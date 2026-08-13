Φωτιά τώρα στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας
Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο
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- Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παραλία Οφρυνίου Καβάλας.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 21ης ΕΜΟΔΕ.
- Χρησιμοποιήθηκαν 5 οχήματα πυρόσβεσης και δύο αεροσκάφη.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Παραλία Οφρυνίου Καβάλας, σε χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεση επιχείρησαν 20 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
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