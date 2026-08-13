Βαρθολομαίος: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μού ζήτησε να στεφανώσω τον γιο του, τον Σεπτέμβριο του 2027»

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η αποκάλυψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από την Ίμβρο, καθώς, όπως γνωστοποίησε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τού ζήτησε να τελέσει τον γάμο του υιού του, Κωνσταντίνου, με τη Μαρία Σάκκαρη, τον Σεπτέμβριο του 2027.

Ο Παναγιώτατος εξέφρασε ευχαριστίες προς την ελληνική κυβέρνηση για το ενδιαφέρον που δείχνει για την ομογένεια, την Ίμβρο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο πλαίσιο της σημερινής (13/08) πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στη γενέτειρά του, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης συμπλήρωσε 65 έτη Ιερωσύνης.

Στο επετειακό αυτό πλαίσιο, ο Παναγιώτατος συλλειτούργησε με τους Προκαθημένους των Εκκλησιών Αλεξανδρείας και Αλβανίας, ενώ, αποκάλυψε ότι την Τετάρτη (12/08) είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, στον οποίο ευχήθηκε περαστικά για το μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατο.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Μητσοτάκης τού ζήτησε να κρατήσει μία ημέρα τον Σεπτέμβριο του 2027, προκειμένου να τελέσει το μυστήριο του γάμου του γιου του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τη Μαρία Σάκκαρη.

«Ίσως, εάν έχω υγεία. Θα δούμε», σχολίασε ο κ.κ. Βαρθολομαίος στο τέλος της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας.