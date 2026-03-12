Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ: Ποιος είναι ο άνθρωπος που διευθύνει την επιχείρηση «Επική Οργή»

Snapshot Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ διοικεί την επιχείρηση «Επική Οργή» των ΗΠΑ κατά του Ιράν, πλήττοντας πάνω από 5.500 στόχους και βυθίζοντας πάνω από 60 ιρανικά πλοία.

Ο Κούπερ βασίζεται σε μακροχρόνιες σχέσεις στη Μέση Ανατολή και σε τεχνολογίες αιχμής όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση της σύγκρουσης.

Παρά την αντίθεση της αμερικανικής κοινής γνώμης και τις απώλειες αμερικανικού προσωπικού, ο Κούπερ παραμένει επικεντρωμένος στην εκτέλεση της στρατιωτικής επιχείρησης χωρίς εμπλοκή στην πολιτική.

Έχει ηγηθεί της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ κρατών του Κόλπου και του Ισραήλ και της αντιμετώπισης των ιρανικών εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού σε ομάδες

εντολοδόχους.

Ο Κούπερ κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμερικανικού προσωπικού, ενισχύοντας την αποφασιστικότητά του για την ολοκλήρωση της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ ηγείται της επιχείρησης «Επική Οργή» του Προέδρου Τραμπ εναντίον του Ιράν, πλήττοντας πάνω από 5.500 στόχους και βυθίζοντας πάνω από 60 πλοία. Ως ανώτερος στρατιωτικός ηγέτης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια, ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ είχε δείπνο το Σάββατο με τον στρατιωτικό ηγέτη του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ . Φιλοξενήθηκε από τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχγιάν, τον πρόεδρο των ΗΑΕ, και έπαιξε μπάσκετ με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα.

Οι συνεργάτες του τον περιγράφουν ως διπλωμάτη με στολή. Ο τετράστερος διοικητής, ο οποίος είναι ένας από τους πιο παρασημοφορημένους αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού, στηρίζεται τώρα στις σχέσεις που έχει καλλιεργήσει εδώ και χρόνια σε όλη την περιοχή, καθώς ηγείται στον πόλεμο του προέδρου Τραμπ εναντίον του Ιράν, την πιο περίπλοκη και υψηλού κινδύνου στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εδώ και μια γενιά.

Σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Πέμπτη, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επαίνεσε τον 58χρονο Κούπερ για την ηγεσία και την προσήλωσή του. «Αυτό είναι το είδος της ειλικρινούς, βασισμένης στα αποτελέσματα πολεμικής μάχης που απαιτεί η Αμερική, και εσείς το κάνετε αυτό κατά κόρον», είπε ο Χέγκσεθ. «Είστε ο άνθρωπος που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή».

Σε βίντεο που δημοσιεύονται και παρέχουν επιχειρησιακές ενημερώσεις, ο Κούπερ έχει καταγράψει τα τελευταία επιτεύγματα της Επιχείρησης «Επική Οργή»: πλήγμα σε περισσότερους από 5.500 στόχους, βύθιση περισσότερων από 60 ιρανικών πλοίων και καταστροφή των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Τεχεράνης.

«Η μαχητική ισχύς των ΗΠΑ αυξάνεται. Η μαχητική ισχύς του Ιράν μειώνεται», δήλωσε ο Κούπερ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την Τετάρτη. «Παραμένουμε επικεντρωμένοι σε πολύ σαφείς στρατιωτικούς στόχους για την εξάλειψη της ικανότητας του Ιράν να προβάλλει ισχύ εναντίον των Αμερικανών και εναντίον των γειτόνων του».

