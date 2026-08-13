Ευρωπαϊκό Στίβου: Στον τελικό του ακοντισμού ο Δημήτρης Τσίτσος

Πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του ακοντισμού για τον Δημήτρη Τσίτσο. Ο Έλληνας αθλητής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ, στην παρθενική του εμφάνιση σε τέτοια διοργάνωση, έκανε την καλύτερη επίδοση της καριέρας του ως τώρα.

Ο 26χρονος έστειλε το ακόντιο στα 89.95μ. κάνοντας ατομικό ρεκόρ. Βελτιώνοντας το 80.56, με το οποίο πήγε στο Ευρωπαϊκό.

Ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του τέταρτος στο Α΄ προκριματικό γκρουπ. Αυτή η επίδοση του χάρισε την τέταρτη θέση στο σύνολο και μαζί το «εισιτήριο» για τον τελικό, το οποίο... σφραγίστηκε μετά την ολοκλήρωση και του Β΄ προκριματικού γκρουπ και πλέον ο Τσίτσος στρέφει την προσοχή του στον τελικό του Σαββάτου, ανήμερα Δεκαπενταύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι ο Τσίτσος ξεκίνησε τις προσπάθειές του στον προκριματικό με επίδοση 75.59μ., η δεύτερη βολή του μετρήθηκε στα 71.02 μέτρα, ενώ στην τρίτη και τελευταία προσπάθειά του έστειλε το ακόντιο στα 80.95 μέτρα.

Οι δώδεκα αθλητές που προκρίθηκαν στον τελικό του ακοντισμού:

1. Γιούλιαν Βέμπερ (Γερμανία) 84,02 μέτρα

2. Νικ Τουμ (Γερμανία) 83,49

3. Ντάβιντ Βέγκνερ (Πολωνία) 82,40

4. Δημήτρης Τσίτσος (ΕΛΛΑΔΑ) 80,95

5. Γιάκουμπ Βάντλεϊχ (Τσεχία) 80,92

6. Έντις Ματουσεβίτσιους (Λιθουανία) 80,89

7. Τζιοβάνι Φρατίνι (Ιταλία) 80,54

8. Μάρτσιν Κρουκόφσκι (Πολωνία) 79,71

9. Πάτρικς Γκάιλουμς (Λετονία) 79,61

10. Άρτουρ Πέτερσεν (Δανία) 79,30

11. Σίντρι Χραφν Γκούντμουντσον (Ισλανδία) 79,21

12. Τόπι Παρβιάινεν (Φινλανδία) 78,88