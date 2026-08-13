Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης πίσω από τις αποθήκες της ΚΥΔΕΠ στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με το e-evros, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οκτώ άνδρες οι οποίοι την έσβησαν άμεσα.

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