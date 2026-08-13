Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και κατάσταση συναγερμού σε πέντε περιοχές την Παρασκευή

Snapshot Την Παρασκευή 14 Αυγούστου προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 5) σε Αττική, Βοιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Κορινθία.

Κατάσταση συναγερμού έχει εκδοθεί για τις περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) ισχύει για πολλές άλλες περιφέρειες, όπως Αχαΐα, Θεσσαλία, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι τοπικές αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ενημερώνουν αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας κινδύνου 5), προβλέπεται και αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ειδικότερα, ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) έχει εκδοθεί για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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