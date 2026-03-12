Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Πού αλλού εντοπίζονται καθυστερήσεις

Snapshot Υπάρχει μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, από τη Λένορμαν έως τη Νέα Ιωνία.

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής και το πρωί της Πέμπτης, 12 Μαρτίου, με τα κυριότερα προβλήματα να εντοπίζονται και σήμερα στον Κηφισό.

Ειδικότερα, μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Εθνικής, κυρίως από το ύψος της Λένορμαν μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας, αλλά και στην Αττική οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Επιπλέον, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αμαρουσίου, μέχρι τους Αμπελόκηπους, αλλά και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και σε αρκετούς δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

