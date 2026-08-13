Βραζιλία: 24χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε 81χρονο ποδηλάτη στην μέση του δρόμου

Snapshot Μία 24χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε έναν 81χρονο ποδηλάτη στη μέση του δρόμου στην πολιτεία Φόρμινγκα της Βραζιλίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και δείχνει τη 24χρονη να επιτίθεται ξαφνικά χωρίς εμφανή λόγο.

Ο 81χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στο βαθύ τραύμα από το μαχαίρι.

Η 24χρονη συνελήφθη την επόμενη μέρα, ενώ το κίνητρο της επίθεσης δεν έχει αποκαλυφθεί. Snapshot powered by AI

Κάμερες ασφαλείας στη Βραζιλία κατέγραψαν την στιγμή που μία 24χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε εν ψυχρώ έναν 81χρονο που έκανε ποδήλατο στην μέση του δρόμου, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε στην πολιτεία Φόρμινγκα τη Δευτέρα.

Στο βίντεο που κατέγραψε την δολοφονία, φαίνεται αρχικά η 24χρονη να κινείται στο πεζοδρόμιο, ενώ λίγο αργότερα μπαίνει στο κάδρο και ο 81χρονος ποδηλάτης, ο οποίος περνάει από δίπλα της. Τότε, ξαφνικά και χωρίς κάποιον προφανή λόγο, η 24χρονη τον μαχαιρώνει στο στήθος και φεύγει ήρεμη από το σημείο, ενώ ο ηλικιωμένος, σε κατάσταση σοκ, προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη.

Δείτε το βίντεο:

Αν και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, ο 81χρονος έχασε την ζωή του, καθώς το τραύμα που είχε υποστεί από την 24χρονη ήταν βαθύ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η 24χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη την Τρίτη, ενώ το κίνητρό της παραμένει άγνωστο.