Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή

Τραγωδία στην άσφαλτο λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 12/3) στη Βούλα, στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ευελπίδων, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ταξί.

Από τη σφοδρή σύγκρουση εγκλωβίστηκαν στα οχήματα η 55χρονη οδηγός του ταξί και ο 23χρονος οδηγός του άλλου αυτοκινήτου. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τους.

Η 55χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας ως πολυτραυματίας, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο 23χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

