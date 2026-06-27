Μαρία Σάκκαρη για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους»

Η τρυφερή εξομολόγηση στο Tennis Channel, το καλοκαίρι στην Κρήτη που άλλαξε τα πάντα και η λάμψη του δαχτυλιδιού των αρραβώνων της

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Μαρία Σάκκαρη για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε σε συνέντευξή της προσωπικές πτυχές της ζωής της και τη σχέση της με τον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
  • Ο αρραβώνας τους έγινε πριν από αρκετό καιρό, με τον Κωνσταντίνο να την στηρίζει από την αρχή της σχέσης τους.
  • Ο προγραμματισμένος γάμος τους θα γίνει το 2027 και θα είναι ένας «μικρός» γάμος με 500
  • 600 καλεσμένους.
  • Η Σάκκαρη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τον γάμο και παρουσίασε το δαχτυλίδι των αρραβώνων της στην κάμερα.
Snapshot powered by AI

Σε μια άκρως προσωπική και εξομολογητική συνέντευξη στο Tennis Channel, η Μαρία Σάκκαρη άνοιξε την καρδιά της στην Άγια Τομλιάνοβιτς, ξεδιπλώνοντας άγνωστες πτυχές της ζωής της τόσο μέσα όσο και έξω από τα κορτ.

Οι δύο κορυφαίες τενίστριες, οι οποίες συνδέονται με στενή φιλία, συζήτησαν σε ιδιαίτερα χαλαρό και ζεστό κλίμα. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προχώρησε σε τρυφερές αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή, τον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά και τον προγραμματισμένο γάμο τους που θα γίνει μέσα στο 2027.

Σε ερώτηση για το πότε κατάλαβε ότι εκείνος είναι ο «έναν και μοναδικός», η Μαρία Σάκκαρη απαντά: «Ήταν πολύ καιρό πριν. Τους πρώτους τρεις, τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Στην πραγματικότητα ήρθε να με δει να παίζω στο French Open το 2021. Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή της σχέσης σου είναι πολύ σημαντικό και μας δένουν πολύ σημαντικές στιγμές. Και εκείνο το καλοκαίρι που ήμασταν μαζί στην Κρήτη ένιωσα πως “θεέ μου” δεν θέλω να τον χάσω αυτό τον τύπο ποτέ στη ζωή μου. Είναι ο μοναδικός. Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του. Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή».

https://www.instagram.com/p/DaEGbuaifsR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αναφερόμενη στον επερχόμενο γάμο της και στα σχέδιά τους, είπε: «Άσε μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους. Θα είναι ωραία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη».

Στη συνέχεια, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη και έδειξε στην κάμερα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Βίντεο από τη συμπλοκή τουριστών σε ξενοδοχείο για μία… ξαπλώστρα – Άνδρας χτυπούσε με μανία 13χρονο κορίτσι

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Η φύση κερδίζει το στοίχημα στην Ιταλία: Τα δάση «καταπίνουν» τις αγροτικές εκτάσεις για πρώτη φορά από τον Μεσαίωνα

10:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NASA: Το Perseverance «κοιτάζει» κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη Άρη και φανερώνει τα μυστικά του

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Χειρουργικό θαύμα για δίδυμα αγόρια που άκουσαν τη φωνή της μητέρας τους για πρώτη φορά

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ιατροδικαστική ανατρέπει τα πάντα – Μεταθανάτιες οι μαχαιριές στο σώμα της

10:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το 2020 σκέφτηκα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ, αλλά τώρα είμαι ανίκητος»

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν κοντά στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ παρά τη συμφωνία

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ επιτίθενται στο Ιράν μετά την καταγγελία του Τραμπ για «ανόητη» παραβίαση της εκεχειρίας - «Βία στη βία» λέει ο Βανς, «θα υποταχθούν» απαντά η Τεχεράνη

10:00ΥΓΕΙΑ

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Διαφορές συμπτωμάτων αν συμβεί στο αριστερό ή στο δεξί ημισφαίριο

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Άνοδος για τη ΝΔ στο 29,4%, δεύτερη η «ΕΛΑΣ» - Υποχωρούν ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ιστιοπλοϊκό καταμαράν προσάραξε δίπλα στη γέφυρα Δεβοσέτου – Δείτε εικόνες

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Σάκκαρη για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους»

09:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας μού θυμίζει τον Τεπενδρή στον «Τρελοπενηντάρη» – Κάνει τον κιμπάρη με τα λεφτά των άλλων

09:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού 150€: «Κλειδώνουν» οι ημερομηνίες για την έκτακτη ενίσχυση – Οι δύο φάσεις καταβολής

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Από power banks έως ηλεκτρονικά τσιγάρα – Προσοχή στον νούμερο 1 κίνδυνο πυρκαγιάς στα αεροπλάνα

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινος κλοιός πάνω από την Ευρώπη: 100 εκατομμύρια πολίτες στη δίνη ιστορικού καύσωνα

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το πιο γρήγορο LEGO της ιστορίας!

09:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένας στους δύο τουρίστες που επισκέπτεται την Ελλάδα μένει στα... εξοχικά μας: Προς ενοικίαση το 75%

09:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα με Pet Shop Boys, «Μια άλλη Θήβα» και νέες εκθέσεις στο ΕΜΣΤ

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη για τη θανατηφόρα παράσυρση του σκύλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ιατροδικαστική ανατρέπει τα πάντα – Μεταθανάτιες οι μαχαιριές στο σώμα της

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Άνοδος για τη ΝΔ στο 29,4%, δεύτερη η «ΕΛΑΣ» - Υποχωρούν ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ επιτίθενται στο Ιράν μετά την καταγγελία του Τραμπ για «ανόητη» παραβίαση της εκεχειρίας - «Βία στη βία» λέει ο Βανς, «θα υποταχθούν» απαντά η Τεχεράνη

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Μεσσηνία: «Κάποιος ήθελε να παραμείνει ο θείος μου εξαφανισμένος» λέει ο ανηψιός

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

09:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένας στους δύο τουρίστες που επισκέπτεται την Ελλάδα μένει στα... εξοχικά μας: Προς ενοικίαση το 75%

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Θρήνος για τη σύζυγο γνωστού ποδοσφαιριστή - Πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη για τη θανατηφόρα παράσυρση του σκύλου

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία βιβλικών διαστάσεων στη Βενεζουέλα: Πάνω από 900 νεκροί και 51.000 αγνοούμενοι : -Ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια για επιζώντες - Οργή για την κρατική ολιγωρία

07:35LIFESTYLE

Ποιες σειρές δίνουν ραντεβού… και τη νέα σεζόν

08:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία, Πορτογαλία, Αργεντινή

08:33ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πώς γονείς και μαθητές διαχειρίζονται την απογοήτευση - Φυσιολογική η στενοχώρια, επικίνδυνη η κατάρρευση

09:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Θρίλερ με τα χαμένα 50.000 ευρώ της δολοφονημένης - Βρέθηκαν θαμμένα χρήματα στο χωράφι του δράστη

10:00ΥΓΕΙΑ

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Διαφορές συμπτωμάτων αν συμβεί στο αριστερό ή στο δεξί ημισφαίριο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η ιατροδικαστική έκθεση καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του δράστη ότι ήταν σε άμυνα - Τα δύο σενάρια στα οποία έχει καταλήξει η ΕΛΑΣ για την αφορμή του φονικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