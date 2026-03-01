Όταν η Eurovision σπάει τα «κοντέρ» της τηλεθέασης

Η Eurovision είναι ένα μουσικό πάρτι για τους Eurofans και το κοινό, που εδώ και δεκαετίες ενδιαφέρει πολύ και τους Έλληνες τηλεθεατές. Με τον Akyla να ετοιμάζεται πυρετωδώς για τον 70ο διαγωνισμό στη Βιέννη και να σαρώνει στο πέρασμά του, συγκεντρώσαμε τα εντυπωσιακά ποσοστά που έχουν σημειώσει στο παρελθόν οι τελικοί της Eurovision.

Την περσινή χρονιά, το 2025, η Κλαυδία μας έκανε όλους υπερήφανους με την «Αστερομάτα» κερδίζοντας την 6 η θέση. Το κοινό καθηλώθηκε στην ΕΡΤ1 για να παρακολουθήσει την εκπρόσωπό μας, με τη δημόσια τηλεόραση να κατακτά 2.755.000 θεατές. Κατά τη διάρκεια εμφάνισης της τραγουδίστριας στη σκηνή του St.Jakobshalle, η τηλεθέαση έφτασε το 77,6% στο σύνολο, ενώ στο γυναικείο κοινό (18-34) «χτύπησε κόκκινο» με 89,5%. Εξίσου υψηλά ήταν τα ποσοστά της τηλεθέασης και τη στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, όπου το κοντέρ κυμάνθηκε στο 85,7% στο σύνολο και στο 86,6% στο δυναμικό κοινό.

Το 2024, η Μαρίνα Σάττι βρέθηκε στην 11η θέση με το «Ζάρι» και έκανε το ελληνικό κοινό, μετά από αρκετά χρόνια, να στρέψει το ενδιαφέρον του ξανά στη Eurovision που πραγματοποιήθηκε στο Μάλμε της Σουηδίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η μετάδοση της Eurovision έφερε στην ΕΡΤ ποσοστό τηλεθέασης 71,6% στο λεγόμενο δυναμικό κοινό (18-54) και 68,1% στο σύνολο, καθώς τον παρακολούθησαν 2.806.000 τηλεθεατές.

Το 2021, η Ιταλία σήκωνε την κούπα στο Ρότερνταμ και η δική μας Stefania με το

«Last dance» κατακτούσε την 10η θέση, σε μία εξαιρετική εμφάνιση. Στο δυναμικό

κοινό η τηλεθέαση κυμάνθηκε στο 74,4%, ενώ στο σύνολο ο μέσος όρος ήταν στο

72%.

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision, το 2018, διεξήχθη στη Λισαβόνα και ολοκληρώθηκε με το Ισραήλ να κατακτά την κορυφή. Η Netta Barzilai ήταν η νικήτρια, αφήνοντας την Ελένη Φουρέιρα και την Κύπρο στη δεύτερη θέση.

Όσον αφορά στα νούμερα τηλεθέασης, η ΕΡΤ σημείωσε μέσο όρο στο γενικό σύνολο 47,9%, με το υψηλότερο τέταρτο να φτάνει στο 66,1%. Στο δυναμικό κοινό ο μεγάλος τελικός είχε μέσο όρο 53,3%, ενώ σε τέταρτο ανέβηκε στο 69,5%.

Στα περασμένα μεγαλεία της Eurovision, που ελπίζουμε να ξαναζήσουμε φέτος, το 2006 όταν η διοργάνωση είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα με την Άννα Βίσση να μας εκπροσωπεί, η τηλεθέαση είχε φτάσει το εντυπωσιακό 82,6%. Το 2005 όταν μας εκπροσώπησε η Έλενα Παπαρίζου στην Ουκρανία, τα νούμερα «χτύπησαν κόκκινο» φτάνοντας το 82,3%. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν τα νούμερα και το 2009, όταν ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησε το «This is Our Night» και η Nielsen έδειξε 78,9%.

