B-1B Lancer: Ποιο είναι το αμερικανικό που αποτελεί κλειδί για την υπεροχή των ΗΠΑ στους αιθέρες

Η ανάπτυξή του ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960, όταν η Ουάσινγκτον αναζητούσε έναν βομβαρδιστικό που θα συνδύαζε τη μεγάλη ακτίνα δράσης του B-52 Stratofortress με την υπερηχητική ταχύτητα του B-58 Hustler

Δημήτρης Δρίζος

B-1B Lancer: Ποιο είναι το αμερικανικό που αποτελεί κλειδί για την υπεροχή των ΗΠΑ στους αιθέρες
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ιστορία του B-1B Lancer είναι άρρηκτα δεμένη με τις πιο έντονες στιγμές του Ψυχρού Πολέμου και τη διαρκή προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν την αεροπορική τους υπεροχή απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.

Η ανάπτυξή του ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960, όταν η Ουάσινγκτον αναζητούσε έναν βομβαρδιστικό που θα συνδύαζε τη μεγάλη ακτίνα δράσης του B-52 Stratofortress με την υπερηχητική ταχύτητα του B-58 Hustler. Το αποτέλεσμα ήταν το B-1A, ένα τετρακινητήριο αεροσκάφος με πτέρυγες μεταβλητής γεωμετρίας, σχεδιασμένο να διεισδύει σε εχθρική άμυνα πετώντας γρήγορα και σε μεγάλο ύψος, μεταφέροντας τόσο πυρηνικά όσο και συμβατικά όπλα.

Η πρώτη πτήση του B-1A πραγματοποιήθηκε το 1974 και το αεροσκάφος έφτασε ταχύτητες άνω των Mach 2,2. Ωστόσο, το πρόγραμμα βρέθηκε γρήγορα αντιμέτωπο με υπερβάσεις κόστους και αμφιβολίες για τη βιωσιμότητά του, καθώς η Σοβιετική Ένωση ενίσχυε τα αντιαεροπορικά της συστήματα και οι ΗΠΑ ανέπτυσσαν πυραύλους cruise. Το 1977, η κυβέρνηση του Jimmy Carter ακύρωσε την παραγωγή, κρίνοντας ότι το αεροσκάφος ήταν ευάλωτο στα σύγχρονα συστήματα αεράμυνας και ότι το μέλλον ανήκε στα stealth βομβαρδιστικά.

1.jpg

Η επιστροφή με νέα φιλοσοφία

Η εκλογή του Ronald Reagan το 1980 άλλαξε τα δεδομένα. Το 1981 το πρόγραμμα αναβίωσε, αυτή τη φορά ως B-1B, με σαφώς διαφορετική φιλοσοφία. Η νέα έκδοση, επανασχεδιασμένη από τη Rockwell, έδινε έμφαση στη χαμηλού ύψους πτήση και στη μειωμένη ταχύτητα σε σχέση με το πρωτότυπο, με στόχο την καλύτερη διείσδυση και τη χαμηλότερη ανιχνευσιμότητα από ραντάρ. Παράλληλα, αυξήθηκε σημαντικά η μεταφορική ικανότητα, φτάνοντας περίπου τους 34 τόνους οπλισμού, ενώ ενισχύθηκαν τα ηλεκτρονικά και τα αμυντικά συστήματα.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, το B-1B εντάχθηκε στη στρατηγική αεροπορία των ΗΠΑ. Με πτέρυγες που αλλάζουν γωνία από 15 έως 67,5 μοίρες, μπορούσε να απογειώνεται με μέγιστο φορτίο, να πετά υπερηχητικά και να ελίσσεται σε χαμηλό ύψος ακολουθώντας το ανάγλυφο του εδάφους. Με τέσσερις κινητήρες General Electric F101-GE-102 με μετάκαυση, φτάνει ταχύτητα έως Mach 1,2 και έχει ακτίνα δράσης περίπου 10.400 χιλιομέτρων χωρίς ανεφοδιασμό.

Από την πυρηνική αποτροπή στις συμβατικές επιχειρήσεις

Αν και αρχικά σχεδιάστηκε ως φορέας πυρηνικών όπλων, οι συνθήκες περιορισμού στρατηγικών εξοπλισμών και η μεταβαλλόμενη διεθνής πραγματικότητα οδήγησαν στη μετατροπή του σε καθαρά συμβατικό βομβαρδιστικό. Αφαιρέθηκαν τα σημεία ανάρτησης πυρηνικών όπλων και αναβαθμίστηκαν τα συστήματα ελέγχου οπλισμού. Πλέον, το B-1B μπορεί να μεταφέρει πυραύλους cruise όπως οι JASSM και LRASM, καθώς και βόμβες καθοδήγησης JDAM, διατηρώντας τη μεγαλύτερη εσωτερική χωρητικότητα οπλισμού στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

3.jpg

Το βάπτισμα του πυρός ήρθε τον Δεκέμβριο του 1998, στην Επιχείρηση Desert Fox κατά του Ιράκ. Δύο B-1B, συνοδευόμενα από μαχητικά και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, εισήλθαν στον ιρακινό εναέριο χώρο με ταχύτητα άνω των 850 χλμ./ώρα και έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις με δεκάδες συμβατικές βόμβες. Η ακρίβεια και η ικανότητα αποφυγής της αεράμυνας σηματοδότησαν μια νέα επιχειρησιακή εποχή για το αεροσκάφος.

