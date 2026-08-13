Τα φύλλα δάφνης δεν προσθέτουν μόνο γεύση - Πόσο ισχυρά στοιχεία υγείας έχουν;

Φύλλα δάφνης: Οφέλη υγείας, έρευνες και ασφάλεια.

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Τα φύλλα δάφνης δεν προσθέτουν μόνο γεύση - Πόσο ισχυρά στοιχεία υγείας έχουν;
ΕΥ ΖΗΝ
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Τα φύλλα δάφνης είναι περισσότερο γνωστά ως αρωματικό συστατικό σε σούπες, μαγειρευτά και σάλτσες, αλλά το φυτό Laurus nobilis περιέχει επίσης πολυφαινόλες, φλαβονοειδή και άλλες ενώσεις που έχουν μελετηθεί για πιθανές αντιοξειδωτικές και μεταβολικές επιδράσεις.

Οι έρευνες σε ανθρώπους είναι περιορισμένες, επομένως τα φύλλα δάφνης θα πρέπει να θεωρούνται κυρίως ως μαγειρικό βότανο και όχι ως αποδεδειγμένη θεραπεία για διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη, φλεγμονή ή άλλες ασθένειες.

Ποιες ευεργετικές ενώσεις περιέχουν τα φύλλα δάφνης;

Τα φύλλα δάφνης περιέχουν φαινολικά οξέα, φλαβονοειδή, τανίνες και λιγνάνες. Εργαστηριακές μελέτες σε εγχύματα και εκχυλίσματα φύλλων δάφνης δείχνουν αντιοξειδωτική δράση, που σημαίνει ότι μπορούν να εξουδετερώσουν τα αντιδραστικά μόρια, τουλάχιστον υπό πειραματικές συνθήκες.

Αυτό δεν αποδεικνύει ότι η κατανάλωση φύλλων δάφνης αποτρέπει τις χρόνιες ασθένειες. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι αντιοξειδωτικές επιδράσεις σε δοκιμαστικούς σωλήνες παράγουν το ίδιο κλινικό όφελος στους ανθρώπους.

Μπορούν τα φύλλα δάφνης να βοηθήσουν στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα;

Η πιο συχνά αναφερόμενη ανθρώπινη δοκιμή περιελάμβανε μόνο 40 άτομα με διαβήτη τύπου 2. Οι συμμετέχοντες έλαβαν κάψουλες που περιείχαν 1, 2 ή 3 γραμμάρια αλεσμένων φύλλων δάφνης καθημερινά επί 30 ημέρες, ενώ συνέχιζαν τη συνήθη θεραπεία τους.

Η γλυκόζη νηστείας μειώθηκε κατά περίπου 21% έως 26% στις ομάδες που έπαιρναν φύλλα δάφνης, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή με το εικονικό φάρμακο. Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης βελτιώσεις σε πολλά λιπίδια του αίματος.

Τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα αλλά προκαταρκτικά. Η μελέτη ήταν μικρή και σύντομη και δεν καθιέρωσε τα φύλλα δάφνης ως θεραπεία για τον διαβήτη. Τα άτομα που λαμβάνουν φάρμακα μείωσης της γλυκόζης δεν πρέπει να αντικαθιστούν ούτε να προσαρμόζουν τη θεραπεία τους με βάση τα προϊόντα φύλλων δάφνης.

Μπορούν τα φύλλα δάφνης να βελτιώσουν τη χοληστερόλη;

Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για μια πιθανή επίδραση. Στην ίδια δοκιμή για τον διαβήτη του 2009, η ολική και η LDL («κακή») χοληστερόλη μειώθηκε σημαντικά μετά από έναν μήνα λήψης συμπληρώματος.

Μια άλλη μικρή μελέτη παρακολούθησε 30 υγιείς ενήλικες που έπιναν ένα έγχυμα από 5 γραμμάρια αποξηραμένων φύλλων Laurus nobilis καθημερινά επί 10 ημέρες. Η HDL («καλή») χοληστερόλη αυξήθηκε ελαφρώς, ενώ οι αλλαγές στην LDL και τα τριγλυκερίδια δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.

