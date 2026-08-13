Κίμωλος: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πειραιά η σορός του 17χρονου που πέθανε από ηλεκτροπληξία

Snapshot Η σορός του 17χρονου Ιρλανδού που πέθανε από ηλεκτροπληξία στην Κίμωλο μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πειραιά.

Ο νεαρός εντοπίστηκε αναίσθητος στο εξωτερικό μπάνιο της οικογενειακής κατοικίας του, όπου πιθανώς υπήρξε διαρροή ρεύματος.

Το σπίτι ήταν παλιό και το μπάνιο βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο, με προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που υπέγραψε ο δήμαρχος του νησιού ως ηλεκτρολόγος.

Οι Αρχές διερευνούν αν τηρούνταν οι προδιαγραφές ασφαλείας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αν υπάρχουν ευθύνες για τον θάνατο του 17χρονου.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία και οι έρευνες συνεχίζονται για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Snapshot powered by AI

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πειραιά μεταφέρθηκε η σορός του 17χρονου Ιρλανδού που σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει ντους, την περασμένη Κυριακή στην Κίμωλο.

Ο άτυχος νεαρός, έκανε καλοκαιρινές διακοπές στο νησί μαζί με την οικογένειά του, όπως έκανε κάθε χρόνο.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Πρόκειται για παλιό σπίτι, όπου το μπάνιο βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, κατά το παρελθόν είχε ζητηθεί αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και, για τον λόγο αυτό, είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η λεγόμενη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού, με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.

Ωστόσο, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, αν υπήρχε κάποια βλάβη ή διαρροή ρεύματος και, κυρίως, αν προκύπτουν ευθύνες για τον θάνατο του 17χρονου.

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