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθενται στην επιχείρηση. Επτά Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και οκτώ έχουν τραυματιστεί σοβαρά στις επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν. Οι στρατιωτικοί ερευνητές των ΗΠΑ πιστεύουν ότι είναι πιθανό οι αμερικανικές δυνάμεις να ήταν η αιτία μιας θανατηφόρας επίθεσης σε ένα σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν στα πρώτα κύματα επιθέσεων, τα οποία, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, σκότωσαν δεκάδες παιδιά. Οι σύμβουλοι του Τραμπ έχουν προτρέψει κατ' ιδίαν τον πρόεδρο να βρει μια γρήγορη λύση εν μέσω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και της ανησυχίας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να πλήξει τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Κούπερ μένει μακριά από την πολιτική του πολέμου και παραμένει επικεντρωμένος στη διεξαγωγή του, λένε οι συνεργάτες του. Μιλάει συνεχώς με τον στρατηγό Νταν Κέιν , τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και τον ανώτερο στρατιωτικό σύμβουλο του προέδρου, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Προσπαθεί να κάνει σύντομες προπονήσεις και συναντήσεις και εξακολουθεί να φαίνεται αισιόδοξος και ξεκούραστος, παρά το γεγονός ότι κοιμάται πολύ λίγο, είπε ο αξιωματούχος. Όσοι έχουν υπηρετήσει στο πλευρό του στη Μέση Ανατολή και σε άλλα μέρη του κόσμου λένε ότι ο Κούπερ είναι στοχαστικός, αποφασιστικός και διατηρεί την ψυχραιμία του υπό πίεση.

«Όταν ο Μπραντ Κούπερ σε καλεί στη μέση της νύχτας με ένα πρόβλημα, θα το έχει σκεφτεί καλά, θα είναι σε θέση να το εξηγήσει και θα έχει μια λύση», δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός Φρανκ ΜακΚένζι , ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τον αμερικανικό στρατό στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Κούπερ διοικούσε τις ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή το 2021. Άλλοι λένε ότι η αισιόδοξη προσωπικότητά του μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι ο Κούπερ είναι υπερβολικά αισιόδοξος.

«Δεν δείχνει κανένα σημάδι πίεσης. Δεν είναι κουρασμένος. Δεν είναι εκτός φόρμας. Νομίζω ότι σχεδόν ευδοκιμεί στην πίεση», δήλωσε ο απόστρατος λοχαγός του Ναυτικού Mάικλ Μπρασέρ , ο οποίος ηγήθηκε μιας ομάδας εργασίας ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης υπό τον Κούπερ στη Μέση Ανατολή.

Γιος αξιωματικού του στρατού που πολέμησε στον πόλεμο του Βιετνάμ, ο Κούπερ ήταν εξοικειωμένος με τη στρατιωτική στρατηγική από νεαρή ηλικία, λένε φίλοι και πρώην συμμαθητές του. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του στη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ, εντυπωσίασε τους συνομηλίκους του όταν τον εξέταζαν για την ιδέα μιας ομάδας μάχης στην τραπεζαρία. Ο Κούπερ ανέβηκε σε ένα τραπέζι και άρχισε να μετακινεί μπουκάλια κέτσαπ, σκεύη και ποτήρια σαν να επρόκειτο για διαφορετικά είδη πλοίων και στρατιωτικού εξοπλισμού που εμπλέκονταν σε ένα πραγματικό σενάριο.

«Ήταν ένας πολύ οξυδερκής δόκιμος, ένας πολύ έξυπνος νεαρός άνδρας», δήλωσε ο απόστρατος αξιωματικός του Ναυτικού Γκρέγκορι Γκλάρος , διοικητής της λόχου που συχνά ρωτούσε τον Κούπερ στην ακαδημία. «Το σενάριο στο τραπέζι έδειξε την οξύνοιά του και τις γνώσεις του για τη χρήση ισχύος από πολύ νεαρή ηλικία».

Μετά την αποφοίτησή του το 1989, ο Κούπερ συμμετείχε στον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, σε τρεις επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, σε μια ανάπτυξη στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα αμέσως μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και σε επιχειρήσεις κατά των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Έχει υπηρετήσει σε κάθε στρατιωτικό θέατρο επιχειρήσεων, από την Αφρική μέχρι τον Ειρηνικό, και στο Πεντάγωνο ως επικεφαλής νομοθετικών υποθέσεων του Ναυτικού.

