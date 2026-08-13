ΕΛΓΑ: Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές αποζημιώσεων του 2025

Καταβλήθηκαν 6.617.425 ευρώ σε 5.201 παραγωγούς

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΕΛΓΑ: Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές αποζημιώσεων του 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, αποζημιώσεις ύψους 6.617.425 ευρώ σε 5.201 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον Οργανισμό, για ζημίες του έτους 2025, σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και με αυτή ολοκληρώνονται στο σύνολό τους οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025.

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