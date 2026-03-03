Eurovision 2026: Ανατροπή με τα στοιχήματα όσο ακούμε τα τραγούδια – Τι συμβαίνει με την Ελλάδα

Η Eurovision 2026 αναμένεται να είναι μία διοργάνωση ανατροπών, με δυνατά κομμάτια να ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη της νίκης. Τα τελευταία 24ώρα, ανακοινώνονται εκπρόσωποι χωρών και τα τραγούδια τους με αποτέλεσμα να αλλάζει η κατάταξη στις στοιχηματικές αποδόσεις, που δίνουν τον παλμό. Κάποιες συμμετοχές «εδραιώνουν» τη θέση τους, άλλες καλπάζουν και άλλες χάνουν έδαφος, με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο.

Στην πρώτη θέση, ωστόσο, παραμένει η Φινλανδία… Εδώ και καιρό έχει «κλειδώσει» στην κορυφή του eurovisionworld.com και στις καρδιές των Eurofans, ωστόσο από το Σάββατο -που γνωρίζουμε τους εκπροσώπους- ανεβάζει στροφές.

Το τραγούδι «Liekinheitin», που ερμηνεύει ο Πιτ Πάρκονεν με την εντυπωσιακή βιολίστρια Λίντα Μπράβα, είναι το απόλυτο φαβορί. H Λίντα είναι μία από τις πιο διάσημες βιολίστριες, ενώ η καριέρα της δεν περιορίστηκε στην κλασική μουσική. Αν και έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε κλασικά έργα και κοντσέρτα, έγινε ιδιαίτερα γνωστή και για τις crossover εμφανίσεις της, συνδυάζοντας κλασική μουσική, ποπ, ροκ, techno. Στη δεκαετία του 1990 απέκτησε σημαντική δημοσιότητα, ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο για τη μουσική της όσο και για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της. Έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ και έχει συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες και παραγωγούς διεθνώς.

Το 2024 με την κυκλοφορία της σειράς ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων Linda, η καλλιτέχνης προχώρησε σε μία ωμή εξομολόγηση. Σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές, η Linda δηλώνει στην κάμερα: «Στην Αμερική ένιωθα ότι δεν είχα πια όνομα, ήμουν απλώς ένα asset. Όταν αρνήθηκα να μπω στο παιχνίδι των ισχυρών, έγινα αόρατη μέσα σε μια νύχτα». Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει επίσης το παρασκήνιο της περιβόητης φωτογράφισης στο Playboy, με την ίδια να εξομολογείται: «Πίστευα ότι θα βοηθούσε την καριέρα μου ως βιολίστρια, αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκε για να με υποτιμήσουν ως μουσικό».









Τις τελευταίες ώρες, στη δεύτερη θέση έχει ανέβει η Δανία «στέλνοντας» τον δικό μας Ακύλα στην τρίτη θέση. Ο Δανός τραγουδιστής Søren Torpegaard Lund, με το τραγούδι «Før vi går hjem, φαίνεται ότι μιλά στις καρδιές των θαυμαστών του θεσμού και ανεβαίνει συνεχώς. Η Ελλάδα με το «Ferto» συμπληρώνει την τριάδα, παραμένοντας στη λίστα των φαβορί.







Στην τέταρτη θέση ακολουθεί η Αυστραλία, που καλπάζει στις στοιχηματικές αποδόσεις. Η Ντέλτα Γκούντρεμ θα ταξιδέψει στη Βιέννη με το τραγούδι «Eclipse» και ήδη συζητιέται. Όπως αναφέρει ο Guardian, η 41χρονη τραγουδίστρια, μία από τις πιο αγαπητές ποπ σταρ της Αυστραλίας, σηματοδοτεί μια αλλαγή στις επιλογές της χώρας για τη Eurovision, οι οποίες μέχρι σήμερα αφορούσαν μικρότερα ανερχόμενα ονόματα και πρωτοπόρους συγκεκριμένων ειδών.

Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται από το Ισραήλ, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Ουκρανία και τη Μάλτα. Η Antigoni Buxton και το «Jalla» βρίσκονται πλέον εντός δεκάδας και η εκπρόσωπος του νησιού της Αφροδίτης θα απασχολήσει.

