Σάλος στην Ινδία με βίντεο που δημοσίευσε ηθοποιός - Έπαιζε με πίθηκο που απειλείται με εξαφάνιση

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ινδία, ένα βίντεο που δημοσίευσε γνωστός ηθοποιός στο Instagram, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να αγκαλιάζει έναν μικρό γίββωνα, είδος που απειλείται με εξαφάνιση, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί πώς ήρθε σε επαφή με το άγριο ζώο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Vikram, ένας βραβευμένος ηθοποιός από τη πολιτεία Ταμίλ Ναντού, δημοσίευσε ένα βίντεο την Δευτέρα, στο οποίο εμφανίζεται να αγκαλιάζει και να παίζει με έναν γίββωνα.

Δείτε το βίντεο:

Αμέσως, σήμανε συναγερμός στην δασική υπηρεσία της πολιτείας, η οποία ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε ο γιββώνας σε ιδιωτική κατοικία και αν τηρήθηκαν οι σχετικοί κανόνες για την μεταφορά και την κατοχή του άγριου ζώου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό εάν το ζώο διακινήθηκε παράνομα, ούτε εάν ο Vikram είναι ο ιδιοκτήτης του.

Ο 60χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει διαγράψει το βίντεο από τον λογαριασμό του, δεν έχει σχολιάσει ακόμη δημόσια το περιστατικό.

Ο Vikram, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Κένεντι Τζον Βίκτορ, είναι ένα από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς του Ταμίλ κινηματογράφου ή Kollywood, της δημοφιλούς κινηματογραφικής βιομηχανίας της Ινδίας που χρησιμοποιεί την γλώσσα Ταμίλ. Ξεκίνησε την καριέρα του πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες και είναι γνωστός για τους αντισυμβατικούς και σωματικά απαιτητικούς ρόλους που αναλαμβάνει.

Ο ηθοποιός Vikram Getty Images

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο BBC ότι το συγκεκριμένο ζώο φιλοξενούνταν στο σπίτι ενός συγγενή του Vikram στο Τσενάι, την πρωτεύουσα της πολιτείας Ταμίλ Ναντού.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας προστασίας άγριας ζωής της πολιτείας, Ρακές Κουμάρ Ντόγκρα, δήλωσε στο βρετανικό μέσο ότι η κατοχή ενός γίββωνα είναι νόμιμη, εφόσον ο ιδιοκτήτης διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο. «Η έρευνα μας είναι ακόμη σε εξέλιξη. Μόνο όταν διαπιστώσουμε την προέλευση του γίββωνα, θα ξέρουμε εάν εισήχθη παράνομα», δήλωσε.

Ένας μικρός γίββωνας Unsplash

Οι γίββωνες Λαρ είναι μικροί πίθηκοι με έντονο ξανθό ή σκούρο καφέ τρίχωμα. Έχουν πολύ μακριά χέρια, σχεδόν δύο φορές μακρύτερα από ότι το υπόλοιπο σώμα τους, όπως επίσης και μακριά πόδια, περίπου 30% μακρύτερα από το κορμί τους.

Ζουν σε τροπικά δάση σε μικρές ομάδες και απαντώνται σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊλάνδης, της Μιανμάρ και της Μαλαισίας.

Οι γίββωνες Λαρ έχουν καταχωρηθεί ως είδος που απειλείται με εξαφάνιση, σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο, καθώς απειλούνται από την απώλεια των οικοτόπων τους, το κυνήγι και το παράνομο εμπόριο κατοικίδιων ζώων.

Τα άγρια αυτά ζώα εντάσσονται επίσης στην CITES, μια διεθνής συνθήκη για την προστασία των απειλούμενων φυτών και ζώων από το διεθνές εμπόριο.