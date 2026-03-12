Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για έγγραφο Βάρρα: Διαβιβάσθηκε μέσω e-mail

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για έγγραφο Βάρρα: Διαβιβάσθηκε μέσω e-mail

Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας

Διευκρινίσεις σχετικά με το έγγραφο Βάρρα, για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρείχε σήμερα με ανακοινωσή του το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει:

Το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας προς τον πρώην Υπουργό Μάκη Βορίδη, διαβιβάσθηκε μέσω e-mail. Έλαβε δε, αριθμό, γενικού (μη εμπιστευτικού), πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ: 5138/28.7.2020.

Τι αναφέρει το έγγραφο

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών αποκαλύφθηκε από την ιστοσελίδα bankingnews και προσκομίστηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, έγγραφο του Γρηγόρη Βάρρα το οποίο εστάλη στον κ. Βορίδη τον Ιούλιο του 2020 και αφορούσε την υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη αλλά και προβαίνει σε σειρά προτάσεων για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

Σημειώνεται ότι κατά την εξεταστική, ο πρώην υπουργός είχε ερωτηθεί σχετικά και είχε απαντήσει:

«Έρχεται ο κ. Βάρρας στη διοίκηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Έτσι δεν είναι; Δεν ήρθε; Πότε ήρθε; Τον Νοέμβριο του 2019. Σωστά; Τεχνοκράτης; Τρομερός. Πάρα πολύ καλός. Τα ξέρει; Τα ξέρει.
Έχει ασχοληθεί; Έχει ασχοληθεί. Γνώστης του αντικειμένου; Γνώστης του αντικειμένου.
Πολύ περισσότερο από εμένα, μετά βεβαιότητος, με μεγάλη διαφορά. Τι μας πρότεινε; Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., από τον Νοέμβριο του 2019, με έγγραφο στο οποίο έχει διαπιστωθεί και γίνει αποδεκτή η αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, μέχρι και τις 5-11-2020, ημέρα παραιτήσεως του κ. Βάρρα, τι μας ε πρότεινε ως προς αυτό;
Τίποτα! Τι-πο-τα!»

Δείτε εδώ το

έγγραφο Βάρρα

το έγγραφο

Τι απάντησε χθες ο Μάκης Βορίδης

Τις δικές του απαντήσεις για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παρείχε χθες ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, επισήμανε ότι δημιουργείται μια απόπειρα να φανεί ότι «ο Βορίδης ήξερε και δεν πήρε μέτρα»

«Κάποιος έχει έγγραφα και δεν τα παρουσιάζει; Και τα εμφανίζει μετά την εξεταστική επιτροπή; Είναι επικοινωνιακό όλο αυτό με το νέο έγγραφο. Για να εμφανίζεται ένα τέτοιο έγγραφο πέντε μήνες υποθέτω μετά κάποιος το είχε ξεχάσει», επισήμανε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε: «Ο Βάρας δεν είπε “η τεχνική λύση είναι παράνομη”»

«Ο Βάρας προφανώς είναι στενοχωρημένος για τις κινήσεις που έκανε, και θέλει να με πλήξει. Δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ στο Μαξίμου», ανέφερε επίσης.

«Καταλαβαίνω το πολιτικό τζέρτζελο και τα επικοινωνιακά παιχνίδια αλλά δεν προκύπτει αξιόποινη πράξη», σημείωσε ο κ. Βορίδης.

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Euroleague: Για κάθε πόντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Κέντρικ Ναν το Pamestoixima.gr σε επιβραβεύει!

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Καμένα Ευαγγέλια και εικόνες από τη φωτιά σε κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών

10:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ASTORIA» - Από 19 Μαρτίου στο Θέατρο Παλλάς σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου

10:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαρίνος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Στον Θεό το 200 απόδοση του Παναθηναϊκού για την πρόκριση, δώρο το 50 της ΑΕΚ!

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Συντονισμένο μπαράζ χτυπημάτων Χεζμπολάχ - Ιράν στο Ισραήλ με 150 πυραύλους

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Θαλάσσιο μπλακ-άουτ: Οι ωκεανοί χάνουν φως και απειλούν τη Γη!

09:55WHAT THE FACT

Η ανατριχιαστική στιγμή που μια φάλαινα όρκα μιμείται την ανθρώπινη ομιλία

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για έγγραφο Βάρρα: Διαβιβάσθηκε μέσω e-mail

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική διάσωση μελών του πληρώματος του Zefyros που χτυπήθηκε από ιρανικό drone στο Ιράκ

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Ιρανικό drone συνετρίβη σε πολυώροφο οικιστικό συγκρότημα

09:46LIFESTYLE

Akylas: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή» - Τι αποκάλυψε για την σκηνική του εμφάνιση

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Striker είναι το νέο μεγάλο Dacia

09:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μελέτη της Anthropic: Οι ασφαλέστερες θέσεις εργασίας στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης

09:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: «Τιτανομαχία» με τον Ντουπλάντις» στο «σπίτι» του Σουηδού - Η ώρα και το κανάλι

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

09:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Μπέτις, Τσέλιε - ΑΕΚ, EuroLeague και Καραλή

09:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Πάσχα έως 200 ευρώ δίνει ο δήμος Νέας Σμύρνης - Μέχρι αύριο οι αιτήσεις

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για νέα μέτρα: Στόχος να μην υπάρξουν πονηρούληδες - Ειδική ρύθμιση για τις τιμές των καυσίμων στα νησιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική διάσωση μελών του πληρώματος του Zefyros που χτυπήθηκε από ιρανικό drone στο Ιράκ

05:32ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Ιρανικό drone συνετρίβη σε πολυώροφο οικιστικό συγκρότημα

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Στον Θεό το 200 απόδοση του Παναθηναϊκού για την πρόκριση, δώρο το 50 της ΑΕΚ!

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Συντονισμένο μπαράζ χτυπημάτων Χεζμπολάχ - Ιράν στο Ισραήλ με 150 πυραύλους

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι... βαρυγκωμά: «Βουτιά» στις τιμές των πεντάστερων - Με 100 ευρώ ζεις την απόλυτη χλιδή!

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για έγγραφο Βάρρα: Διαβιβάσθηκε μέσω e-mail

10:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαρίνος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του

07:38ΚΟΣΜΟΣ

«Αηδιαστικό και σπαρακτικό»: Εργαζόμενη με 2 δολάρια την ώρα πίσω από ακριβοπληρωμένο μοντέλο του OnlyFans

06:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:37WHAT THE FACT

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη Γη βυθίζεται αργά πριν από το 2050

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Καλά στην υγεία του το πλήρωμα του Zefyros που τυλίχθηκε στις φλόγες από επίθεση στο λιμάνι της Βασόρας - Με σημαία Μάλτας, έδρα την Αθήνα και Κύπριους ιδιοκτήτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