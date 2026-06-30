Εντυπωσιακό άλμα φάλαινας στην Ικαρία - Το σπάνιο στιγμιότυπο που κατέγραψαν οι επιστήμονες

Snapshot Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» κατέγραψε ένα σπάνιο άλμα φάλαινας

φυσητήρα στην Τάφρο της Βόρειας Ικαρίας.

Η περιοχή της Τάφρου αποτελεί σημαντικό βιότοπο για το είδος των φυσητήρων στη Μεσόγειο.

Τα άλματα των φυσητήρων, γνωστά ως breaching, συνδέονται πιθανότατα με την επικοινωνία και την ενίσχυση κοινωνικών δεσμών.

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται παρά τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Οι φυσητήρες, που ζυγίζουν πάνω από 20 τόνους, πραγματοποιούν εντυπωσιακά άλματα, αψηφώντας τη βαρύτητα. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό άλμα μιας φάλαινας-φυσητήρα κατέγραψαν οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» στην περιοχή της Τάφρου της Βόρειας Ικαρίας, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το σπάνιο στιγμιότυπο. Όπως επισημαίνουν, η περιοχή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στη Μεσόγειο για το συγκεκριμένο είδος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Γιατί οι φυσητήρες πραγματοποιούν άλματα

Περιστασιακά άλματα πραγματοποιούν οι φυσητήρες έξω από το νερό, γνωστά ως breaching, κυρίως σε περιόδους έντονης κοινωνικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», η συμπεριφορά αυτή συνδέεται πιθανότατα με την επικοινωνία και την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών μεταξύ των ζώων.

«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να παρατηρεί κανείς ένα ζώο βάρους άνω των 20 τόνων να εκτοξεύεται έξω από το νερό, αψηφώντας φαινομενικά τους νόμους της βαρύτητας», αναφέρει η ομάδα του Ινστιτούτου.

Διαβάστε επίσης