυσμοί μειώνονται λόγω παράπλευρης αλιείας.

Το Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας του Νιου Τζέρσεϊ ερευνά το περιστατικό για να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια. Snapshot powered by AI

Ένα ανησυχητικό θέαμα περίμενε τους κατοίκους της παραθαλάσσιας πόλης Sea Isle στο Νιου Τζέρσεϊ. Σχεδόν τριάντα νεκροί καρχαρίες ξεβράστηκαν κατά μήκος της ακτής, μετατρέποντας μια πρωινή βόλτα στην άμμο σε σκηνή από ταινία μυστηρίου.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ντόπιοι, περπατώντας στην ακτογραμμή, παρατήρησαν δεκάδες μικρούς καρχαρίες να επιπλέουν στα ρηχά και να καταλήγουν στην άμμο. Τα θαλάσσια πλάσματα που βρέθηκαν σε μια έκταση δέκα οικοδομικών τετραγώνων, ανήκουν στο είδος των αγκαθωτών σκυλόψαρων, με το μήκος τους να κυμαίνεται από 90 εκατοστά έως ενάμισι μέτρο και το βάρος τους από 8 έως 22 κιλά.

Η αιτία των μαζικών θανάτων παραμένει άγνωστη, ωστόσο, οι ειδικοί έσπευσαν να καθησυχάσουν το κοινό, αποκλείοντας σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο μιας τοξικής μόλυνσης του νερού. Ο θαλάσσιος επιστήμονας του Πανεπιστημίου Stockton, Στίβεν Ναγκίεβιτς, εκτιμά ότι το πιθανότερο σενάριο έχει να κάνει με την ανθρώπινη δραστηριότητα και συγκεκριμένα με την αλιεία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πιθανότερο είναι οι καρχαρίες να εγκλωβίστηκαν κατά λάθος σε δίχτυα ψαράδων. Στη συνέχεια, είτε απορρίφθηκαν πίσω στη θάλασσα ως ανεπιθύμητα αλιεύματα, είτε διέφυγαν από κάποιο σκισμένο δίχτυ, με αποτέλεσμα τα θαλάσσια ρεύματα και η παλίρροια να τα παρασύρουν νεκρά στην ακτή.

Τα συγκεκριμένα σκυλόψαρα είναι ιδιαίτερα κοινά στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και μεταναστεύουν βορειότερα κατά τους θερινούς μήνες. Λόγω του μεγάλου πληθυσμού τους, οι αλιείς συχνά τα θεωρούν «ενοχλητικά» ψάρια, καθώς καταναλώνουν τα δολώματα που προορίζονται για άλλα, εμπορικά είδη.

Παρά την αφθονία τους, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι ορισμένοι πληθυσμοί του είδους μειώνονται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, επειδή παγιδεύονται ως παράπλευρα αλιεύματα. Το Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας του Νιου Τζέρσεϊ διερευνά το περιστατικό για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της θαλάσσιας τραγωδίας.