Μαρία Σάκκαρη: Αποκαλύπτει πότε παντρεύεται με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη - Τι είπε για το μέλλον

Η Ελληνίδα τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη, μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και αναφέρθηκε στον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αποκαλύπτοντας το χρονικό πλαίσιο στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε πως, αν και ετοιμάζονται να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου, δεν έχουν στα άμεσα σχέδιά τους την απόκτηση παιδιών, επιλέγοντας προς το παρόν να επικεντρωθούν στη μεταξύ τους σχέση και στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

«Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, διότι έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία!» αποκάλυψε η Μαρία Σάκκαρη στο SDNA.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι δεν θέλει ακόμα να βάλει τέλος στην αθλητική της πορεία προκειμένου να δημιουργήσει οικογένεια: «Ούτε καν! Ίσα-ίσα, είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο, που με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η μοναξιά είναι δύσκολη… Το να είσαι με έναν άνθρωπο δίπλα σου, που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα είναι κάτι υπέροχο. Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να παίζω».