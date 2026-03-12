Συνεχίζονται οι αλλαγές στα κανάλια-Η μάχη για την τηλεθέαση, τα «πήγαινε-έλα» και οι πρωταγωνιστές

Χάος επικρατεί, κυρίως, στη βραδινή ζώνη των καναλιών…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Συνεχίζονται οι αλλαγές στα κανάλια-Η μάχη για την τηλεθέαση, τα «πήγαινε-έλα» και οι πρωταγωνιστές

Η Ζέτα Μακρυπούλια

Το βασικό χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς δεν είναι ούτε ο ανταγωνισμός, ούτε οι κόντρες, ούτε οι ανατροπές! Είναι η απόφαση των στελεχών να συνεχίζουν να αλλάζουν τον προγραμματισμό τους, ακόμη κι αν φτάσαμε στην άνοιξη!

Για την κάθε περίπτωση οι λόγοι είναι διαφορετικοί και στο μέτωπο του ALPHA θα έλεγε κάποιος ότι όλα γίνονται… ως κίνηση στρατηγικής και εντυπώσεων! Το κανάλι είναι ξεκάθαρος νικητής στην prime time, όμως θέλει να δοκιμάζει «συνδυασμούς» και μικρές μετακινήσεις προκειμένου να ανεβάσει κι άλλο στροφές. Πλέον, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 21.00 θα προβάλλεται το «Μπαμπά, σ’αγαπώ». Πέμπτη και Παρασκευή, την ίδια ώρα, θα βλέπουμε «Το σόι σου», ενώ η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» μετακινείται Τετάρτη και Πέμπτη στις 23.30. Η καθημερινή σειρά «Να μ’αγαπάς» θα παίζεται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στις 20.00, καθώς σημειώνει εξαιρετικά υψηλά νούμερα. Ο «Άγιος Έρωτας» παραμένει στις 22.00, με επεισόδια που θα καθηλώσουν.

to-soi-soy4.jpg
anastashs-roilos.jpg

Στο OPEN, ο Θέμης Μάλλης -ως νέος διευθυντής προγράμματος- σηκώνει μανίκια με στόχο να φέρει πίσω το χαμένο κοινό. Από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου και κάθε βράδυ, αμέσως μετά τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο», στις 20.50, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, τα box office που άφησαν εποχή, οι πιο εντυπωσιακές περιπέτειες αλλά και οι μεγαλύτεροι έρωτες της μεγάλης οθόνης έρχονται στο Open my cinema. Το πολυσυζητημένο «Real View», με το αιχμηρό σχόλιο και τις ανατρεπτικές απόψεις, θα μεταδίδεται στις 14.15 κάθε μεσημέρι, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή. Ο Θανάσης Πάτρας, ένας από τους πιο πιστούς και εργατικούς ανθρώπους της μικρής οθόνης, μετακινείται από την καθημερινή μεσημεριανή ζώνη στα βράδια της Κυριακής και καλείται να «επιβιώσει» σε μία δύσκολη αρένα με ένα early night show.

zeta-makrypoyliaxxx.jpg


Ενδιαφέρον έχουν και τα σχέδια του ΑΝΤ1. Τα στελέχη ξέρουν τι εστί μαραθώνιος κι έτσι θέλουν το επόμενο διάστημα να προχωρήσουν σε σημαντικές τονωτικές ενέσεις, στη βραδινή ζώνη. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πολυσυζητημένο σόου «Moments», με την υπέρλαμπρη Ζέτα Μακρυπούλια. Η παρουσιάστρια αναλαμβάνει ένα φορμάτ που θα θυμίζει προγράμματα του εξωτερικού και το μόνο βέβαιο είναι ότι η «αίγλη» του δεν θα περάσει απαρατήρητη! Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 21 Μαρτίου, ενώ θα κρατά παρέα κάθε Σάββατο. Παράλληλα, λίγες ημέρες πριν το Πάσχα, τη Μεγάλη Δευτέρα, κι ενώ οι «Ράδιο Αρβύλα» θα έχουν ολοκληρώσει την πορεία τους για φέτος, κάνει πρεμιέρα η πολυσυζητημένη σειρά «Σούπερ Ήρωες». Η νέα κωμική παραγωγή με τον μοναδικό Γιάννη Μπέζο θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 20.00, χαρίζοντας στιγμές γέλιου. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και για το «Your Face Sounds Familiar», που θα ξαναμοιράσει την τράπουλα στη βραδινή ζώνη της Κυριακής. Ο ΑΝΤ1 έχει στόχο να ανεβάσει τα νούμερά του και, όπως φαίνεται, είναι στον σωστό δρόμο!