Αυτές οι μελέτες, όμως, ήταν πολύ μικρές και σύντομες, για να αποδείξουν ότι τα φύλλα δάφνης προλαμβάνουν τις καρδιαγγειακές παθήσεις ή θεραπεύουν αξιόπιστα την υψηλή χοληστερόλη.

το φυτό δάφνη

Το φυτό δάφνη (Laurus Nobilis)

Bigstock®

Μειώνουν τα φύλλα δάφνης τη φλεγμονή ή καταπολεμούν τις μολύνσεις;

Τα εκχυλίσματα και τα αιθέρια έλαια από το φυτό της δάφνης, Laurus nobilis, έχουν δείξει αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδη και ενζυμική δράση σε εργαστηριακές έρευνες. Τα φύλλα δάφνης περιέχουν επίσης ενώσεις, όπως κατεχίνες και άλλα φλαβονοειδή, οι οποίες μπορεί να συμβάλλουν.

Τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία προέρχονται από πειράματα σε δοκιμαστικούς σωλήνες ή σε ζώα. Δεν υπάρχουν αρκετά καλής ποιότητας ανθρώπινα στοιχεία που να συνιστούν τα φύλλα δάφνης για τη θεραπεία λοιμώξεων, φλεγμονωδών διαταραχών, πεπτικών ασθενειών ή νευρολογικών παθήσεων.

Είναι ασφαλή για κατανάλωση γενικότερα;

Τα φύλλα δάφνης, που χρησιμοποιούνται συνήθως στο μαγείρεμα, θεωρούνται γενικά ασφαλή. Ωστόσο, ολόκληρο το φύλλο παραμένει σκληρό ακόμα και μετά το μαγείρεμα και μπορεί να είναι δύσκολο να μασηθεί και να καταποθεί. Για τον λόγο αυτό, τα ολόκληρα φύλλα αφαιρούνται πριν από το σερβίρισμα.

Η συμπυκνωμένη χρήση απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή. Μια αναφορά περίπτωσης του 2026 περιέγραψε πιθανή ηπατική βλάβη που σχετίζεται με τακτικές εγχύσεις Laurus nobilis. Μία μόνο περίπτωση δεν μπορεί να αποδείξει πόσο συχνό είναι το πρόβλημα, αλλά ενισχύει την άποψη ότι το «φυσικό» δεν σημαίνει απαραίτητα και «χωρίς κινδύνους».

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το τσάι από φύλλα δάφνης πιο υγιεινό από τη χρήση φύλλων δάφνης στο φαγητό;

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Το τσάι μπορεί να εκχυλίσει περισσότερες φυτικές ενώσεις απ’ ό,τι η σύντομη μαγειρική χρήση, αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί κάποια συγκεκριμένη θεραπευτική δόση και τα οφέλη από το κανονικό τσάι από φύλλα δάφνης δεν έχουν επιβεβαιωθεί σε ισχυρές κλινικές δοκιμές.

Μπορούν τα φύλλα δάφνης να βοηθήσουν στην πέψη;

Τα φύλλα δάφνης έχουν μακρά ιστορία παραδοσιακής χρήσης για πεπτικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των αερίων και της στομαχικής δυσφορίας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ελεγχόμενα ανθρώπινα στοιχεία, που να δείχνουν ότι αντιμετωπίζει αξιόπιστα τη δυσπεψία και το φούσκωμα.

Συμπέρασμα

Τα φύλλα δάφνης περιέχουν δυνητικά χρήσιμες φυτικές ενώσεις και μικρές μελέτες σε ανθρώπους υποδηλώνουν πιθανές επιδράσεις στη γλυκόζη και τη χοληστερόλη του αίματος. Αυτά τα ευρήματα είναι πολλά υποσχόμενα, αλλά δεν αποτελούν απόδειξη, ότι τα φύλλα δάφνης θεραπεύουν ασθένειες. Ο καλύτερα τεκμηριωμένος ρόλος τους παραμένει ως ένα γευστικό μαγειρικό βότανο.

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