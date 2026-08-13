Σαμοθράκη: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης άνδρα που έπεσε σε δύσβατο σημείο στις Βάθρες
Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες, σε δύσκολη επιχείρηση προσέγγισης και διάσωσης
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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης της Πυροσβεστικής στη Σαμοθράκη, μετά την πτώση άνδρα σε δύσβατο σημείο στις Βάθρες, το πρωί της Πέμπτης (13/08).
Στο σημείο μεταβαίνουν 9 πυροσβέστες, σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών.
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