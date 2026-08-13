Σεισμός στην Κολομβία: Πώς «χτυπά» την παγκόσμια αγορά του καφέ

Snapshot Ο σειμός 7, Ρίχτερ στην Κολομβία προκάλεσε ζημιές σε βασικές υποδομές και οδικούς άξονες που μεταφέρουν το 60% των εξαγωγών καφέ της χώρας.

Οι εργασίες στους τερματικούς σταθμούς του λιμανιού Buenaventura ανεστάλησαν προσωρινά για έλεγχο υποδομών, ενώ οι εξαγωγές συνεχίζονται μέσω των ακτών της Καραϊβικής.

Η Κολομβία είναι σημαντικός παραγωγός υψηλής ποιότητας Arabica, καλύπτοντας περίπου το ένα πέμπτο των εισαγωγών καφέ των ΗΠΑ, και οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Τα αποθέματα Arabica είναι σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, και η αγορά ήδη αντιμετωπίζει αυξημένες τιμές λόγω ανησυχιών από το El Niño πριν τον σεισμό.

Ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος έλλειψης καφέ, οι μελλοντικές επιπτώσεις εξαρτώνται από την ταχύτητα αποκατάστασης των υποδομών και την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου El Niño. Snapshot powered by AI

Ένα νέο ζήτημα προκαλεί ανησυχία στην παγκόσμια αγορά καφέ μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κολομβία, καθώς οι ζημιές και τα προβλήματα στις μεταφορές και τις εξαγωγικές υποδομές δημιουργούν φόβους για πιθανές διαταραχές στην προσφορά.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην «καρδιά» της περιοχής όπου καλλιεργείται ο καφές της χώρας, προκαλώντας προβλήματα σε έναν βασικό οδικό άξονα που μεταφέρει περίπου το 60% των εξαγωγών καφέ της Κολομβίας.

Την ίδια ώρα, προσωρινά ανεστάλησαν οι εργασίες σε τερματικούς σταθμούς του λιμανιού Buenaventura, από όπου διακινείται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών καφέ της χώρας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις υποδομές.

Σύμφωνα με τον Oliver Broster, senior manager για την ανάλυση της αγοράς καφέ στην Expana, το μέγεθος των επιπτώσεων εξακολουθεί να αξιολογείται.

Η Εθνική Ομοσπονδία Καλλιεργητών Καφέ της Κολομβίας ανέφερε ότι οι τερματικοί σταθμοί στο Buenaventura διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία τους για ελέγχους στις υποδομές, ενώ κατολισθήσεις είχαν αποκλείσει δρόμους πρόσβασης. Παρά τα προβλήματα, οι εξαγωγές καφέ συνεχίζονταν μέσω των ακτών της Καραϊβικής.

Οι εξελίξεις αυτές δεν σημαίνουν ότι ο κόσμος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με έλλειψη καφέ. Ωστόσο, η Κολομβία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους παραγωγούς υψηλής ποιότητας Arabica και οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές της θα μπορούσε να πιέσει περαιτέρω μια αγορά που ήδη βρίσκεται σε κατάσταση ανησυχίας.

Ο σεισμός έχει προκαλέσει - μέχρι όσα έχουν γίνει γνωστά - τον θάνατο τουλάχιστον 265 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες ακόμη τραυματίστηκαν.

Γιατί η Κολομβία είναι τόσο σημαντική για τον καφέ

Η Κολομβία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παγκόσμια αγορά καφέ. Η χώρα καλύπτει περίπου το ένα πέμπτο των εισαγωγών καφέ των ΗΠΑ, ενώ αποτελεί τον κορυφαίο παραγωγό υψηλής ποιότητας mild-washed Arabica, ενός τύπου καφέ που χρησιμοποιείται από μεγάλες εταιρείες καβουρδίσματος, μεταξύ των οποίων και η Starbucks.

Ο συγκεκριμένος Arabica θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για το γευστικό του προφίλ και την οξύτητά του. Η Starbucks, μάλιστα, αναφέρει ότι οι κολομβιανοί κόκκοι αποτελούν βασικό συστατικό του Espresso Roast της.