Στη συνέχεια, το B-1B έπαιξε κρίσιμο ρόλο στο Κόσοβο, όπου, με μόλις 2% των εξόδων, έριξε σχεδόν το 20% του συνολικού βάρους βομβών των Συμμάχων. Στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, η μεγάλη αυτονομία και η ικανότητα παραμονής για ώρες πάνω από το πεδίο μάχης το κατέστησαν πολύτιμο για αποστολές εγγύς αεροπορικής υποστήριξης.

Διαρκής εκσυγχρονισμός και νέες απειλές

Τα τελευταία χρόνια, το B-1B έχει υποστεί εκτεταμένες αναβαθμίσεις. Το πρόγραμμα Integrated Battle Station εκσυγχρόνισε το πιλοτήριο με ψηφιακά όργανα και βελτιωμένα data links, επιτρέποντας μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, οι νέοι πυλώνες Load Adaptable Modular αύξησαν κατά 50% τη δυνατότητα μεταφοράς πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, ανοίγοντας τον δρόμο ακόμη και για ενσωμάτωση υπερηχητικών όπλων.

Παρά τις δυνατότητές του, το B-1B αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω ηλικίας και υψηλών απαιτήσεων συντήρησης. Ο αριθμός των επιχειρησιακών μονάδων έχει μειωθεί ώστε να επικεντρωθούν οι πόροι στα πιο ικανά αεροσκάφη, ενώ ορισμένα έχουν αποσυρθεί για να διατηρηθεί ο στόλος βιώσιμος.

2.jpg

Το μέλλον και η διαδοχή

Η σταδιακή μετάβαση στο B-21 Raider θα σηματοδοτήσει το τέλος της επιχειρησιακής καριέρας του B-1B. Το νέο βομβαρδιστικό, με έμφαση στη stealth τεχνολογία και στη βαθιά διείσδυση, θα αναλάβει τόσο συμβατικές όσο και πυρηνικές αποστολές. Μέχρι τότε, το B-1B Lancer θα συνεχίσει να λειτουργεί ως πλατφόρμα δοκιμών νέων όπλων και ως ευέλικτο μέσο στρατηγικής προβολής ισχύος, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως ο Ινδο-Ειρηνικός.

Σε μια εποχή που η γεωπολιτική αβεβαιότητα επανέρχεται δυναμικά και οι μεγάλες δυνάμεις επενδύουν εκ νέου σε στρατηγικά οπλικά συστήματα, το B-1B Lancer παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της αμερικανικής αεροπορικής ισχύος. Ένα αεροσκάφος που γεννήθηκε στον Ψυχρό Πόλεμο, προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες και εξακολουθεί να διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φουντώνει» η μάχη κορυφής και Ευρώπης - Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

07:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή με τα στοιχήματα όσο ακούμε τα τραγούδια – Τι συμβαίνει με την Ελλάδα

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Οι πόλεμοι μπορούν να συνεχίζονται για πάντα» με τα υπάρχοντα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τα ιρανικά drones κοστίζουν $35.000 για να κατασκευαστούν και 4 εκατ. δολάρια για να καταρριφθούν, όμως τα δυτικά αποθέματα εξαντλούνται

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικές εξελίξεις προκαλεί η επίθεση στο Ιράν: Σήμερα συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη, συμβούλιο πολιτικών αρχηγών ζητά ο Φάμελλος

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Μαρτίου

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Πώς οχυρώνονται Αθήνα και Λευκωσία έναντι των απειλών του Ιράν

07:00ΚΟΣΜΟΣ

B-1B Lancer: Ποιο είναι το αμερικανικό που αποτελεί κλειδί για την υπεροχή των ΗΠΑ στους αιθέρες

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατακοπεία στη Σούδα: Ο Γεωργιανός ήθελε να πάει στο ξενοδοχείο που συνελήφθη ο Αζέρος – Ήταν για ένα μήνα υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Τι πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα από το χτύπημα με drone στην Κύπρο

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι για ράλι του πετρελαίου - «Αγγίζει» τα 80 δολάρια το βαρέλι

06:38WHAT THE FACT

«Ματωμένο Φεγγάρι»: Σήμερα η σπάνια σεληνιακή έκλειψη - Πού θα είναι ορατή

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (3/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός της Τρίτης – Ανατροπές φέρνει ο αντικυκλώνας

06:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι ημερομηνίες για την πληρωμή των δικαιούχων πριν το Πάσχα

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπημα του Ιράν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ – Άμεση αντίδραση από Τραμπ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Τι πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα από το χτύπημα με drone στην Κύπρο

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Πώς οχυρώνονται Αθήνα και Λευκωσία έναντι των απειλών του Ιράν

00:10ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στη Λάρνακα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατακοπεία στη Σούδα: Ο Γεωργιανός ήθελε να πάει στο ξενοδοχείο που συνελήφθη ο Αζέρος – Ήταν για ένα μήνα υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Το Ισραήλ χάκαρε πριν από χρόνια τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

17:57LIFESTYLE

Από την Κένυα στην Τανζανία η Ναταλία Λιονάκη - Άλλαξε το ιερατικό της όνομα

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός της Τρίτης – Ανατροπές φέρνει ο αντικυκλώνας

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