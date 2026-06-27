Μαρία Σάκκαρη για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους»

Snapshot Η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε σε συνέντευξή της προσωπικές πτυχές της ζωής της και τη σχέση της με τον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Ο αρραβώνας τους έγινε πριν από αρκετό καιρό, με τον Κωνσταντίνο να την στηρίζει από την αρχή της σχέσης τους.

Ο προγραμματισμένος γάμος τους θα γίνει το 2027 και θα είναι ένας «μικρός» γάμος με 500

600 καλεσμένους.

Η Σάκκαρη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τον γάμο και παρουσίασε το δαχτυλίδι των αρραβώνων της στην κάμερα. Snapshot powered by AI

Σε μια άκρως προσωπική και εξομολογητική συνέντευξη στο Tennis Channel, η Μαρία Σάκκαρη άνοιξε την καρδιά της στην Άγια Τομλιάνοβιτς, ξεδιπλώνοντας άγνωστες πτυχές της ζωής της τόσο μέσα όσο και έξω από τα κορτ.

Οι δύο κορυφαίες τενίστριες, οι οποίες συνδέονται με στενή φιλία, συζήτησαν σε ιδιαίτερα χαλαρό και ζεστό κλίμα. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προχώρησε σε τρυφερές αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή, τον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά και τον προγραμματισμένο γάμο τους που θα γίνει μέσα στο 2027.

Σε ερώτηση για το πότε κατάλαβε ότι εκείνος είναι ο «έναν και μοναδικός», η Μαρία Σάκκαρη απαντά: «Ήταν πολύ καιρό πριν. Τους πρώτους τρεις, τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Στην πραγματικότητα ήρθε να με δει να παίζω στο French Open το 2021. Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή της σχέσης σου είναι πολύ σημαντικό και μας δένουν πολύ σημαντικές στιγμές. Και εκείνο το καλοκαίρι που ήμασταν μαζί στην Κρήτη ένιωσα πως “θεέ μου” δεν θέλω να τον χάσω αυτό τον τύπο ποτέ στη ζωή μου. Είναι ο μοναδικός. Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του. Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή».

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Αναφερόμενη στον επερχόμενο γάμο της και στα σχέδιά τους, είπε: «Άσε μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους. Θα είναι ωραία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη».

Στη συνέχεια, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη και έδειξε στην κάμερα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.

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