Το 2021, επικυρώθηκε ως διοικητής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μια θέση που τον έφερε στο Μπαχρέιν μόλις 150 μίλια από τις ακτές του Ιράν. Εκεί, εξασφάλισε μια θέση στην πρώτη γραμμή των τακτικών, των δυνατοτήτων και των απειλών του ιρανικού καθεστώτος - μια κατανόηση που βοηθά στη λήψη των αποφάσεών του σήμερα, λένε οι συνεργάτες του.

Ενώ βρισκόταν στη Μέση Ανατολή, ο Κούπερ ηγήθηκε των προσπαθειών για την αναχαίτιση στρατιωτικού εξοπλισμού που το Ιράν εμπορευόταν λαθραία σε ομάδες-εντολοδόχους του σε όλη την περιοχή. Εργάστηκε για την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών του Κόλπου και του Ισραήλ μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Και ηγήθηκε ενός ναυτικού συνασπισμού με περισσότερα από 30 έθνη, γεγονός που του επέτρεψε να καλλιεργήσει σχέσεις με ηγέτες σε όλη την περιοχή.

Στις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης Μπάιντεν, η Ντάνα Στρουλ , η οποία επέβλεπε την πολιτική για τη Μέση Ανατολή στο Πεντάγωνο, θυμήθηκε ότι παρευρέθηκε σε δείπνο στο σπίτι του Κούπερ στο Μπαχρέιν με τοπικούς αξιωματούχους της άμυνας και του στρατού. Σέρβιρε ένα γεύμα ινδικού τύπου, με ανάμεικτα ψητά και ποικιλία από κάρυ, και χωρίς αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι παράνομο για τους μουσουλμάνους.

«Ήταν σαφές ότι είχε κατακτήσει τον τρόπο να χτίζει δεσμούς και να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να μοιράζονται το ψωμί τους και ένιωθαν ότι είχαν πρόσβαση σε αυτόν», είπε ο Στρουλ. «Απλώς σεβόταν το πολιτισμικό πλαίσιο».

Όταν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εκτόξευσαν για πρώτη φορά drones και πυραύλους στην Ερυθρά Θάλασσα από την Υεμένη το 2023, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, ο Κούπερ ήταν αυτός που ζήτησε από ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο να καταρρίψει την επίθεση. Ένας αξιωματικός του Ναυτικού που εργάστηκε μαζί του εκείνο το βράδυ είπε ότι ο Κούπερ παρέμεινε με την ομάδα του για την 10ωρη αντιπαράθεση και ότι ήθελε να αναλάβει προσωπικά το ρίσκο σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί ή η σύγκρουση επεκταθεί.

Ο Κούπερ έχει επίσης υιοθετήσει τεχνολογίες αιχμής για την αντιμετώπιση του Ιράν. Στο Μπαχρέιν, υποστήριξε μια προσπάθεια γνωστή ως Task Force 59, η οποία συνδύασε μη επανδρωμένα σκάφη και άλλα drones με τεχνητή νοημοσύνη για να διευρύνει τα μάτια και τα αυτιά του Ναυτικού στον Κόλπο.

Ο Κούπερ έφερε αυτό το ένστικτο στα κεντρικά γραφεία της Centcom στη Φλόριντα το περασμένο καλοκαίρι, όταν ανέλαβε τη διοίκηση. Μία από τις πρώτες του πρωτοβουλίες ήταν η ανάπτυξη μιας νέας μοίρας μη επανδρωμένων αεροσκαφών μονής κατεύθυνσης, τα οποία είχαν αντιγραφεί από μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ιρανική έκδοση, το Shahed-136. Ο Κούπερ είπε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τα αεροσκάφη κατά τις πρώτες ώρες της Επιχείρησης «Επική Οργή» στρέφοντας το ίδιο το σχέδιο του Ιράν εναντίον του καθεστώτος.

Ο Κούπερ έχει επίσης επαινέσει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και διαστημικών εργαλείων για την καταπολέμηση του Ιράν. Στο βίντεο της Τετάρτης, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να εξετάζει τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε δευτερόλεπτα, ώστε οι ηγέτες των ΗΠΑ να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να αντιδράσει ο εχθρός.

«Ο Μπραντ έχει καταλάβει πώς να συνεργάζεται με τα πιο καινοτόμα τμήματα του Υπουργείου Άμυνας», δήλωσε ο Νταγκ Μπεκ , πρώην στέλεχος της Apple που ηγήθηκε της Μονάδας Αμυντικής Καινοτομίας του Πενταγώνου.

Δεν ήταν όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχε ο Κούπερ επιτυχημένες. Όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν ζήτησε από την Κεντρική Επιτροπή (Centcom) να βρει έναν τρόπο να φτάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα το 2024, ο Κούπερ, τότε αναπληρωτής διοικητής, συμμετείχε στην πρωτοβουλία για την κατασκευή μιας πλωτής προβλήτας στα ανοικτά του θύλακα. Η προβλήτα θεωρήθηκε ευρέως ως αποτυχία : Έσπασε επανειλημμένα λόγω κακοκαιρίας, λειτούργησε μόνο για 20 ημέρες και κόστισε 230 εκατομμύρια δολάρια.

Αφού ο Κούπερ βοήθησε στην ενορχήστρωση της Επιχείρησης «Σφυρί του Μεσονυχτίου» για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, ανέλαβε επικεφαλής της Centcom τον Αύγουστο. Του ανατέθηκε η σταθεροποίηση της Γάζας, η υποστήριξη μιας ευαίσθητης πολιτικής μετάβασης στη Συρία και ο σχεδιασμός για μια ακόμη πιθανή σύγκρουση με το Ιράν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Τον Ιανουάριο, μετέφερε πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και αεράμυνες στην περιοχή στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την «Επική Οργή».

Παρά τις προετοιμασίες, το Ιράν κατάφερε να προκαλέσει ασφυξία στη ναυτιλία στον πλούσιο σε πετρέλαιο Κόλπο, να προκαλέσει ζημιές σε πολιτικές υποδομές σε όλη την περιοχή και να επιτεθεί σε αμερικανικές αεροπορικές άμυνες και βάσεις με θανατηφόρες συνέπειες. Την Κυριακή, μετά την έναρξη των επιθέσεων, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μονής κατεύθυνσης χτύπησε ένα κέντρο τακτικών επιχειρήσεων σε εμπορικό λιμάνι στο Κουβέιτ, σκοτώνοντας έξι Αμερικανούς στρατιωτικούς και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους.

Οι επικριτές έχουν δηλώσει ότι το Πεντάγωνο θα έπρεπε να ήταν πιο προετοιμασμένο για τη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει το Ιράν με τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Το Ιράν είχε επιτυχία με τους Shaheds - περισσότερο από ό,τι θα περίμενα», δήλωσε ο απόστρατος Αντιναύαρχος Τζον Μίλερ, ο οποίος προηγουμένως διοικούσε το Ναυτικό στη Μέση Ανατολή. Η Centcom και οι εταίροι του Κόλπου έπρεπε να προσαρμοστούν «στο γεγονός ότι το Ιράν στέλνει τα drones οπουδήποτε πιστεύουν ότι μπορούν να χτυπηθούν και να έχουν αποτέλεσμα».

Ο Κούπερ βρισκόταν στην έδρα του στην Τάμπα όταν ενημερώθηκε από τον Αντιστράτηγο Πάτρικ Φρανκ , τον αναπληρωτή του, για το φονικό πλήγμα στο Κουβέιτ. Η είδηση ​​ενίσχυσε την αποφασιστικότητα του Κούπερ να ολοκληρώσει τη σύγκρουση, είπε ο συνεργάτης του. «Βρισκόμαστε σε μια πορεία προς την εξάλειψη της ικανότητας του Ιράν να απειλεί τους Αμερικανούς και τους φίλους μας και το επιτυγχάνουμε αυτό μέσω ενός συνδυασμού δύναμης, ακρίβειας και ταχείας καινοτομίας», δήλωσε ο Κούπερ στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στις 11 Μαρτίου

Διαβάστε επίσης