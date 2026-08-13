Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις 467 ευρώ για 8.552 συνταξιούχους - Πίνακες

Αυξήσεις που θα διπλασιάσουν τις καταβαλλόμενες συντάξεις τους και κατά μέσο όρο ανέρχονται στα 467 ευρώ θα πληρωθούν την επόμενη Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.552 συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», η τελική λίστα των δικαιούχων που θα πληρωθούν τα αυξημένα ποσά συντάξεων έκλεισε τη Δευτέρα από τον ΕΦΚΑ που οριστικοποιήθηκε η καταβολή των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου.

Η αύξηση που θα πάρουν οι 8.552 συνταξιούχοι προέρχεται από την κατάργηση της περικοπής που είχε επιβληθεί το 2020 στις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου και την επαναφορά τους στο 70% της σύνταξης του θανόντος από 35% που έπαιρναν.

Αποκατάσταση

Η κατάργηση των μειώσεων στις συντάξεις χηρείας ψηφίστηκε με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας και η αποκατάσταση των περικοπών, με την επαναφορά των συντάξεων στο 70% θα γίνει από τη σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου που -όσον αφορά τις συντάξεις του Δημοσίου- πληρώνεται την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Στη λίστα των δικαιούχων, που θα πάρουν τις αυξήσεις περιλαμβάνονται, κυρίως χήρες Δημοσίου και αποστράτων, χήρες από ταμεία ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) καθώς και χήρες που εργάζονται χωρίς να έχουν δική τους σύνταξη, αλλά μόνον τη σύνταξη χηρείας του Δημοσίου.

Για αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή συνταξιούχοι με δική τους σύνταξη και σύνταξη χηρείας, ή δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που εργάζονται χωρίς να έχουν πάρει τη δική τους σύνταξη, ο νόμος 4387/2016 που έφερε τις περικοπές (νόμος Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ) προέβλεπε ότι μετά την πρώτη τριετία η σύνταξη χηρείας μειώνεται από το 70% στο 35% εφόσον ο δικαιούχος της λαμβάνει και δική του σύνταξη ή απασχολείται.

Με τη νέα διάταξη παύουν να εφαρμόζονται στις κύριες και επικουρικές συντάξεις λόγω θανάτου που απονεμήθηκαν μετά τις 13/5/2016 οι περικοπές του νόμου 4387/2016 και πλέον όλες οι συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν μετά τις 13/5/2016 και όσες απονέμονται, θα είναι στο 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς περικοπή λόγω δεύτερης σύνταξης ή απασχόλησης του δικαιούχου.

Στις 8.552 συντάξεις που έγιναν οι μειώσεις από το 2020 τα ποσά θα επανέλθουν στο 70% και στην πράξη οι συνταξιούχοι θα δουν τη σύνταξη Σεπτεμβρίου να διπλασιάζεται.

Το συνολικό κόστος από την επαναφορά των 8.552 κομμένων συντάξεων χηρείας στο 70% αντί 35% υπολογίστηκε από τον ΕΦΚΑ στα 3,9 εκατ. ευρώ, μετά τις κρατήσεις και τον φόρο. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο η αύξηση που θα δουν οι 8.552 συνταξιούχοι ανέρχεται στα 467 ευρώ.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, συνταξιούχος του Δημοσίου που έπαιρνε σύνταξη χηρείας 966 ευρώ από σύνταξη θανόντος 1.380 και κατέβηκε στα 483 ευρώ, θα πάρει αύξηση 483 ευρώ και η σύνταξη θα επανέλθει στα 966 ευρώ από τον Σεπτέμβριο.

Αντίστοιχα συνταξιούχος του Δημοσίου που για την πρώτη τριετία (2016-2019) έπαιρνε σύνταξη χηρείας 1.544 ευρώ από σύνταξη θανόντος 2.205 ευρώ και μετά την τριετία κατέβηκε στα 772 ευρώ, θα πάρει αύξηση 772 ευρώ και η σύνταξη θα επανέλθει στα 1.544 ευρώ από τον Σεπτέμβριο.

Ανακούφιση

Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση δεν ανακουφίζει μόνον τους 8.552 άμεσα θιγόμενους συνταξιούχους που για μια 6ετία είχαν μεγάλη μείωση εισοδήματος, αλλά απαλλάσσει από τις ίδιες περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου άλλους 75.000 συνταξιούχους χηρείας του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτές τις συντάξεις δεν είχε εφαρμοστεί η μείωση λόγω τριετίας αλλά όσο ήταν σε ισχύ η διάταξη υπήρχε το ενδεχόμενο να εφαρμοστούν και σε αυτούς οι ίδιες μειώσεις με τους 8.552 συνταξιούχους χηρείας του Δημοσίου.

Οι συνταξιούχοι με σύνταξη χηρείας από ταμεία του ιδιωτικού τομέα θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αμετάβλητη τη σύνταξή τους στο 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα κληθούν να καταβάλουν ούτε ένα ευρώ στον ΕΦΚΑ.

Με δύο «Εθνικές» συντάξεις

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις σώρευσης, καθώς οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν μία εθνική σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και μία μέσω της σύνταξης χηρείας κινδύνευαν να χάσουν την εθνική σύνταξη χηρείας, με επιπρόσθετη απώλεια 312 ευρώ τον μήνα. Περίπου 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δυο εθνικές συντάξεις (γήρατος, ή αναπηρίας και χηρείας) τις διατηρούν χωρίς μείωση.

Παρότι η συγκεκριμένη διάταξη για περικοπή της μιας εθνικής σύνταξης, κρίθηκε πρόσφατα συνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το υπουργείο Εργασίας τροποποίησε τον νόμο Κατρούγκαλου που έκοβε τη μια εθνική σύνταξη και πλέον οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν δική τους σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας και ταυτόχρονα έχουν και σύνταξη χηρείας θα παίρνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις.

Ανοιχτό το θέμα των αναδρομικών

Η αποκατάσταση των περικοπών για τους 8.552 συνταξιούχους μπορεί να ισχύει από εδώ και στο εξής αλλά την ίδια στιγμή είναι ορθάνοιχτο το θέμα των αναδρομικών διεκδικήσεων για την επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70% από το 2020 μέχρι σήμερα επειδή δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση με τους 75.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας αλλά δεν έχουν υποστεί τις μειώσεις.

Το θέμα διεκδίκησης αναδρομικών αυξήσεων ανοίγει το Ελεγκτικό Συνέδριο με γνωμοδότησή του στη διάταξη του υπουργείου Εργασίας στην οποία αναφέρει ότι: «Λόγω του μη ενιαίου -για το σύνολο των συνταξιούχων- τρόπου εφαρμογής της περικοπής της σύνταξης χηρείας μετά την πρώτη τριετία (από το 70% στο 35%), δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο έγερσης αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων από τους συνταξιούχους που υπέστησαν την εν λόγω περικοπή, με αίτημα την αναδρομική επιστροφή των σχετικών ποσών μεταξύ του 35% και του 70% της σύνταξης».

(Πίνακας)

Τι αυξήσεις θα πάρουν 8.552 συνταξιούχοι του Δημοσίου με την επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70%

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