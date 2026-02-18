Eurovision 2026: Σαρώνει ο Akylas - Από το εξωτερικό το μεγαλύτερο ποσοστό των stream του «Ferto»

Ήδη από την πρώτη μέρα παρουσίασης των 28 συμμετοχών του Sing for Greece, το «Ferto» ξεχώρισε και έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μετά τη νίκη του στον διαγωνισμό, το κομμάτι αναρτήθηκε και στο Spotify, όπου ο αριθμός των ακροάσεων επιβεβαίωσε τη δυναμική του ως ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής Eurovision.

Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, το κομμάτι συγκέντρωσε περισσότερα από 191.000 stream στο Spotify. Μάλιστα, περίπου το 52% αυτών των ακροάσεων προέρχεται από το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση του κομματιού.

Ωστόσο, η επιτυχία του Ακύλα δεν περιορίζεται στο Spotify. Τα βίντεο με την ανακοίνωση της νίκης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της EBU ξεπερνούν τις 1.000.000 προβολές έκαστο. Πρόκειται για σημαντικά υψηλότερους αριθμούς σε σύγκριση με άλλες συμμετοχές που ανακοινώθηκαν την ίδια περίοδο. Επιπλέον, το βίντεο της εμφάνισης του Ακύλα στον τελικό του Sing for Greece συγκεντρώνει περίπου 400.000 προβολές στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο Youtube, μέσα σε μόλις μία ημέρα από την ανάρτησή του, ενώ το αντίστοιχο βίντεο στο κανάλι της ΕΡΤ πλησιάζει τις 500,000 προβολές.

Τα παραπάνω μεγέθη καταδεικνύουν ισχυρή διεθνή απήχηση και αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για τον Ακύλα, γεγονός που ενισχύει την εικόνα του ως ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

