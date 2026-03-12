Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για έγγραφο Βάρρα: Διαβιβάσθηκε μέσω e-mail

Διευκρινίσεις σχετικά με το έγγραφο Βάρρα, για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρείχε σήμερα με ανακοινωσή του το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει:

Το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας προς τον πρώην Υπουργό Μάκη Βορίδη, διαβιβάσθηκε μέσω e-mail. Έλαβε δε, αριθμό, γενικού (μη εμπιστευτικού), πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ: 5138/28.7.2020.

Τι αναφέρει το έγγραφο

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών αποκαλύφθηκε από την ιστοσελίδα bankingnews και προσκομίστηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, έγγραφο του Γρηγόρη Βάρρα το οποίο εστάλη στον κ. Βορίδη τον Ιούλιο του 2020 και αφορούσε την υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη αλλά και προβαίνει σε σειρά προτάσεων για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.



Σημειώνεται ότι κατά την εξεταστική, ο πρώην υπουργός είχε ερωτηθεί σχετικά και είχε απαντήσει:



«Έρχεται ο κ. Βάρρας στη διοίκηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Έτσι δεν είναι; Δεν ήρθε; Πότε ήρθε; Τον Νοέμβριο του 2019. Σωστά; Τεχνοκράτης; Τρομερός. Πάρα πολύ καλός. Τα ξέρει; Τα ξέρει.

Έχει ασχοληθεί; Έχει ασχοληθεί. Γνώστης του αντικειμένου; Γνώστης του αντικειμένου.

Πολύ περισσότερο από εμένα, μετά βεβαιότητος, με μεγάλη διαφορά. Τι μας πρότεινε; Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., από τον Νοέμβριο του 2019, με έγγραφο στο οποίο έχει διαπιστωθεί και γίνει αποδεκτή η αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, μέχρι και τις 5-11-2020, ημέρα παραιτήσεως του κ. Βάρρα, τι μας ε πρότεινε ως προς αυτό;

Τίποτα! Τι-πο-τα!»

Δείτε εδώ το

το έγγραφο

Τι απάντησε χθες ο Μάκης Βορίδης

Τις δικές του απαντήσεις για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παρείχε χθες ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, επισήμανε ότι δημιουργείται μια απόπειρα να φανεί ότι «ο Βορίδης ήξερε και δεν πήρε μέτρα»

«Κάποιος έχει έγγραφα και δεν τα παρουσιάζει; Και τα εμφανίζει μετά την εξεταστική επιτροπή; Είναι επικοινωνιακό όλο αυτό με το νέο έγγραφο. Για να εμφανίζεται ένα τέτοιο έγγραφο πέντε μήνες υποθέτω μετά κάποιος το είχε ξεχάσει», επισήμανε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε: «Ο Βάρας δεν είπε “η τεχνική λύση είναι παράνομη”»

«Ο Βάρας προφανώς είναι στενοχωρημένος για τις κινήσεις που έκανε, και θέλει να με πλήξει. Δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ στο Μαξίμου», ανέφερε επίσης.

«Καταλαβαίνω το πολιτικό τζέρτζελο και τα επικοινωνιακά παιχνίδια αλλά δεν προκύπτει αξιόποινη πράξη», σημείωσε ο κ. Βορίδης.

