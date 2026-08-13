Σαμοθράκη: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης άνδρα που έπεσε σε δύσβατο σημείο στις Βάθρες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης της Πυροσβεστικής στη Σαμοθράκη, μετά την πτώση άνδρα σε δύσβατο σημείο στις Βάθρες, το πρωί της Πέμπτης (13/08).

Στο σημείο μεταβαίνουν 9 πυροσβέστες, σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών.