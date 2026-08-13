Φωτιά τώρα στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 20 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Παραλία Οφρυνίου Καβάλας , σε χαμηλή βλάστηση.

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