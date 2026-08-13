Ικαρία: Το πιο… παράξενο παρκάρισμα του καλοκαιριού - Αυτοκίνητο «καβάλησε» το κράσπεδο

Snapshot Ένα αυτοκίνητο στην Ικαρία παρκάρισε πάνω σε τσιμεντένιο κράσπεδο με τους τροχούς του, προκαλώντας απορίες για το πώς βρέθηκε σε αυτή τη θέση.

Η αιτία του ασυνήθιστου παρκαρίσματος παραμένει άγνωστη, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για το αν ήταν λάθος του οδηγού ή κάποιο απρόοπτο περιστατικό.

Το όχημα φαίνεται να ανήκει σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ενοικιαζόμενο όχημα.

Η δημοσίευση προκάλεσε μεγάλη απήχηση στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν το περιστατικό και να μοιράζονται παρόμοιες εικόνες από άλλα νησιά.

Το περιστατικό έδωσε αφορμή για ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την οδήγηση και τη στάθμευση στα νησιά κατά την τουριστική περίοδο. Snapshot powered by AI

Ένα ασυνήθιστο παρκάρισμα καταγράφηκε στην Ικαρία, με ένα αυτοκίνητο να καταλήγει κυριολεκτικά πάνω στο κράσπεδο, προκαλώντας απορίες για το πώς ακριβώς βρέθηκε σε αυτή τη θέση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, το λευκό αυτοκίνητο έχει ανέβει με τους τροχούς του πάνω στο τσιμεντένιο κράσπεδο, ενώ το πίσω μέρος του βρίσκεται εμφανώς εκτός της κανονικής πορείας του δρόμου. Η εικόνα δύσκολα περνά απαρατήρητη, καθώς το όχημα μοιάζει να έχει «καβαλήσει» το εμπόδιο, σαν να πρόκειται για μια διαφορετική εκδοχή παρκαρίσματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι στην πόρτα του οχήματος φαίνεται να υπάρχει σήμανση που παραπέμπει σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται για ενοικιαζόμενο όχημα.

Το τι ακριβώς συνέβη, πάντως, παραμένει άγνωστο. Από τη συγκεκριμένη εικόνα δεν μπορεί να εξακριβωθεί αν πρόκειται για μια αποτυχημένη προσπάθεια στάθμευσης, για λάθος εκτίμηση του οδηγού κατά την είσοδο ή την έξοδο από το σημείο ή για κάποιο απρόοπτο περιστατικό κατά την οδήγηση.

Δεν υπάρχουν, επίσης, στοιχεία για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο οδηγός. To ενδεχόμενο να είχε καταναλώσει αλκοόλ δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από το βίντεο που δημοσίευσε χρήστης στο TikTok και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.

Σημειώνεται ότι τα σχόλια που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελούν απόψεις χρηστών στα social media και σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούνται από το Newsbomb.gr. Το Newsbomb.gr περιορίζεται στην αναπαραγωγή και δημοσιογραφική παρουσίαση του περιστατικού, όπως αυτό καταγράφηκε στη σχετική ανάρτηση.

Viral στα social media

Το μόνο βέβαιο είναι πως η συγκεκριμένη δημοσίευση έχει προκαλέσει χιλιάδες σχόλια στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν όχι μόνο το «ευφάνταστο» παρκάρισμα, αλλά και γενικότερα την εικόνα που συναντά κανείς στα νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η τουριστική κίνηση κορυφώνεται και χιλιάδες επισκέπτες καταφθάνουν για τις διακοπές τους.

Μάλιστα, αρκετοί χρήστες έσπευσαν να μοιραστούν φωτογραφίες από αντίστοιχα παράξενα παρκαρίσματα σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, μεταξύ άλλων στη Σίφνο και την Κέρκυρα, μετατρέποντας το περιστατικό της Ικαρίας σε αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την οδήγηση, τη στάθμευση και την εικόνα που διαμορφώνεται στους δρόμους των νησιών κατά την τουριστική περίοδο και όχι μόνο.

Διαβάστε επίσης