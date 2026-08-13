Φωτιά τώρα στη Σίβηρη Χαλκιδικής - Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, ήχησε το 112
Οι πρώτες πληροφορίες
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- Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 52 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.
- Χρησιμοποιούνται 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
- Παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Σίβηρη Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις που επιχειρούν έχουν ήδη ενισχυθεί. Επιχειρούν 72 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Μάλιστα, ήχησε και το 112 για ετοιμότητα και στη συνέχεια για εκκένωση.
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