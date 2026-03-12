Πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Πάνω από 2.000 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους από όταν η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν, πυροδότησε μια σειρά από συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 10.000, με τους αριθμούς να αφορούν εκτός από το Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, τον Λίβανο, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Ομάν, το Κατάρ και το Ιράκ που επίσης έχουν γίνει στόχοι επιθέσεων.

Αναλυτικά οι νεκροί και οι τραυματίες κάθε χώρας

Ιράν: Τουλάχιστον 1.255 νεκροί και περισσότεροι από 12.000 τραυματίες

Ισραήλ: 14 νεκροί

Λίβανος: 634 νεκροί, περισσότεροι από 1.500 τραυματίες

Ηνωμένες Πολιτείες: Επτά Αμερικανοί στρατιωτικοί νεκροί

Κουβέιτ: Έξι νεκροί –δύο στρατιώτες, δύο συνοριοφύλακες και δύο πολίτες, συμπεριλαμβανομένου ενός 11χρονου κοριτσιού

ΗΑΕ: Έξι νεκροί –τέσσερις πολίτες και δύο στρατιωτικοί

Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί πολίτες

Μπαχρέιν: Δύο νεκροί

Ομάν: Ένας ναυτικός σκοτώθηκε στη θάλασσα

Κατάρ: 16 τραυματίες

Ιράκ: 26 νεκροί –συμπεριλαμβανομένων 21 μαχητών φιλοϊρανικών ένοπλων παρατάξεων, τουλάχιστον τριών Ιρανών Κούρδων μαχητών, ενός φύλακα αεροδρομίου στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ και ενός πολίτη κοντά στη Βαγδάτη.

Διαβάστε επίσης