Ο «χορός» των κατασκόπων: Η Πολωνία απέτρεψε δολοφονία Αμερικανού πολίτη από τους Ρώσους

Snapshot Η Πολωνία απέτρεψε δολοφονία Αμερικανού πολίτη ουκρανικής καταγωγής στη Βαρσοβία, ο οποίος στοχοποιήθηκε από ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες και είναι η πρώτη δημοσιοποιημένη απόπειρα δολοφονίας Αμερικανού πολίτη από τη Ρωσία σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία συνεχίζει τις στοχευμένες δολοφονίες και σαμποτάζ στην Ευρώπη, που συνδέονται με προσπάθειες υπονόμευσης κρατών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Αρκετές χώρες, όπως η Γαλλία, η Λιθουανία και η Γερμανία, έχουν αποτρέψει παρόμοια σχέδια δολοφονιών κατά αντιπάλων της Ρωσίας.

Υπάρχει πολιτική εξουσιοδότηση από τη ρωσική ηγεσία για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους πληροφοριών. Snapshot powered by AI

Η δολοφονία ενός Αμερικανο πολίτη ουκρανικής καταγωγής στη Βαρσοβία αποτράπηκε από τις πολωνικές αρχές, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πρωθυπουργός της Πολωνία, Ντόναλντ Τουσκ. Ο άνδρας, που δεν είναι γνωστή η ταυτότητα του, είχε στοχοποιηθεί από τη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τουσκ υπογράμμισε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που «κάποιος κατόπιν εντολής της Ρωσίας» προσπάθησε να επιτεθεί σε Αμερικανό πολίτη στο έδαφος άλλης χώρας - μέλους του ΝΑΤΟ.

Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η Ρωσία συνεχίζει με μεγαλύτερη ένταση τις στοχευμένες δολοφονίες μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και έχουν αναφέρει ότι απέτρεψαν αρκετές συνομωσίες σε όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η πρώτη φορά, όμως, που κάτι τέτοιο δημοσιοποιείται και μάλιστα από αρχηγός κράτους - μέλους του ΝΑΤΟ.

Ο εκτελεστής, φέρεται να είχε στρατολογηθεί από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και συνελήφθη από τις πολωνικές αρχές στις 7 Αυγούστου. Θα παραμείνει υπό κράτηση για τρεις μήνες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Βαρσοβίας.

Ο Αμερικανός πολίτης ουκρανικής καταγωγής «αποτελούσε εμπόδιο για το καθεστώς Πούτιν», όπως εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο Ντόναλντ Τουσκ. Δεν έδωσε, όμως, περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του Αμερικανού ή για τα κίνητρα πίσω από το σχέδιο σε βάρος της ζωής του.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ EPA

Καμπανάκι από τον Τουσκ

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες, ανέφερε ο Τόμας Σιεμόνιακ, υπουργός της Πολωνίας αρμόδιος για τις υπηρεσίες πληροφοριών. Επιβεβαίωσε ότι ο στόχος της επιχείρησης ήταν Αμερικανός πολίτης «ουκρανικής καταγωγής».

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε λάβει γνώση των αναφορών, αλλά ότι δεν διέθετε πρόσθετες πληροφορίες. Η Ρωσία κατηγορείται εδώ και καιρό ότι στοχεύει τους εχθρούς της στο εξωτερικό και αρκετές φορές χρησιμοποιεί σπάνια δηλητήρια σε επιχειρήσεις δολοφονίας.

Αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών είχαν δηλώσει στο Associated Press ότι οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν γίνει θρασύτατες στην επιλογή των στόχων και βάζουν στο μάτι Ρώσους ακτιβιστές, ξένους που υποστηρίζουν την Ουκρανίας και αποστάτες από τις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις.

«Πρέπει να υποθέσουμε ότι το καθεστώς Πούτιν θα προσπαθήσει να εξοντώσει άτομα που είναι ενοχλητικά για διάφορους λόγους, σε διάφορα μέρη του κόσμου» είπε ο Ντόναλντ Τουσκ. Μάλιστα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και ανέφερε ότι η Πολωνία και άλλες χώρες πρέπει να είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τέτοιες ενέργειες.

Δυτικοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η εκστρατεία αυτή συνδέεται με τις ευρύτερες προσπάθειες της Ρωσίας να υπονομεύσει τις ευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Το AP έχει καταγράψει περίπου 200 ενέργειες σαμποτάζ, εμπρησμών και άλλων ενεργειών σε ολόκληρη την Ευρώπη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τις οποίες οι αξιωματούχοι έχουν συνδέσει με τη Ρωσία. Ο Πούτιν δήλωσε στο AP τον περασμένο Ιούνιο ότι η Ρωσία δεν διεξάγει εκστρατεία σαμποτάζ εναντίον της Ευρώπης.

Το 2006, οι βρετανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία του πρώην αξιωματικού της Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), Αλεξάντερ Λιτβινένκο με ραδιενεργό πολώνιο στο Λονδίνο. Η Βρετανία έχει κατηγορήσει την Ρωσία για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην αξιωματικού της Yπηρεσίας Πληροφοριών του ρωσικού στρατού (GRU) Σεργκέι Σκρίπαλ και της κόρης του στο Σάλισμπερι το 2018 με το νευροτοξικό παράγοντα «νόβιτσοκ».

O Αλεξάντερ Λιτβινένκο μετά την δηλητηρίασή του

«Υπάρχει πολιτική εξουσιοδότηση»

Οι γερμανικές αρχές δήλωσαν ότι η Ρωσία είχε οργανώσει τη δολοφονία, το 2019, του Ζελίμχαν Χανγκόσβιλι, ενός πρώην διοικητή των Τσετσένων ανταρτών. Ο Ζελίμχαν δέχθηκε πυρά σε πάρκο του Βερολίνου από τον Βαντίμ Κρασίκοφ, έναν εκτελεστή που αργότερα έγινε δεκτός στη Ρωσία από τον Βλαντίμιρ Πούτιν αφού δόθηκε στις ρωσικές αρχές στο πλαίσιο ανταλλαγής κατασκόπων.

Τον Ιούνιο, ένας Ρώσος καλλιτέχνης που ασκούσε κριτική στον Πούτιν έπεσε νεκρός από πυρά σε κοντινή απόσταση κοντά στο σπίτι του στην ανατολική Πολωνία. Ο Τουσκ δήλωσε τότε ότι η δολοφονία του Ρόμπερτ Κουζόβκοφ, γνωστού με το ψευδώνυμο Σέμιον Σκρεπέτσκι, έφερε τα χαρακτηριστικά μιας πολιτικής δολοφονίας. Υπονόησε ότι ήταν πιθανό η Ρωσία να βρίσκεται πίσω από το γεγονός, αλλά οι πολωνικές αρχές δεν έχουν ακόμη αποδώσει την ευθύνη στη Μόσχα.

Πέρυσι, γαλλικές αρχές απέτρεψαν ένα σχέδιο που πιστεύουν ότι είχε ως στόχο τη δολοφονία του Βλαντιμίρ Οσέτσκιν, ενός Ρώσου εξόριστου που ζει υπό αστυνομική προστασία και δραστηριοποιείται για να βοηθήσει αποστάτες του ρωσικού στρατού να διαφύγουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επίσης οι αρχές της Λιθουανίας απέτρεψαν τις δολοφονίες ενός Λιθουανού υποστηρικτή της Ουκρανίας και ενός Ρώσου ακτιβιστή. Οι αρχές στην Γερμανία έχουν επίσης σταματήσει τα σχέδια για τη δολοφονία του επικεφαλής μιας γερμανικής εταιρείας όπλων που προμηθεύει την Ουκρανία και ενός Ουκρανού αξιωματούχου του στρατού.

Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα το 2024 στο πλαίσιο μιας, όπως δήλωσαν, συνωμοσίας για τη δολοφονία του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εκείνη τη χρονιά, ένας Ρώσος πιλότος ελικοπτέρου που είχε αποστατήσει δολοφονήθηκε στην Ισπανία. Οι Ρώσοι πράκτορες ήταν οι κύριοι ύποπτοι.

«Αυτή η εκστρατεία δεν είναι τυχαία ούτε συμπτωματική. Υπάρχει πολιτική εξουσιοδότηση», δήλωσε προηγουμένως στο AP ένας ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών στην Ευρώπη.