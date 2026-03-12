Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/3) λόγω του αγώνα δρόμου «Piraeus Port Run 2026»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την ερχόμενη Κυριακή (15/3) από τις 9:00 το πρωί έως και τις 12:00 το μεσημέρι σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Λόγω του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Piraeus Port Run 2026».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν κατά τις προαναφερθείσες ώρες στο δρομολόγιο: Ηρώων Πολυτεχνείου – Λ. Χατζηκυριακού – Ακτή Θεμιστοκλέους – Ακτή Μουτσοπούλου – Πλατεία Αλεξάνδρας – αναστροφή Ακτή Μουτσοπούλου – Φρεαττύδος – Σαχτούρη – Ηρώων Πολυτεχνείου.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων θα πραγματοποιηθούν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς με τη υπόδειξη και διευκόλυνση τροχονόμων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

