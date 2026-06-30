Τρεις φάλαινες όρκες επιτέθηκαν σε σκάφος και το διέλυσαν στο Γιβραλτάρ

««Προσωπικά είχα πλήρη εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα θα ήταν εντάξει, απλώς αφήνοντάς τες να είναι περίεργες»

Ελένη Ευστρατίου

Τρεις φάλαινες όρκες επιτέθηκαν σε σκάφος και το διέλυσαν στο Γιβραλτάρ
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τρεις φάλαινες όρκες επιτέθηκαν και κατέστρεψαν το σκάφος μιας παρέας ταξιδευτών ανοιχτά των ακτών του Γιβραλτάρ.
  • Οι φάλαινες διασκέδαζαν για τρεις ώρες γύρω από το σκάφος, προκαλώντας περιστροφές 360 μοιρών και καταστροφή του πηδαλίου.
  • Οι επιβαίνοντες δεν προσπάθησαν να τρομάξουν τις όρκες, επιλέγοντας να περιμένουν υπομονετικά μέχρι να απομακρυνθούν.
  • Οι όρκες είναι κοινωνικά και ευφυή θηλαστικά, γνωστά για το μεγάλο μέγεθος και την ταχύτητά τους, που μπορεί να ξεπεράσει τα 56 χιλιόμετρα την ώρα.
  • Η συμπεριφορά των φαλαινών στην επίθεση χαρακτηρίστηκε από τον Jokke Sommer ως πιθανώς παιχνιδιάρικη παρά επιθετική.
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Μία παρέα ταξιδευτών στην Ισπανία ήρθε αντιμέτωπη με τρεις φάλαινες όρκες που επιτέθηκαν στο σκάφος τους, ανοιχτά των ακτών του Γιβραλτάρ.

Η παρέα ταξίδευε επί τέσσερις εβδομάδες στη θάλασσα και βρισκόταν στην πορεία επιστροφής από τις Μπαχάμες στην Ισπανία. Στη διαδρομή τους «υποδέχθηκαν» οι φάλαινες, οι οποίες θέλησαν να εξερευνήσουν το σκάφος τους, το οποίο όμως διέλυσαν τελείως.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο Jokke Sommer, ο οποίος επέβαινε στο σκάφος, στο Instagram ανέφερε πως οι φάλαινες «διασκέδαζαν» επί τρεις ώρες γύρω από το σκάφος. Το βίντεο δείχνει και υποβρύχιες εικόνες, με τις φάλαινες να δαγκώνουν το πηδάλιο και να περιστρέφουν το σκάφος.

https://www.instagram.com/reel/DaI_4Knsiqd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Διέλυσαν τα πάντα»

«Τώρα περιστρεφόμαστε 360 μοίρες, διασκεδάζουμε τόσο πολύ», είπε χαριτολογώντας κατά τη διάρκεια των πλάνων με το σκάφος να κουνιέται ανεξέλεγκτα. Μια γυναίκα ακούγεται επίσης να αναφωνεί «Θεέ μου, είναι τεράστιες».

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Sommer έγραψε: «Μετά από τέσσερις εβδομάδες πλεύσης από τις Μπαχάμες, μας υποδέχτηκε θερμά πίσω στην Ευρώπη ολόκληρη η αγέλη των διάσημων ιβηρικών όρκων, που είναι γνωστό ότι βυθίζουν γιοτ και καταστρέφουν το πηδάλιο τους στα ανοικτά των ακτών του Γιβραλτάρ.

Αυτό που δεν βλέπετε είναι η αρχική πρόσκρουση που έσπασε το πηδάλιο, οι κλήσεις mayday, η προετοιμασία για εκκένωση σε περίπτωση εισροής νερού ή η προσπάθεια χρήσης του κινητήρα για να προσπαθήσει να σταματήσει τις όρκες από το να συνεχίσουν να διασκεδάζουν».

Ο Sommers είπε ότι ήταν «συζητήσιμο» εάν οι φάλαινες δολοφόνοι κατέστρεψαν το πηδάλιο με «παιχνιδιάρικο ή επιθετικό» τρόπο. Οι επιβαίνοντες δεν προσπάθησαν να τις τρομάξουν, αλλά αποφάσισαν να περιμένουν μέχρι τα θηλαστικά να απομακρυνθούν. «Προσωπικά είχα πλήρη εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα θα ήταν εντάξει, απλώς αφήνοντάς τες να είναι περίεργες, χωρίς να προσθέτουν άγχος στην κατάσταση», είπε ο Sommers.

«Είμαστε όλοι περιπετειώδεις ψυχές που νιώθουμε άνετα σε ασυνήθιστες καταστάσεις, καθώς και βλέπουμε την πραγματικότητα αρκετά διαφορετικά από τους περισσότερους», εξήγησε.

falaines-orkes

Υψηλή ευφυία και φιλικές με τους ανθρώπους

Οι φάλαινες όρκες ονομάζονται αλλιώς και ως «φάλαινες-δολοφόνοι». Είναι ιδιαίτερα κοινωνικά και ευφυή πλάσματα και σπάνια γίνονται επιθετικές με τους ανθρώπους. Ωστόσο, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα θηλαστικά των ωκεανών με τα αρσενικά να έχουν μήκος μεταξύ έξι και οχτώ μέτρων και ζυγίσουν περισσότερο από έξι τόνους.

Τα θηλυκά είναι μικρότερα σε μέγεθος, το μήκος τους φτάνει από πέντε έως επτά μέτρα και ζυγίζουν τρεις έως τέσσερις τόνους. Τα νεογέννητα ζυγίζουν περίπου 180 κιλά και έχουν μήκος 2,4 μέτρα.

Το μεγάλο μέγεθος της όρκας και η δύναμή της την καθιστούν ένα από τα γρηγορότερα θαλάσσια θηλαστικά, καθώς είναι ικανή να κινηθεί με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 56 χιλιόμετρα την ώρα

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