Αυτό σημαίνει ότι μια σοβαρή και παρατεταμένη διακοπή της κολομβιανής παραγωγής ή των εξαγωγών δεν θα αφορούσε μόνο την ίδια τη χώρα, αλλά θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι τιμές του Arabica είχαν ήδη πάρει την ανηφόρα

Η αγορά καφέ βρισκόταν ήδη υπό πίεση πριν από τον σεισμό. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Arabica είχαν αυξηθεί περίπου 30% από τις αρχές Ιουνίου, λόγω των ανησυχιών για την επίδραση του El Niño στην παραγωγή.

Την Τρίτη (11/8), οι τιμές έφτασαν σε υψηλό αρκετών εβδομάδων, στα 3,26 δολάρια ανά λίβρα, προτού υποχωρήσουν καθώς οι έμποροι άρχισαν να σταθμίζουν τις πιθανές επιπτώσεις του σεισμού στις κολομβιανές προμήθειες.

«Επικίνδυνα χαμηλά» τα αποθέματα

Τα αποθέματα Arabica στις αποθήκες του Intercontinental Exchange βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

«Τα αποθέματα Arabica που διατηρούνται στις αποθήκες του Intercontinental Exchange είναι επικίνδυνα χαμηλά και η Κολομβία είναι βασικός παραγωγός mild-washed καφέδων. Ως εκ τούτου, οι αγορές θα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε οποιαδήποτε διαταραχή της προσφοράς από αυτή τη σημαντική προέλευση», δήλωσε η Kona Haque, ειδικός στα αγροτικά εμπορεύματα και πρώην επικεφαλής έρευνας στην trader ED&F Man.

Ωστόσο, όπως σημείωσε η ίδια, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών στους δρόμους, στα εργοστάσια επεξεργασίας καφέ και σε άλλες κρίσιμες υποδομές. Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος θα γίνει σαφέστερο τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Στο επίκεντρο και το El Niño

Ο σεισμός έρχεται σε μια ήδη δύσκολη συγκυρία για τους παραγωγούς καφέ, οι οποίοι προετοιμάζονται για την ενίσχυση του El Niño.

Το φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στη θερμοκρασία και στις βροχοπτώσεις σε περιοχές παραγωγής καφέ σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει συμβάλει στην έντονη μεταβλητότητα των τιμών τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι παραγωγοί παρακολουθούν επομένως στενά τόσο τις συνέπειες του σεισμού όσο και την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου.

Η φετινή παραγωγή αναμένεται ήδη μειωμένη

Και ενώ οι επιπτώσεις του σεισμού δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί πλήρως, η Κολομβία περιμένει ήδη μικρότερη σοδειά φέτος.

Σύμφωνα με τον Bahamón, η παραγωγή προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 12,8 εκατομμύρια σακιά των 60 κιλών, έναντι 14,8 εκατομμυρίων σακιών πέρυσι.

Η περσινή παραγωγή ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη σοδειά της Κολομβίας εδώ και 33 χρόνια.

Υπάρχει κίνδυνος να ξεμείνει ο κόσμος από καφέ;

Η απάντηση, προς το παρόν, είναι όχι - τουλάχιστον όχι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο σεισμός, όμως, προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα πίεσης σε μια αγορά που ήδη αντιμετωπίζει χαμηλά αποθέματα Arabica, αυξημένες τιμές και ανησυχίες για το El Niño.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι πόσο γρήγορα θα αποκατασταθούν οι δρόμοι και οι υποδομές που συνδέουν τις περιοχές παραγωγής με τα λιμάνια και αν οι ζημιές θα επηρεάσουν ουσιαστικά τις εξαγωγές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εάν οι διαταραχές αποδειχθούν προσωρινές, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά μπορεί να παραμείνουν περιορισμένες. Εάν όμως οι ζημιές στις υποδομές είναι μεγαλύτερες από τις αρχικές εκτιμήσεις και συνδυαστούν με τις πιέσεις του El Niño, τότε η ήδη ευαίσθητη αγορά του Arabica θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με νέα προβλήματα στην προσφορά και περαιτέρω άνοδο των τιμών.

*Με πληροφορίες από τους Financial Times

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