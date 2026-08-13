Σωτήρης Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τη Σχοινούσα και οι οικογενειακές στιγμές

Snapshot Κατέγραψε δραστηριότητες όπως βόλτες, βουτιές στη θάλασσα, SUP και βραδινές συναντήσεις με φίλους και συνεργάτες.

Αναφέρθηκε στο Livadi, όπου άνοιξε και προσκαλεί τους επισκέπτες, υπογραμμίζοντας τη σημασία του τόπου για εκείνον.

Με αυτοσαρκασμό περιέγραψε την προσπάθειά του να κάνει τον γύρο της Σχοινούσας με SUP, φτάνοντας στο λιμάνι μαζί με τον Άγγελο Φιλιππίδη.

Στην ανάρτηση περιλαμβάνονται εικόνες από την παραλία, το φαγητό, το ποτό και τις βραδινές στιγμές στο νησί. Snapshot powered by AI

Στιγμές χαλάρωσης και καλοκαιρινής ανεμελιάς από τη Σχοινούσα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο σεφ Σωτήρης Κοντιζάς, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο σεφ έκανε έναν απολογισμό των ημερών του στο νησί, καταγράφοντας με τον δικό του τρόπο μικρές στιγμές, πρόσωπα και δραστηριότητες από τις διακοπές.

Από τις βόλτες και τις εξορμήσεις μέχρι τις βουτιές στη θάλασσα, το SUP και τις βραδινές συναντήσεις, ο Σωτήρης Κοντιζάς έδωσε μια γεύση από το καλοκαίρι του στη Σχοινούσα.

Ιδιαίτερη θέση στην ανάρτησή του είχε και το Livadi, όπου, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «ανοίξαμε και σας περιμένουμε», ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε φίλους και συνεργάτες που βρέθηκαν μαζί του στο νησί.

https://www.instagram.com/scontizas/p/Db_BM57DMp7/

Ο σεφ αστειεύτηκε ακόμη με την προσπάθεια να κάνει τον γύρο της Σχοινούσας με SUP, απονέμοντας τα εύσημα σε όσους ολοκλήρωσαν τη διαδρομή. Ο ίδιος, όπως παραδέχτηκε με αυτοσαρκαστική διάθεση, μαζί με τον Άγγελο Φιλιππίδη έφτασαν μέχρι το λιμάνι, «το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής», όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτηση πρωταγωνιστούν επίσης φίλοι, στιγμιότυπα από την παραλία, φαγητό και ποτό, αλλά και εικόνες από τις βραδινές ώρες στο νησί.