OnlyFans: Εργαζόμενη με 2 δολάρια την ώρα πίσω από ακριβοπληρωμένο μοντέλο - «Είναι σπαρακτικό»

H επικοινωνία με τους συνδρομητές και η προσπάθεια πώλησης φωτογραφιών και βίντεο γίνεται συχνά από χαμηλόμισθους εργαζόμενους

Μίλτος Τσεκούρας

3'
  • Μία εργαζόμενη από τις Φιλιππίνες περιέγραψε ως «σπαρακτικό» το να αμείβεται με λιγότερα από 2 δολάρια την ώρα, υποδυόμενη μοντέλα του OnlyFans σε διαδικτυακές συνομιλίες.
  • Η πλατφόρμα OnlyFans συνδέει δημιουργούς περιεχομένου για ενήλικες με συνδρομητές, αλλά συχνά η επικοινωνία γίνεται από χαμηλόμισθους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται από τρίτες εταιρείες.
  • Οι «chatters» εργάζονται σε οκτάωρες βάρδιες με στόχο να αυξήσουν τις πωλήσεις φωτογραφιών και βίντεο, παρά τις χαμηλές αποδοχές και την ψυχολογική επιβάρυνση.
  • Υπάρχουν ανησυχίες και δικαστικές υποθέσεις για τον ασαφή και ενδεχομένως παραπλανητικό χαρακτήρα αυτής της εργασίας, καθώς και για το νομικό ρίσκο σε χώρες με αυστηρούς νόμους κατά της πορνογραφίας.
Γυναίκα από τις Φιλιππίνες περιέγραψε ως «σπαρακτικό» το γεγονός ότι αμειβόταν με λιγότερα από 2 δολάρια την ώρα για να υποδύεται, σε διαδικτυακές συνομιλίες, μοντέλα του OnlyFans που αμείβονται πολύ καλύτερα.

Η πλατφόρμα λειτουργεί συνδέοντας δημιουργούς περιεχομένου για ενήλικες με χρήστες που πληρώνουν συνδρομή για να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό τους και να συνομιλούν μαζί τους online. Ωστόσο, ενώ οι πιο γνωστοί δημιουργοί μπορούν να αποκομίζουν πολύ μεγάλα ποσά, η επικοινωνία με τους συνδρομητές και η προσπάθεια πώλησης φωτογραφιών και βίντεο γίνεται συχνά από χαμηλόμισθους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται από τρίτες εταιρείες.

Συνδικάτο που εκπροσωπεί αυτούς τους εργαζόμενους, γνωστούς ως «chatters» (σ.σ. συνομιλητές), δήλωσε στο BBC News ότι ανησυχεί για τον «σε μεγάλο βαθμό αρρύθμιστο χαρακτήρα» αυτού του είδους διαδικτυακής εργασίας. Να σημειωθεί τι OnlyFans, το κατέγραψε έσοδα 7,2 δισ. δολαρίων το 2024.

Για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά της

Η γυναίκα όπως ανέφερε, εργαζόταν για λογαριασμό εταιρείας που συνεργαζόταν με το μοντέλο το οποίο υποδυόταν και στράφηκε σε αυτή τη δουλειά σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης, προκειμένου να στηρίξει την οικογένειά της.

Η ίδια δήλωσε ότι αμειβόταν με λιγότερα από 2 δολάρια την ώρα, εργαζόταν οκτάωρες βάρδιες, πέντε ημέρες την εβδομάδα, και είχε στόχο να αποφέρει στο μοντέλο εκατοντάδες δολάρια με πωλήσεις φωτογραφιών και βίντεο κατά τη διάρκεια κάθε βάρδιας. Σε μεταγενέστερη συνεργασία με άλλη εταιρεία, οι συνθήκες και οι αποδοχές βελτιώθηκαν, αλλά και πάλι παρέμεναν κάτω από τα 4 δολάρια την ώρα.

Αν και γνώριζε από την αρχή ότι η εργασία περιλάμβανε περιεχόμενο για ενήλικες, είπε ότι η πρακτική του sexting ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη. Όπως εξήγησε, έπρεπε να εμπλέκεται σε τέτοιου είδους συνομιλίες πολλές φορές μέσα σε μία ώρα, καθώς συνομιλούσε ταυτόχρονα με αρκετούς συνδρομητές.

Η ίδια περιέγραψε πολλούς από τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούσε ως «πολύ ευγενικούς», αλλά και εμφανώς μοναχικούς, κάτι που έκανε την όλη διαδικασία ακόμη πιο θλιβερή, ιδίως επειδή δεν ήταν το πρόσωπο που προσποιούνταν ότι είναι. Όπως είπε, αυτή η ανειλικρίνεια την βάραινε, καθώς αισθανόταν ότι εξαπατούσε τους χρήστες, στέλνοντάς τους φωτογραφίες και βίντεο με μοναδικό στόχο την πώληση.

Στα δικαστήρια

Η χρήση τέτοιων εργαζομένων έχει οδηγήσει και σε δικαστικές υποθέσεις κατά του OnlyFans και των εταιρειών που τους προσλαμβάνουν, από χρήστες και νομικά γραφεία που θεωρούν την πρακτική παραπλανητική.

Όπως πρόσθεσε, ορισμένοι συνδρομητές ζητούσαν «πολύ παράξενες» φαντασιώσεις ή φετίχ, τα οποία συνήθως μπορούσε να διαχειριστεί, όχι όμως πάντα. Υπήρχαν ημέρες, όπως είπε, που αναρωτιόταν τι ακριβώς έκανε εκεί, καθώς η δουλειά αυτή την επιβάρυνε ψυχολογικά.

Ερωτηθείσα αν αισθανόταν ότι την εκμεταλλεύονταν, απάντησε ότι το να αποδεχθεί αμοιβή μικρότερη από 2 δολάρια την ώρα «δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της ζωής της». «Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Αρχίζεις να αμφισβητείς τον εαυτό σου, ακόμη και την ηθική και τη συνείδησή σου», δήλωσε, προσθέτοντας πως είναι «πραγματικά σπαρακτικό», ιδίως γνωρίζοντας ότι η εταιρεία κερδίζει πολύ περισσότερα.

Η εργαζόμενη εξέφρασε επίσης ανησυχίες για τον ενδεχόμενο νομικό κίνδυνο που συνεπάγεται αυτή η δουλειά, δεδομένου ότι στις Φιλιππίνες ισχύουν σχετικά αυστηροί νόμοι κατά της πορνογραφίας. Το BIEN, ανεξάρτητο συνδικάτο που εκπροσωπεί εργαζόμενους στις Φιλιππίνες, συμμερίστηκε αυτές τις ανησυχίες.

