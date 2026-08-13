Κιάτο: Φορτηγάκι «λαμπάδιασε» εν κινήσει στην Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών - Δείτε εικόνες

Ιδιωτικής χρήσης φορτηγάκι «λαμπάδιασε» το απόγευμα της Πέμπτης 13/8 στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Κιάτο, στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο όπως αναφέρει το korinthostv.gr, ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να ακινητοποιήσει το φορτηγάκι και να βγει εγκαίρως απ’ αυτό.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Π.Υ Κιάτου, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Το όχημα κάηκε ολοσχερώς.